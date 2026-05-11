„Nu voi uita niciodată reacția lor” Hansi Flick, emoționat, vorbind despre moartea tatălui după titlul cucerit cu Barcelona

Hansi Flick, 61 de ani, a cucerit cinci trofee cu Barcelona, dar acest titlu este special. A învins Real Madrid cu 2-0 în ziua în care tatăl lui s-a stins.

Hansi Flick e doar doi ani în Catalunya și are cinci trofee cu Barcelona.

Două titluri consecutive, două Supercupe ale Spaniei una după alta și Copa del Rey.

Hansi Flick, cu ochii în lacrimi. Cea mai tristă zi a fost și ziua triumfului cu Barcelona

Acest campionat câștigat va rămâne însă în sufletul lui. Cea mai tristă zi a fost și ziua triumfului.

Pe 10 mai 2026, tatăl lui s-a stins. Pe 10 mai 2026, a învins Real Madrid cu 2-0 și a fost a doua oară regele LaLiga.

Una mirada al cielo que significa mucho 🙏🏻



El sentido momento de Flick durante el minuto de silencio en honor a su padre ❤️‍🩹 pic.twitter.com/W813dBLuXO — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) May 10, 2026

Duminică seară, antrenorul german a asistat cu ochii în lacrimi pe Camp Nou la minutul de reculegere în memoria părintelui său.

La sfârșit, plângea de fericire când era purtat pe brațe și aruncat spre cer de jucătorii blaugrana.

Hansi Flick și jucătorii blaugrana, după al 29-lea titlu al Barcelonei. Foto: Imago

Flick: „ M-am întrebat dacă ar fi mai bine să ascund vestea în vestiar. Dar am vrut să le zic”

La conferință, a explicat de ce a ales să vorbească în vestiar despre durerea lui.

„Dimineață, când mama m-a sunat și m-a anunțat că tatăl meu a murit, m-am întrebat dacă ar fi mai bine să ascund vestea, să nu le spun băieților.

🎙️ En deuil avant d'être champion, Flick partage son émotion : "Je n’oublierai jamais ce moment"#beINSPORTS pic.twitter.com/orf4qysrbI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 11, 2026

Până la urmă, ei sunt ca o familie și am vrut să le zic. Nu voi uita niciodată reacția lor când le-am spus că tatăl meu s-a stins. Sunt foarte fericit să lucrez pentru această echipă magnifică”, a declarat tehnicianul în vârstă de 61 de ani, potrivit Marca.

N-am simțit niciodată atâta afecțiune. Este incredibil. De când am ajuns la Barcelona, ​​toată lumea m-a primit cu căldură Hansi Flick, antrenor Barcelona

Flick: „Joacă împreună, unul pentru celălalt”

Tot ce s-a întâmplat duminică pe Camp Nou l-a impresionat.

„Nu voi uita niciodată acest moment. Echipa mea este fantastică și sunt încântat. Sunt foarte mândru de jucători. E emoționant să fiu alături de fani, într-un Clasico, învingând Real Madrid.

Hansi Flick, îmbrățișat de Eric Garcia. Foto: Imago

Echipa este cea mai importantă, apreciez foarte mult modul în care joacă împreună, unul pentru celălalt. În ultimele săptămâni am jucat cu mai multă conexiune”.

Vă mulțumesc pentru tot. Vă mulțumesc pentru spiritul de luptă din fiecare meci. Când vezi atâția jucători tineri, este incredibil. Mai avem trei meciuri și vrem să ajungem la 100 de puncte Hansi Flick, antrenor Barcelona

Cum a câștigat Barcelona El Clasico

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport