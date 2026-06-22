Îl blesteamă pe Harry Kane Un vraci promite că va încurca Anglia în meciul cu Ghana. Susține că Ronaldo i-a fost victimă

Un vraci ghanez a promis că va arunca un blestem asupra atacantului englez Harry Kane (32 de ani), în perspectiva meciului cu Ghana din grupa L a CM 2026.

Anglia - Ghana se va disputa marți, de la 23:00 (ora României), liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Căpitanul Angliei a avut parte de un debut excelent la Mondial. Kane a înscris două goluri împotriva Croației, iar selecționata lui Thomas Tuchel s-a impus cu 4-2.

Un vraci ghanez promite că-l va blestema pe Harry Kane

Cu o victorie în fața Ghanei, Anglia își va asigura prezența în șaisprezecimile competiției din SUA, Canada și Mexic, însă un doctor-vrăjitor spune că va face tot ce-i stă în putință pentru a-i împiedica pe „Cei Trei Lei”.

Nana Kwaku Bonsam, care și-a asumat responsabilitatea pentru accidentarea la genunchi suferită de Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială din 2014, și-a prezentat intențiile pentru presa britanică:

„Mă concentrez pe Harry Kane. Am demonstrat deja de ce sunt capabil, așa că știu ce trebuie să fac pentru a-l opri. Sunt foarte cunoscut pentru predicțiile mele.

Nu îi doresc o accidentare gravă. Va fi doar cât să-l împiedice să joace împotriva țării mele. Îmi voi face treaba astfel încât să ajut Ghana”, a afirmat vraciul, potrivit dailymail.com.

100 de goluri a produs Harry Kane în cele 115 selecții adunate în tricoul naționalei Angliei. A marcat de 81 de ori și a livrat 19 pase decisive

Susține că el l-a accidentat pe Cristiano Ronaldo la CM 2014

Bonsam, care se autointitulează „singurul om autentic din Africa”, susține că puterile sale provin de la Kofi oo Kofi, unul dintre cele mai mari și mai renumite sanctuare din Africa de Vest.

În 2014, când Ronaldo a ratat meciul Portugaliei cu Ghana, câștigat de europeni cu 2-1, Nana a declarat:

„Știu care este problema cu accidentarea lui Cristiano Ronaldo, lucrez la asta. Iau această chestiune foarte în serios.

Am spus acum patru luni că voi lucra serios la cazul lui Cristiano Ronaldo și că îl voi exclude din Cupa Mondială sau, cel puțin, îl voi împiedica să joace împotriva Ghanei, iar cel mai bun lucru pe care îl pot face este să-l țin pe tușă din cauza unei accidentări.

Această accidentare nu poate fi vindecată de niciun medic, ei nu pot vedea niciodată ce o provoacă, deoarece este de natură spirituală. Astăzi este genunchiul, mâine este coapsa, poimâine este altceva”, spunea vraciul la acea vreme.

CM 2026, clasamentul grupei L

Loc/Echipă Golaveraj (Meciuri) Puncte 1. Anglia 4-2 (1) 3 2. Ghana 1-0 (1) 3 3. Panama 0-1 (1) 0 4. Croația 2-4 (1) 0

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