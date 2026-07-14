Kane îl apără pe Bellingham Căpitanul Angliei respinge ideea unei rupturi între starul lui Real Madrid și Tuchel: „Este exact opusul”

Harry Kane (32 de ani), căpitanul Angliei, a intervenit în apărarea lui Jude Bellingham (23 de ani) după reacția mijlocașului la declarațiile lui Thomas Tuchel de la finalul meciului cu Norvegia.

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Anglia s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial 2026 după victoria cu Norvegia, scor 2-1 după prelungiri.

Bellingham a marcat ambele goluri ale englezilor, însă după partidă a fost întrebat despre analiza lui Tuchel, care spusese că echipa nu a jucat bine.

Kane îl apără pe Bellingham după tensiunile cu Tuchel: „Ce ați fi vrut să spună Jude?”

Mijlocașul lui Real Madrid a părut deranjat și a sugerat că selecționerul „nu știe cum este să joci în astfel de condiții”, în legătură cu căldura și umiditatea din timpul meciului.

Kane spune că reacția lui Bellingham trebuie privită în contextul momentului.

Când joci un astfel de meci și primești o întrebare la cinci minute după fluierul final, iar el nici măcar nu știa exact ce spusese antrenorul, ce ați fi vrut să spună Jude? Tocmai trecuserăm printr-o bătălie. A fost foarte greu acolo Harry Kane, căpitanul naționalei Angliei

Atacantul lui Bayern a respins ideea că ar exista o ruptură între Bellingham și Tuchel.

„E ușor să încerci să creezi această ruptură. Pare o mentalitate englezească, un lucru englezesc care se întâmplă la turneele finale.

Dar este exact opusul. Grupul este aici datorită unității noastre, nu doar a jucătorilor, ci și a antrenorului și a staffului.

Uneori, lucrurile sunt prezentate ca fiind mai mari decât sunt”, a mai spus Kane, conform espn.com.

FOTO. Golul calificării marcat de Jude Bellingham

Jude Bellingham și Harry Kane au fost împreună pe teren în 45 de meciuri pentru naționala Angliei.

Prima partidă în care au jucat amândoi a fost amicalul cu Austria, din 2021, câștigat de englezi cu 1-0.

Kane, despre Tuchel: „El spune lucrurilor pe nume”

Kane a explicat că jucătorii au înțeles mesajul selecționerului și a insistat că stilul direct al germanului nu reprezintă o problemă în vestiar.

„Jucătorii de pe teren știu mai bine decât oricine când joacă bine și când nu joacă bine. Face parte din fotbal.

Înțelegem ce a vrut să spună antrenorul. Antrenorul a vorbit foarte frumos despre grup. A spus că mentalitatea grupului, care uneori este partea cea mai grea, a fost la cel mai înalt nivel”, a declarat Kane.

El spune lucrurilor pe nume și oamenii apreciază asta. Când vorbește, nu este niciodată ceva pregătit dinainte. Asta îl face să fie cine este. Este unul dintre cei mai buni antrenori din lume cu un motiv. Înțelegem asta. În ultimii doi ani am ajuns să-l cunoaștem și să știm ce îl mulțumește. Harry Kane, căpitanul naționalei Angliei

Anglia va întâlni Argentina în semifinalele Campionatului Mondial. Meciul este programat miercuri, 15 iulie, pe Atlanta Stadium, de la ora 22:00.

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