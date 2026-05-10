„Dacă te văd pe stradă, te omor!” Victima agresiunii sexuale  în cel mai mare scandal din fotbalul spaniol: „Nimeni nu mă mai poate face să tac”

Jennifer Hermoso, 36 de ani, încă se gândește la drama vieții sale. Agresiunea sexuală suferită în 2023 după cucerirea titlului mondial și hărțuirea ce a urmat.

Jennifer Hermoso a trăit pe 20 august 2023 cel mai frumos moment al carierei. Și cel mai urât moment al vieții.

În acea seară, a devenit campioana lumii. Spania a învins Anglia, 1-0 în finala Mondialului feminin.

Rubiales a sărutat-o forțat pe Hermoso. A primit doar o amendă

După meci, la premierea învingătoarelor, Luis Rubiales, președintele federației iberice la acea vreme, a sărutat-o cu putere pe gură. Acel sărut forțat a declanșat cel mai mare scandal din fotbalul spaniol.

Luis Rubiales a strâns-o cu putere în brațe pe Jennifer Hermoso. Foto: Imago

Rubiales, care a demisionat de la federație și UEFA, a fost ulterior anchetat și judecat.

Parchetul a cerut doi ani și jumătate de închisoare, dar acesta a scăpat numai cu o amendă de 10.800 de euro pentru agresiune sexuală , fiind achitat de constrângere.

Hermoso: „Am primit multe amenințări pe rețelele de socializare”

Transferată în Mexic, unde joacă și acum, Jenni a povestit în L’Equipe cum a fost hărțuită, persecutată. A avut nevoie de psiholog pentru a depăși acea perioadă dificilă.

„Am primit multe amenințări pe rețelele de socializare. Lucruri de genul ăsta: «Dacă te văd pe stradă, te omor!».

A trebuit să plec din Madrid pentru o săptămână pentru că era insuportabil”.

Pe stradă, mă tot uitam în jur să văd dacă mă filma cineva. Am crezut chiar că telefonul meu fusese spart. A fost un coșmar Jennifer Hermoso, pentru L’Equipe

Hermoso: „Rubiales își va petrece viața spunând că nu a făcut nimic greșit”

S-a simțit persecutată de presa spaniolă. „Dacă m-ar vedea zâmbind, ar scrie: «Până la urmă, nu a fost chiar atât de rău» . Îmi amintesc totul. A fost traumatizant.

Dar astăzi mă simt mai bine și fac tot ce pot să schimb mentalitatea. Nimic nu mă mai poate reduce la tăcere”, a afirmat Jenni.

Crede că Rubiales nu regretă deloc: „ Își va petrece viața spunând că nu a făcut nimic greșit. De fiecare dată când vorbește, spune că suntem prieteni, ca și cum ar fi o scuză. Sincer, nu înțeleg de unde vine această presupusă relație bună”.

