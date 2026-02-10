Dispare un club cu 153 de ani de existență!  Ce datorii avea + reacția oficialilor: „În ciuda eforturilor de a găsi o soluție, nu am reușit”

Halifax Panthers, echipa de rugby din liga secundă din Anglia, dispare!

Fondat în 1873, clubul Halifax Panthers a fost lichidat din cauza datoriilor către autoritatea fiscală și vamală a guvernului Regatului Unit.

Halifax a început sezonul cu o victorie pe teren propriu împotriva lui Batley pe 1 februarie.

A urmat o înfrângere în fața echipei Goole, în Cupa Challenge, cu o zi înainte de apariția veștii despre lichidare.

Dispare un club cu 153 de ani de existență!

Petiția de lichidare a fost depusă în octombrie 2024, moment în care Halifax a recunoscut o datorie de aproximativ 80.000 de lire sterline.

Ulterior, s-au depus eforturi pentru a strânge fonduri și a reduce costurile de funcționare, iar în octombrie anul trecut, Halifax Panthers a susținut că se află pe o bază financiară mai stabilă după ce au înregistrat „o cifră de afaceri mai mare și investiții noi”.

80.000 de lire sterline e suma datorată de clubul englez

„Știm că această veste va fi foarte dezamăgitoare pentru suporterii, jucătorii, personalul și sponsorii noștri.

Lichidarea se referă la o dispută de lungă durată cu HMRC (autoritatea fiscală și vamală a guvernului Regatului Unit) și, în ciuda eforturilor de a găsi o soluție, nu am reușit să încheiem o înțelegere la timp pentru a preveni această situație.

Responsabilitatea trece acum la administratorul judiciar, care va supraveghea situația și va stabili următorii pași.

Vor începe acum discuțiile despre viitorul clubului.

Ne concentrăm pe colaborarea cu toate părțile implicate pentru a asigura cel mai bun rezultat posibil și un viitor sustenabil pentru Halifax Panthers.

Acesta nu este neapărat sfârșitul clubului și vom oferi noi actualizări cât mai curând posibil. Vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră continuu”, se arată în comunicatul clubului.

Consiliul de Administrație al Ligii de Rugby se va întruni săptămâna aceasta pentru a analiza ce urmează.

Halifax a jucat primul său meci de rugby în 1873 și a fost membru fondator al echipei separatiste Northern Union, care a devenit liga de rugby în 1895, scrie thebusinessdesk.com.

Clubul a câștigat ultima dată Campionatul în 1986 și Cupa Challenge în 1987 și nu a mai jucat în prima divizie de mai bine de 20 de ani.

