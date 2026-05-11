„Păianjenul” Hindrich FOTO-VIDEO. Unul dintre debutanții aflați pe lista lui Hagi la națională, trei superparade la ultimul joc al Legiei +15 foto
Otto Hindrich are contract cu Legia până în 2030. Foto: Imago
Stranieri

„Păianjenul” Hindrich FOTO-VIDEO. Unul dintre debutanții aflați pe lista lui Hagi la națională, trei superparade la ultimul joc al Legiei

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.05.2026, ora 12:13
alt-text Actualizat: 11.05.2026, ora 12:13
  • Otto Hindrich, 23 de ani, portarul Legiei, a fost MVP la 1-0 cu Termalica, în prima ligă a Poloniei. Ce a făcut în această deplasare. 
  • El este unul dintre cei patru debutanți aflați pe lista stranierilor lui Gică Hagi pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor.

Gică Hagi începe luna viitoare al doilea mandat de selecționer. Două amicale dificile, împotriva Georgiei (d, 2 iunie) și Țării Galilor (6 iunie, pe Ghencea).

Transportat de urgență la spital FOTO. Jucătorului de la Petrolul i s-a făcut rău în autocar , după ce a primit o minge în față. Care e starea sa
Citește și
Transportat de urgență la spital FOTO. Jucătorului de la Petrolul i s-a făcut rău în autocar, după ce a primit o minge în față. Care e starea sa
Citește mai mult
Transportat de urgență la spital FOTO. Jucătorului de la Petrolul i s-a făcut rău în autocar , după ce a primit o minge în față. Care e starea sa

Pe lista preliminară a stranierilor, patru debutanți:

  • Otto Hindrich (Legia Varșovia), Tony Strata (Vitoria Guimaraes), Marius Corbu (Ferencvaros) și Ianis Stoica (Estrela Amadora).

Hindrich, cel mai bun duminică la meciul Legiei

Portarul a reușit un joc foarte bun în weekend pentru echipa de club.

Duminică, Legia a învins în deplasare, 1-0 cu Termalica Nieciecza, Hindrich fiind omul meciului.

Hindrich, în plină acțiune la Legia. Și-a salvat echipa cum a început meciul. Foto: Imago Hindrich, în plină acțiune la Legia. Și-a salvat echipa cum a început meciul. Foto: Imago
Hindrich, în plină acțiune la Legia. Și-a salvat echipa cum a început meciul. Foto: Imago

În vârstă de 23 de ani, crescut de CFR și cedat de clubul clujean în ianuarie 2026, pentru 600.000 de euro, goalkeeperul a fost de netrecut.

1,3 milioane de euro
este cota lui Otto Hindrich (Transfermarkt). Are contract la Varșovia până în vara lui 2030

Intervențiile de efect ale lui Hindrich

A avut trei parade frumoase, prima în startul partidei, două în repriza secundă.

  • Minutul 8. După o gafă a stoperului Augustyniak, care a pasat direct la adversar, Zapolnik a rămas singur cu Hindrich. Portarul a ieșit curajos în fața lui, plonjând și blocând mingea cu piciorul. „Genial răspunsul românului”, a comentat Sport.pl
Hindrich, 3 intervenții excelente și o eroare la victoria Legiei, 1-0 cu Termalica
Hindrich, 3 intervenții excelente și o eroare la victoria Legiei, 1-0 cu Termalica

Galerie foto (15 imagini)

Hindrich, 3 intervenții excelente și o eroare la victoria Legiei, 1-0 cu Termalica. Fotografii: capturi TV Hindrich, 3 intervenții excelente și o eroare la victoria Legiei, 1-0 cu Termalica Hindrich, 3 intervenții excelente și o eroare la victoria Legiei, 1-0 cu Termalica Hindrich, 3 intervenții excelente și o eroare la victoria Legiei, 1-0 cu Termalica Hindrich, 3 intervenții excelente și o eroare la victoria Legiei, 1-0 cu Termalica
+15 Foto
labels.photo-gallery
  • Minutul 48. Ambrosiewicz a tras din interiorul careului, Hindrich a respins spectaculos. 
  • Minutul 65. Radu Boboc, transferat de la U Cluj la Termalica în 2025, a fost și el unu contra unu cu Hindrich, chiar în fața porții. Goalkeeperul a apărat încă o dată cu piciorul. 

Singura greșeală a lui Hindrich

Hindrich a avut însă și o eroare în prima repriză.

În minutul 32, după o lovitură de colț, a sărit peste jucători la centrare.

Hindrich, 3 intervenții excelente și o eroare la victoria Legiei, 1-0 cu Termalica
Hindrich, 3 intervenții excelente și o eroare la victoria Legiei, 1-0 cu Termalica

Galerie foto (15 imagini)

Hindrich, 3 intervenții excelente și o eroare la victoria Legiei, 1-0 cu Termalica. Fotografii: capturi TV Hindrich, 3 intervenții excelente și o eroare la victoria Legiei, 1-0 cu Termalica Hindrich, 3 intervenții excelente și o eroare la victoria Legiei, 1-0 cu Termalica Hindrich, 3 intervenții excelente și o eroare la victoria Legiei, 1-0 cu Termalica Hindrich, 3 intervenții excelente și o eroare la victoria Legiei, 1-0 cu Termalica
+15 Foto
labels.photo-gallery

Jenat, a respins greșit, tot în careu, un adversar reluând peste el.

A avut noroc la acea fază. Bara l-a salvat.

11 meciuri
a jucat Hindrich în acest an la Legia, 5 fără gol primit. La CFR jucase în actualul sezon 27 de partide (opt cu poarta închisă)

Hindrich a câștigat meciul Legiei

Citește și

„Nu e locul tău aici!” Răzvan Lucescu spune ce a simțit la PAOK în primele luni: „Mi-era greu să ies din casă”
Campionate
09:03
„Nu e locul tău aici!” Răzvan Lucescu spune ce a simțit la PAOK în primele luni: „Mi-era greu să ies din casă”
Citește mai mult
„Nu e locul tău aici!” Răzvan Lucescu spune ce a simțit la PAOK în primele luni: „Mi-era greu să ies din casă”
„Dacă mă iubești, omoară-mă!” Geniul Roberto Baggio, cuvinte copleșitoare despre budism, divinitate și clipele dificile ale vieții
Campionate
18:40
„Dacă mă iubești, omoară-mă!” Geniul Roberto Baggio, cuvinte copleșitoare despre budism, divinitate și clipele dificile ale vieții
Citește mai mult
„Dacă mă iubești, omoară-mă!” Geniul Roberto Baggio, cuvinte copleșitoare despre budism, divinitate și clipele dificile ale vieții

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
polonia Echipa Nationala portar gica hagi Legia Varsovia Otto Hindrich
Știrile zilei din sport
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Superliga
11.05
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Citește mai mult
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
FCSB, la un pas de un gol jenant VIDEO.  Popa a fost făcut KO de un coleg, Mihai Popescu a dat pe lângă minge + două transversale! Apoi a intervenit VAR
Superliga
11.05
FCSB, la un pas de un gol jenant VIDEO. Popa a fost făcut KO de un coleg, Mihai Popescu a dat pe lângă minge + două transversale! Apoi a intervenit VAR
Citește mai mult
FCSB, la un pas de un gol jenant VIDEO.  Popa a fost făcut KO de un coleg, Mihai Popescu a dat pe lângă minge + două transversale! Apoi a intervenit VAR
„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă
Superliga
11.05
„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă
Citește mai mult
„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă
„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
Superliga
11.05
„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
Citește mai mult
„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:09
„Îți asumi aceste lucruri” VIDEO. Lucian Filip nu e deranjat de intervențiile lui Becali la FCSB: „Nimeni nu e ținut cu forța aici”
„Îți asumi aceste lucruri” VIDEO. Lucian Filip nu e deranjat de intervențiile lui Becali la FCSB: „Nimeni nu e ținut cu forța aici”
00:06
Olaru, cu gândul la baraj Căpitanul FCSB, explicații după al doilea meci fără gol marcat: „Cu tot respectul, dar am jucat cu niște adversari...”
Olaru, cu gândul la baraj Căpitanul FCSB, explicații după al doilea meci fără gol marcat: „Cu tot respectul, dar am jucat cu niște adversari...”
23:44
„I-am blocat!” Niculescu, după remiza cu FCSB: „La fotbal, totul se poate întoarce în favoarea ta” + Se ia de Dorinel Munteanu
„I-am blocat!” Niculescu, după remiza cu FCSB: „La fotbal, totul se poate întoarce în favoarea ta” + Se ia de Dorinel Munteanu
23:06
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Top stiri
Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma
Tenis
11.05
Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma
Citește mai mult
Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma
„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori”  Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”
Campionate
11.05
„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori” Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”
Citește mai mult
„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori”  Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”
Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”
Superliga
11.05
Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”
Citește mai mult
Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”
Bucureștiul, divizat la linia de sosire. Marea dezbatere de la fiecare Bucharest Half Marathon, între alergători și susținătorii lor și șoferii disperați de blocarea orașului
B365
10.05
Bucureștiul, divizat la linia de sosire. Marea dezbatere de la fiecare Bucharest Half Marathon, între alergători și susținătorii lor și șoferii disperați de blocarea orașului
Citește mai mult
Bucureștiul, divizat la linia de sosire. Marea dezbatere de la fiecare Bucharest Half Marathon, între alergători și susținătorii lor și șoferii disperați de blocarea orașului

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 28 rapid 29 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
12.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share