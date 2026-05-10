„Dacă te văd pe stradă, te omor!” Victima agresiunii sexuale  în cel mai mare scandal din fotbalul spaniol: „Nimeni nu mă mai poate face să tac”
Momentul în care Rubiales a sărutat-o forțat pe Hermoso. Foto: Imago
Campionate

„Dacă te văd pe stradă, te omor!” Victima agresiunii sexuale în cel mai mare scandal din fotbalul spaniol: „Nimeni nu mă mai poate face să tac”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.05.2026, ora 09:00
alt-text Actualizat: 10.05.2026, ora 09:15
  • Jennifer Hermoso, 36 de ani, încă se gândește la drama vieții sale. Agresiunea sexuală suferită în 2023 după cucerirea titlului mondial și hărțuirea ce a urmat.

Jennifer Hermoso a trăit pe 20 august 2023 cel mai frumos moment al carierei. Și cel mai urât moment al vieții.

Uluitorul Luis Enrique Ce surpriză le-a făcut antrenorul lui PSG propriilor jucători chiar de ziua lui
Citește și
Uluitorul Luis Enrique Ce surpriză le-a făcut antrenorul lui PSG propriilor jucători chiar de ziua lui
Citește mai mult
Uluitorul Luis Enrique Ce surpriză le-a făcut antrenorul lui PSG propriilor jucători chiar de ziua lui

În acea seară, a devenit campioana lumii. Spania a învins Anglia, 1-0 în finala Mondialului feminin.

Rubiales a sărutat-o forțat pe Hermoso. A primit doar o amendă

După meci, la premierea învingătoarelor, Luis Rubiales, președintele federației iberice la acea vreme, a sărutat-o cu putere pe gură. Acel sărut forțat a declanșat cel mai mare scandal din fotbalul spaniol.

Luis Rubiales a strâns-o cu putere în brațe pe Jennifer Hermoso. Foto: Imago Luis Rubiales a strâns-o cu putere în brațe pe Jennifer Hermoso. Foto: Imago
Luis Rubiales a strâns-o cu putere în brațe pe Jennifer Hermoso. Foto: Imago

Rubiales, care a demisionat de la federație și UEFA, a fost ulterior anchetat și judecat.

Parchetul a cerut doi ani și jumătate de închisoare, dar acesta a scăpat numai cu o amendă de 10.800 de euro pentru agresiune sexuală, fiind achitat de constrângere.

Hermoso: „Am primit multe amenințări pe rețelele de socializare”

Transferată în Mexic, unde joacă și acum, Jenni a povestit în L’Equipe cum a fost hărțuită, persecutată. A avut nevoie de psiholog pentru a depăși acea perioadă dificilă.

„Am primit multe amenințări pe rețelele de socializare. Lucruri de genul ăsta: «Dacă te văd pe stradă, te omor!».

A trebuit să plec din Madrid pentru o săptămână pentru că era insuportabil”.

Pe stradă, mă tot uitam în jur să văd dacă mă filma cineva. Am crezut chiar că telefonul meu fusese spart. A fost un coșmar Jennifer Hermoso, pentru L’Equipe

Hermoso: „Rubiales își va petrece viața spunând că nu a făcut nimic greșit”

S-a simțit persecutată de presa spaniolă. „Dacă m-ar vedea zâmbind, ar scrie: «Până la urmă, nu a fost chiar atât de rău». Îmi amintesc totul. A fost traumatizant.

Dar astăzi mă simt mai bine și fac tot ce pot să schimb mentalitatea. Nimic nu mă mai poate reduce la tăcere”, a afirmat Jenni.

Crede că Rubiales nu regretă deloc: „Își va petrece viața spunând că nu a făcut nimic greșit. De fiecare dată când vorbește, spune că suntem prieteni, ca și cum ar fi o scuză. Sincer, nu înțeleg de unde vine această presupusă relație bună”.

Citește și

Amenințat cu cuțitul în propria casă! Clipe de spaimă pentru un viitor adversar al României în Liga Națiunilor
Diverse
13:00
Amenințat cu cuțitul în propria casă! Clipe de spaimă pentru un viitor adversar al României în Liga Națiunilor
Citește mai mult
Amenințat cu cuțitul în propria casă! Clipe de spaimă pentru un viitor adversar al României în Liga Națiunilor
Unic în istoria Mondialului Nemaivăzut la startul turneului final. Ce se va întâmpla în primele două zile în Mexic, Canada și SUA
Campionatul Mondial
11:09
Unic în istoria Mondialului Nemaivăzut la startul turneului final. Ce se va întâmpla în primele două zile în Mexic, Canada și SUA
Citește mai mult
Unic în istoria Mondialului Nemaivăzut la startul turneului final. Ce se va întâmpla în primele două zile în Mexic, Canada și SUA

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
spania hartuire agresiune sexuala luis rubiales jennifer hermoso
Știrile zilei din sport
Ce pleașcă au ratat Gigi Becali și FCSB!  Ratare de 30 de milioane de euro: dacă ar fi luat titlul, roș-albaștrii ar fi fost cap de serie inclusiv în play-off-ul UCL
Superliga
13:31
Ce pleașcă au ratat Gigi Becali și FCSB! Ratare de 30 de milioane de euro: dacă ar fi luat titlul, roș-albaștrii ar fi fost cap de serie inclusiv în play-off-ul UCL
Citește mai mult
Ce pleașcă au ratat Gigi Becali și FCSB!  Ratare de 30 de milioane de euro: dacă ar fi luat titlul, roș-albaștrii ar fi fost cap de serie inclusiv în play-off-ul UCL
Untold pe Giulești  Administratorii vor concerte pe stadionul Rapidului, de genul festivalului din Cluj:  „Am început deja discuțiile”
Superliga
12:49
Untold pe Giulești Administratorii vor concerte pe stadionul Rapidului, de genul festivalului din Cluj: „Am început deja discuțiile”
Citește mai mult
Untold pe Giulești  Administratorii vor concerte pe stadionul Rapidului, de genul festivalului din Cluj:  „Am început deja discuțiile”
Kopic, așa cum rar e văzut VIDEO Gestul făcut de antrenorul lui Dinamo după meci: l-a zărit în tribună și l-a luat imediat pe gazon
Superliga
10:09
Kopic, așa cum rar e văzut VIDEO Gestul făcut de antrenorul lui Dinamo după meci: l-a zărit în tribună și l-a luat imediat pe gazon
Citește mai mult
Kopic, așa cum rar e văzut VIDEO Gestul făcut de antrenorul lui Dinamo după meci: l-a zărit în tribună și l-a luat imediat pe gazon
Baraj pentru Europa Totul despre semifinala FCSB - FC Botoșani: când și unde se joacă + cine o televizează
Superliga
10:28
Baraj pentru Europa Totul despre semifinala FCSB - FC Botoșani: când și unde se joacă + cine o televizează
Citește mai mult
Baraj pentru Europa Totul despre semifinala FCSB - FC Botoșani: când și unde se joacă + cine o televizează
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:26
Cristian Geambașu Sigla
Cristian Geambașu Sigla
15:25
Poster cu trimitere la Steaua ’86 FCSB a folosit un vizual inspirat din finala de la Sevilla pentru meciul de pe Ghencea, cu Slobozia
Poster cu trimitere la Steaua ’86 FCSB a folosit un vizual inspirat din finala de la Sevilla pentru meciul de pe Ghencea, cu Slobozia
15:12
Ironii virale în El Clasico VIDEO Ce au putut să strige fanii Barcelonei către jucătorii și antrenorul Realului
Ironii virale în El Clasico VIDEO Ce au putut să strige fanii Barcelonei către jucătorii și antrenorul Realului
14:35
Cîrstea, încă o victorie la Roma Românca a dominat meciul cu #13 WTA și s-a calificat în sferturile turneului: ce premiu și-a asigurat
Cîrstea, încă o victorie la Roma Românca a dominat meciul cu #13 WTA  și s-a calificat în sferturile turneului: ce premiu și-a asigurat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Top stiri
„Zici că e antimadridista” Postarea lui Mbappe în timpul El Clasico i-a enervat pe fani
Campionate
09:49
„Zici că e antimadridista” Postarea lui Mbappe în timpul El Clasico i-a enervat pe fani
Citește mai mult
„Zici că e antimadridista” Postarea lui Mbappe în timpul El Clasico i-a enervat pe fani
„Îmi venea să plâng de nervi” Singurul jucător de la FC Argeș aplaudat de dinamoviști: a plecat de la club împotriva voinței lui
Superliga
09:50
„Îmi venea să plâng de nervi” Singurul jucător de la FC Argeș aplaudat de dinamoviști: a plecat de la club împotriva voinței lui
Citește mai mult
„Îmi venea să plâng de nervi” Singurul jucător de la FC Argeș aplaudat de dinamoviști: a plecat de la club împotriva voinței lui
„Nu e locul tău aici!” Răzvan Lucescu spune ce a simțit la PAOK în primele luni: „Mi-era greu să ies din casă”
Campionate
09:03
„Nu e locul tău aici!” Răzvan Lucescu spune ce a simțit la PAOK în primele luni: „Mi-era greu să ies din casă”
Citește mai mult
„Nu e locul tău aici!” Răzvan Lucescu spune ce a simțit la PAOK în primele luni: „Mi-era greu să ies din casă”
Dispar din Bellu râvnitele morminte ale elitelor bucureștene. În pericol e și cel al patronului ”La vulturul de mare cu peștele în gheare”, negustorul care a clădit imperiul hainelor
B365
10.05
Dispar din Bellu râvnitele morminte ale elitelor bucureștene. În pericol e și cel al patronului ”La vulturul de mare cu peștele în gheare”, negustorul care a clădit imperiul hainelor
Citește mai mult
Dispar din Bellu râvnitele morminte ale elitelor bucureștene. În pericol e și cel al patronului ”La vulturul de mare cu peștele în gheare”, negustorul care a clădit imperiul hainelor

Echipe/Competiții

fcsb 20 CFR Cluj 38 dinamo bucuresti 30 rapid 37 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
11.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share