„Dacă te văd pe stradă, te omor!” Victima agresiunii sexuale  în cel mai mare scandal din fotbalul spaniol: „Nimeni nu mă mai poate face să tac”

- Jennifer Hermoso, 36 de ani, încă se gândește la drama vieții sale. Agresiunea sexuală suferită în 2023 după cucerirea titlului mondial și hărțuirea ce a urmat.
Jennifer Hermoso a trăit pe 20 august 2023 cel mai frumos moment al carierei. Și cel mai urât moment al vieții.
În acea seară, a devenit campioana lumii. Spania a învins Anglia, 1-0 în finala Mondialului feminin.
Rubiales a sărutat-o forțat pe Hermoso. A primit doar o amendă
După meci, la premierea învingătoarelor, Luis Rubiales, președintele federației iberice la acea vreme, a sărutat-o cu putere pe gură. Acel sărut forțat a declanșat cel mai mare scandal din fotbalul spaniol.
Rubiales, care a demisionat de la federație și UEFA, a fost ulterior anchetat și judecat.
Parchetul a cerut doi ani și jumătate de închisoare, dar acesta a scăpat numai cu o amendă de 10.800 de euro pentru agresiune sexuală, fiind achitat de constrângere.
Hermoso: „Am primit multe amenințări pe rețelele de socializare”
Transferată în Mexic, unde joacă și acum, Jenni a povestit în L’Equipe cum a fost hărțuită, persecutată. A avut nevoie de psiholog pentru a depăși acea perioadă dificilă.
„Am primit multe amenințări pe rețelele de socializare. Lucruri de genul ăsta: «Dacă te văd pe stradă, te omor!».
A trebuit să plec din Madrid pentru o săptămână pentru că era insuportabil”.
Pe stradă, mă tot uitam în jur să văd dacă mă filma cineva. Am crezut chiar că telefonul meu fusese spart. A fost un coșmar Jennifer Hermoso, pentru L’Equipe
Hermoso: „Rubiales își va petrece viața spunând că nu a făcut nimic greșit”
S-a simțit persecutată de presa spaniolă. „Dacă m-ar vedea zâmbind, ar scrie: «Până la urmă, nu a fost chiar atât de rău». Îmi amintesc totul. A fost traumatizant.
Dar astăzi mă simt mai bine și fac tot ce pot să schimb mentalitatea. Nimic nu mă mai poate reduce la tăcere”, a afirmat Jenni.
Crede că Rubiales nu regretă deloc: „Își va petrece viața spunând că nu a făcut nimic greșit. De fiecare dată când vorbește, spune că suntem prieteni, ca și cum ar fi o scuză. Sincer, nu înțeleg de unde vine această presupusă relație bună”.