„Păianjenul” Hindrich FOTO-VIDEO. Unul dintre debutanții aflați pe lista lui Hagi la națională, trei superparade la ultimul joc al Legiei

Otto Hindrich, 23 de ani, portarul Legiei, a fost MVP la 1-0 cu Termalica, în prima ligă a Poloniei. Ce a făcut în această deplasare.

El este unul dintre cei patru debutanți aflați pe lista stranierilor lui Gică Hagi pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor.

Gică Hagi începe luna viitoare al doilea mandat de selecționer. Două amicale dificile, împotriva Georgiei (d, 2 iunie) și Țării Galilor (6 iunie, pe Ghencea).

Pe lista preliminară a stranierilor, patru debutanți:

Otto Hindrich (Legia Varșovia), Tony Strata (Vitoria Guimaraes), Marius Corbu (Ferencvaros) și Ianis Stoica (Estrela Amadora).

Hindrich, cel mai bun duminică la meciul Legiei

Portarul a reușit un joc foarte bun în weekend pentru echipa de club.

Duminică, Legia a învins în deplasare, 1-0 cu Termalica Nieciecza, Hindrich fiind omul meciului.

Hindrich, în plină acțiune la Legia. Și-a salvat echipa cum a început meciul. Foto: Imago

În vârstă de 23 de ani, crescut de CFR și cedat de clubul clujean în ianuarie 2026, pentru 600.000 de euro, goalkeeperul a fost de netrecut.

1,3 milioane de euro este cota lui Otto Hindrich (Transfermarkt). Are contract la Varșovia până în vara lui 2030

Intervențiile de efect ale lui Hindrich

A avut trei parade frumoase, prima în startul partidei, două în repriza secundă.

Minutul 8. După o gafă a stoperului Augustyniak, care a pasat direct la adversar, Zapolnik a rămas singur cu Hindrich. Portarul a ieșit curajos în fața lui, plonjând și blocând mingea cu piciorul. „Genial răspunsul românului”, a comentat Sport.pl.

Minutul 48. Ambrosiewicz a tras din interiorul careului, Hindrich a respins spectaculos.

Ambrosiewicz a tras din interiorul careului, Hindrich a respins spectaculos. Minutul 65. Radu Boboc, transferat de la U Cluj la Termalica în 2025, a fost și el unu contra unu cu Hindrich, chiar în fața porții. Goalkeeperul a apărat încă o dată cu piciorul.

Singura greșeală a lui Hindrich

Hindrich a avut însă și o eroare în prima repriză.

În minutul 32, după o lovitură de colț, a sărit peste jucători la centrare.

Jenat, a respins greșit, tot în careu, un adversar reluând peste el.

A avut noroc la acea fază. Bara l-a salvat.

11 meciuri a jucat Hindrich în acest an la Legia, 5 fără gol primit. La CFR jucase în actualul sezon 27 de partide (opt cu poarta închisă)

Hindrich a câștigat meciul Legiei

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport