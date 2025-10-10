Condamnat. Pornografie infantilă! Ce a făcut în avion directorul federației japoneze de fotbal. A fost arestat la aterizare!
Acesta este Masanaga Kageyama, directorul federației japoneze, fost selecționer nipon de juniori Foto: Imago
Condamnat. Pornografie infantilă! Ce a făcut în avion directorul federației japoneze de fotbal. A fost arestat la aterizare!

Publicat: 10.10.2025, ora 08:35
  • Masanaga Kageyama, fost fotbalist și antrenor nipon, ex-selecționer de juniori, a ajuns la tribunal în Franța, judecat și condamnat pentru ce făcea în avionul care îl ducea din Japonia în Chile, la Campionatul Mondial U20. 

Masanaga Kageyama, 58 de ani, a jucat în campionatul japonez la JEF United Ichihara, Urawa Red Diamonds și Brummel Sendai.

Și a antrenat în J-League, la Fagiano Okayama. A fost multă vreme selecționer al naționalelor nipone de juniori U18-U20.

Nu doar atât, și responsabil de formarea și dezvoltarea tehnicienilor pentru academiile din Țara Soarelui Răsare, susține L’Equipe.

Kageyama: pornografie infantilă în zborul spre Mondialul U20

În ultima perioadă, a fost director tehnic al federației de la Tokyo (JFA). Între timp, a dispărut de la JFA. A fost concediat după scandalul din Franța.

Săptămâna trecută, joi, 2 octombrie, călătorea cu avionul între Japonia și Chile, pentru a asista la Campionatul Mondial U20, organizat de FIFA în țara sud-americană.

A fost observat de stewarzii cursei Air France vizionând pornografie infantilă pe laptop la clasa business și echipajul de zbor a alertat autoritățile, potrivit Le Parisien.

Kageyama, 18 luni de închisoare cu suspendare și interdicție 10 ani!

Arestat în timpul escalei, după aterizarea pe aeroportul Roissy-Charles-de-Gaulle, Kageyama a fost judecat în regim de urgență, sub acuzația de deținere și vizionare de pornografie infantilă:

  • Tribunalul Penal din Bobigny l-a condamnat în această săptămână la 18 luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 5.000 de euro.

În plus, i s-a dat interdicție să antreneze minori timp de zece ani, deceniu în care nu va avea voie să pătrundă pe teritoriul Hexagonului: „A fost înregistrat în registrul penal al infractorilor sexuali”.

La proces, japonezul a recunoscut ce a făcut. S-a apărat pretinzând că „nu știa că această practică e interzisă în Franța”. A afirmat că urmărea un proiect artistic: „Fotografiile au fost generate de inteligența artificială”.

franta selectioner japonia condamnare pornografie infantila director Masanaga Kageyama
