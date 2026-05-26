Gennaro Gattuso (48 de ani), fostul selecționer al Italiei, ar fi ajuns la un acord cu Lazio pentru un contract valabil două sezoane.

Gattuso urmează să îl înlocuiască pe Maurizio Sarri (67 de ani), care ar fi aproape de o mutare la Atalanta.

Lazio a analizat mai multe variante pentru bancă, printre care și Raffaele Palladino, însă fostul mijlocaș al naționalei Italiei a devenit opțiunea aleasă de conducerea clubului.

Gattuso ar urma să se întoarcă în fotbalul de club după experiența de la naționala Italiei.

Tehnicianul a plecat de la prima reprezentativă după ratarea calificării la Cupa Mondială din 2026, în urma barajului pierdut cu Bosnia, 1-1 și 1-4 la penalty-uri.

Anunțul privind venirea lui Gattuso la Lazio a fost făcut de Fabrizio Romano, jurnalistul specializat în transferuri.

„Gennaro Gattuso a semnat și va fi noul antrenor al lui Lazio cu un contract valabil pe doi ani. E Confirmat!”, a scris Romano.

În cariera de antrenor, Gattuso le-a mai pregătit, printre altele, pe AC Milan, Napoli, Valencia, Marseille și Hajduk Split.

Singurul trofeu câștigat de Gattuso ca antrenor este Cupa Italiei, cucerită cu Napoli în 2020.

Gattuso, campion mondial cu Italia în 2006, a stat pe banca naționalei în opt meciuri.

Două dintre rezultate au cântărit decisiv în ratarea calificării la Cupa Mondială: înfrângerea cu Norvegia, scor 1-4, în grupă, și eliminarea la baraj în fața Bosniei și Herțegovinei, după 1-1 la finalul prelungirilor și 1-4 la penalty-uri.

217 milioane de euro este valoarea lotului lui Lazio, potrivit Transfermarkt. Cel mai bine cotat jucător al echipei este fundașul Mario Gila, evaluat la 30 de milioane de euro, urmat de mijlocașii Nicolo Rovella, cotat la 24 de milioane, și Kenneth Taylor, evaluat la 20 de milioane

Lazio vine după un sezon slab, încheiat în afara locurilor de cupe europene. Formația din capitala Italiei a terminat pe locul 9 în Serie A, cu 54 de puncte, și a ajuns până în finala Cupei Italiei, pierdută în fața lui Inter Milano, scor 0-2.

