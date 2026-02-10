Construcția celui mai mare stadion de fotbal din lume a început în Vietnam. Autoritățile locale au publicat imagini cu viitoarea arenă, care ar urma să aibă o capacitate de 135.000 de locuri.

Guvernul din Hanoi a aprobat în decembrie planurile de construire a stadionului Trong Dong, ca parte a proiectului Olympic Sports City, un district rezidențial și sportiv care ar urma să coste în total 32 de miliarde de euro.

Vietnam construiește un stadion uriaș

În centrul proiectului se află uriașul stadion din capitala Vietnamului, acesta urmând să găzduiască evenimente sportive, culturale și socio-politice de amploare.

Conform planurilor anunțate de autorități, arhitectura stadionului este inspirată de aspectul tamburului de bronz Dong Son, un simbol al civilizației vietnameze antice care reprezintă spiritul comunitar, forța și longevitatea, designul arenei urmând să combine tradițiile locale cu tendințele moderne.

55.000 de locuri are Arena Națională din București. Stadionul din Vietnam va fi de aproape trei ori mai mare

Wembley, Stadionul Bird's Nest din China și Stadionul Lusail din Qatar au fost oferite ca exemple de arene importante care au contribuit la creșterea prestigiului național, potrivit guvernului vietnamez, scrie Daily Mail.

Stadionul Trong Dong ar urma să fie mai mare decât Stadionul Hassan II din Casablanca, care se construiește pentru Campionatul Mondial din 2030, găzduit de Spania, Portugalia și Maroc, și care va avea o capacitate de aproximativ 115.000 de locuri.

Potrivit site-ului oficial al stadionului, arena din Hanoi va avea cel mai mare acoperiș retractabil din lume și va oferi Vietnamului o bază pentru găzduirea unor evenimente internaționale majore, inclusiv Cupa Mondială și Jocurile Olimpice, precum și alte evenimente continentale.

Ceremonia de inaugurare a lucrărilor de construcție a avut loc în decembrie 2025, Olympic Sports City fiind împărțit în patru zone.

Stadionul ar urma să fie gata în august 2028, iar proiectul global, care include un sistem de transport, o nouă zonă urbană și facilități sportive suplimentare, ar urma să se finalizeze până în 2035.

132.000 de locuri are stadionul „Narendra Modi” din India. Este cea mai mare arenă din lume în momentul de față

