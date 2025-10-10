„Vreți să ne ferim de voi?” Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?”

Lilian Popescu, antrenorul care de-abia a preluat naționala Moldovei, nu a fost de acord că jucătorii săi au fost mai agresivi în joc decât românii.

Selecționerul moldovean a spus: „La noi, un jucător s-a accidentat. Nu cred că domnul Lucescu le-a zis să-l lovească pe Moțpan ca să-l ia cu targa”.

Lilian Popescu, 51 de ani, care a debutat joi seară ca selecționer al Moldovei, a fost întrebat la conferință dacă le-a cerut jucătorilor să fie mai agresivi față de meciurile precedente, în care fuseseră spulberați de Israel (0-4) și Norvegia (1-11).

Mai ales în prima repriză, au intrat tare în dueluri, mai ales la Ianis Hagi.

Selecționer Moldova: „Nu cred că au fost momente murdare”

A răspuns cu o întrebare: „Credeți că eu le-am spus să-i dea peste picioare lui Ianis Hagi? E clar că e fotbal, nu e balet”.

Moldoveanul Borș (nr. 15) se pregătea să-l atace pe Hagi Foto: Raed Krishan

Antrenorul a amintit că „la noi, un jucător s-a accidentat”, accentuând:

„Eu nu pot spune că cineva din România, că domnul Lucescu le-a zis să-l lovească pe Moțpan ca să-l ia cu targa. Nu cred“.

Popescu a continuat: „E un joc de bărbați, accidentările fac parte din fotbal, nu cred că a fost intenționat”.

Moțpan, cu dureri mari la genunchi. A fost luat cu targa Foto: Raed Krishan

Altă întrebare a selecționerului Moldovei: „Vreți să ne ferim de voi?”. Concluzia sa: „Nu cred că au fost momente murdare, cu lovituri în special la cineva.

Ne-am străduit să fim organizați și să jucăm cu dăruire, nu pot să o numesc agresivitate. E normal că trebuie să intri în contact, nu este antrenament”.

Mijlocașul moldovean Nikita Moțpan, intrat ca rezervă după pauză, a fost scos pe targă spre finalul partidei, luat cu ambulanța și dus la spital, potrivit site-ului moldfootball.com. Avea dureri mari la genunchiul stâng. „Sper să nu fie accidentat grav”, a adăugat selecționerul.

Popescu: „Un joc între frați, dar pe teren nu e prietenie”

Tehnicianul vorbise și înainte de „un meci cu intensitate mare, multă luptă. Sper că lucrurile s-au schimbat la noi, toți au pus osul la bătaie”.

Pentru el, a fost „un joc între frați, dar pe teren nu e prietenie. Sunt și orgolii, caractere, personalități”.

La sfârșit, a urat naționalei noastre „baftă multă cu Austria, e un meci crucial. Doamne ajută să vă calificați!”.

Îți dorești să joci cu tribunele pline, nu știu de ce au fost atât de puțini spectatori, probabil și timpul nefavorabil… Dar chiar dacă erau numai o mie de oameni în tribune, vedeau că s-a luptat pe teren, s-a dorit la maximum. N-a fost niciun jucător indiferent. Lilian Popescu, selecționer Moldova

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport