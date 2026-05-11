„Nu voi uita niciodată reacția lor” Hansi Flick, emoționat, vorbind despre moartea tatălui după titlul cucerit cu Barcelona
Hansi Flick și trofeul campionilor Spaniei. Foto: Imago
Campionate

„Nu voi uita niciodată reacția lor” Hansi Flick, emoționat, vorbind despre moartea tatălui după titlul cucerit cu Barcelona

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.05.2026, ora 13:52
alt-text Actualizat: 11.05.2026, ora 13:52
  • Hansi Flick, 61 de ani, a cucerit cinci trofee cu Barcelona, dar acest titlu este special. A învins Real Madrid cu 2-0 în ziua în care tatăl lui s-a stins.

Hansi Flick e doar doi ani în Catalunya și are cinci trofee cu Barcelona.

„Păianjenul” Hindrich FOTO-VIDEO. Unul dintre debutanții aflați pe lista lui Hagi la națională, trei superparade la ultimul joc al Legiei
Citește și
„Păianjenul” Hindrich FOTO-VIDEO. Unul dintre debutanții aflați pe lista lui Hagi la națională, trei superparade la ultimul joc al Legiei
Citește mai mult
„Păianjenul” Hindrich FOTO-VIDEO. Unul dintre debutanții aflați pe lista lui Hagi la națională, trei superparade la ultimul joc al Legiei

Două titluri consecutive, două Supercupe ale Spaniei una după alta și Copa del Rey.

Hansi Flick, cu ochii în lacrimi. Cea mai tristă zi a fost și ziua triumfului cu Barcelona

Acest campionat câștigat va rămâne însă în sufletul lui. Cea mai tristă zi a fost și ziua triumfului.

Pe 10 mai 2026, tatăl lui s-a stins. Pe 10 mai 2026, a învins Real Madrid cu 2-0 și a fost a doua oară regele LaLiga.

Duminică seară, antrenorul german a asistat cu ochii în lacrimi pe Camp Nou la minutul de reculegere în memoria părintelui său.

La sfârșit, plângea de fericire când era purtat pe brațe și aruncat spre cer de jucătorii blaugrana.

Hansi Flick și jucătorii blaugrana, după al 29-lea titlu al Barcelonei. Foto: Imago Hansi Flick și jucătorii blaugrana, după al 29-lea titlu al Barcelonei. Foto: Imago
Hansi Flick și jucătorii blaugrana, după al 29-lea titlu al Barcelonei. Foto: Imago

Flick: „M-am întrebat dacă ar fi mai bine să ascund vestea în vestiar. Dar am vrut să le zic”

La conferință, a explicat de ce a ales să vorbească în vestiar despre durerea lui.

„Dimineață, când mama m-a sunat și m-a anunțat că tatăl meu a murit, m-am întrebat dacă ar fi mai bine să ascund vestea, să nu le spun băieților.

Până la urmă, ei sunt ca o familie și am vrut să le zic. Nu voi uita niciodată reacția lor când le-am spus că tatăl meu s-a stins. Sunt foarte fericit să lucrez pentru această echipă magnifică”, a declarat tehnicianul în vârstă de 61 de ani, potrivit Marca.

N-am simțit niciodată atâta afecțiune. Este incredibil. De când am ajuns la Barcelona, ​​toată lumea m-a primit cu căldură Hansi Flick, antrenor Barcelona

Flick: „Joacă împreună, unul pentru celălalt”

Tot ce s-a întâmplat duminică pe Camp Nou l-a impresionat.

„Nu voi uita niciodată acest moment. Echipa mea este fantastică și sunt încântat. Sunt foarte mândru de jucători. E emoționant să fiu alături de fani, într-un Clasico, învingând Real Madrid.

Hansi Flick, îmbrățișat de Eric Garcia. Foto: Imago Hansi Flick, îmbrățișat de Eric Garcia. Foto: Imago
Hansi Flick, îmbrățișat de Eric Garcia. Foto: Imago

Echipa este cea mai importantă, apreciez foarte mult modul în care joacă împreună, unul pentru celălalt. În ultimele săptămâni am jucat cu mai multă conexiune”.

Vă mulțumesc pentru tot. Vă mulțumesc pentru spiritul de luptă din fiecare meci. Când vezi atâția jucători tineri, este incredibil. Mai avem trei meciuri și vrem să ajungem la 100 de puncte Hansi Flick, antrenor Barcelona

Cum a câștigat Barcelona El Clasico

Citește și

Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi.  Lucescu s-a predat
Campionate
22:19
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi. Lucescu s-a predat
Citește mai mult
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi.  Lucescu s-a predat
„Dacă te văd pe stradă, te omor!” Victima agresiunii sexuale  în cel mai mare scandal din fotbalul spaniol: „Nimeni nu mă mai poate face să tac”
Campionate
09:00
„Dacă te văd pe stradă, te omor!” Victima agresiunii sexuale în cel mai mare scandal din fotbalul spaniol: „Nimeni nu mă mai poate face să tac”
Citește mai mult
„Dacă te văd pe stradă, te omor!” Victima agresiunii sexuale  în cel mai mare scandal din fotbalul spaniol: „Nimeni nu mă mai poate face să tac”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
Real Madrid spania barcelona el clasico tata hansi flick laliga
Știrile zilei din sport
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Superliga
11.05
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Citește mai mult
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
FCSB, la un pas de un gol jenant VIDEO.  Popa a fost făcut KO de un coleg, Mihai Popescu a dat pe lângă minge + două transversale! Apoi a intervenit VAR
Superliga
11.05
FCSB, la un pas de un gol jenant VIDEO. Popa a fost făcut KO de un coleg, Mihai Popescu a dat pe lângă minge + două transversale! Apoi a intervenit VAR
Citește mai mult
FCSB, la un pas de un gol jenant VIDEO.  Popa a fost făcut KO de un coleg, Mihai Popescu a dat pe lângă minge + două transversale! Apoi a intervenit VAR
„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă
Superliga
11.05
„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă
Citește mai mult
„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă
„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
Superliga
11.05
„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
Citește mai mult
„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:09
„Îți asumi aceste lucruri” VIDEO. Lucian Filip nu e deranjat de intervențiile lui Becali la FCSB: „Nimeni nu e ținut cu forța aici”
„Îți asumi aceste lucruri” VIDEO. Lucian Filip nu e deranjat de intervențiile lui Becali la FCSB: „Nimeni nu e ținut cu forța aici”
00:06
Olaru, cu gândul la baraj Căpitanul FCSB, explicații după al doilea meci fără gol marcat: „Cu tot respectul, dar am jucat cu niște adversari...”
Olaru, cu gândul la baraj Căpitanul FCSB, explicații după al doilea meci fără gol marcat: „Cu tot respectul, dar am jucat cu niște adversari...”
23:44
„I-am blocat!” Niculescu, după remiza cu FCSB: „La fotbal, totul se poate întoarce în favoarea ta” + Se ia de Dorinel Munteanu
„I-am blocat!” Niculescu, după remiza cu FCSB: „La fotbal, totul se poate întoarce în favoarea ta” + Se ia de Dorinel Munteanu
23:06
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Top stiri
Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma
Tenis
11.05
Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma
Citește mai mult
Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma
„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori”  Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”
Campionate
11.05
„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori” Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”
Citește mai mult
„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori”  Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”
Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”
Superliga
11.05
Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”
Citește mai mult
Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”
Bucureștiul, divizat la linia de sosire. Marea dezbatere de la fiecare Bucharest Half Marathon, între alergători și susținătorii lor și șoferii disperați de blocarea orașului
B365
10.05
Bucureștiul, divizat la linia de sosire. Marea dezbatere de la fiecare Bucharest Half Marathon, între alergători și susținătorii lor și șoferii disperați de blocarea orașului
Citește mai mult
Bucureștiul, divizat la linia de sosire. Marea dezbatere de la fiecare Bucharest Half Marathon, între alergători și susținătorii lor și șoferii disperați de blocarea orașului

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 28 rapid 29 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
12.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share