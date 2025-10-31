Halloween în sport FOTO. Cum au petrecut cluburile de fotbal cu ocazia celebrei sărbători

Halloweenul, sărbătoarea celebră de pe 31 octombrie, a fost prezentă și în sport.

Clubul care a luat cel mai în serios Halloweenul a fost Borussia Dortmund. Germanii au împânzit unele părți ale stadionului Signal Iduna Park și au creat câteva ipostaze horror cu vedetele echipei.

FOTO. Cum a fost sărbătorit Halloweenul în sport

AC Milan a profitat de Halloween și a decis să se distreze pe seama lui Christopher Nkunku, atacantul echipei.

Mijlocașul Samuele Ricci și-a pus o mască cu clovnul Pennywise din filmul horror „It” și s-a ascuns până când Nkunku a apărut. Italianul chiar și-a speriat colegul și i-a oferit un balon roșu, cel cu care atacantul francez sărbătorește fiecare gol.

Și frații Travis și Jason Kelce au postat mai multe imagini de Halloween, inclusiv de când erau copii.

Travis e jucător de fotbal american la Kansas City Chiefs, în timp ce fratele său Jason s-a retras din activitate anul trecut.

Stefanos Tsitsipas, tenismenul grec care este clasat pe locul 34 ATP, a mers la o petrecere de Halloween, dar nu a ales o ținută specifică sărbătorii.

This is how I’m walking into the Halloween party. pic.twitter.com/eVxlXRXARy — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) October 31, 2025

Borussia Dortmund a fost foarte implicată cu ocazia Halloweenului. Germanii au postat pe rețelele de socializare câteva imagini editate cu Karim Adeyemi, Gregor Kobel și Jobe Bellingham, fețele lor având câteva efecte horror.

Borussia a împânzit cu decorațiuni și unele părți ale stadionului Signal Iduna Park.

