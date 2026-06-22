Mesajul Iranului pentru SUA FOTO. Ce au lăsat iranienii în vestiar, după partida cu Belgia de la Los Angeles + Ce s-a întâmplat înainte de meci

La plecarea din Los Angeles, naționala Iranului a lăsat un mesaj scris de mână în vestiarul SoFi Stadium, după remiza, 0-0 cu Belgia.

Asiaticii au amintit și de atacul cu rachetă al americanilor asupra unei școli primare din Minab, soldat cu 168 de morți, majoritatea copii.

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Iran a fost forțată să își reorganizeze complet cantonamentul înaintea Cupei Mondiale, din cauza războiului.

Deși pregătirile urmau să aibă loc la Tucson, în Arizona, selecționata asiatică și-a mutat tabăra la Tijuana, în Mexic.

Astfel, iranienii trebuie să zboare în Statele Unite pentru fiecare meci disputat la turneul final, iar apoi să revină în Mexic în aceeași zi.

Iran, mesaj pentru americani: „Fie ca pacea, respectul și prietenia să domnească între toate națiunile”

Naționala antrenată de Amir Ghalenoei a disputat primele două meciuri ale Campionatului Mondial pe SoFi Stadium din Los Angeles, ambele încheiate la egalitate: 2-2 cu Noua Zeelandă și 0-0 cu Belgia.

În urma remizei cu fosta semifinalistă de la CM 2018, un mesaj scris de mână a fost găsit pe o tablă din vestiarul iranienilor, după plecarea din „Orașul Îngerilor”.

„De la Persia antică de acum mii de ani până la Iranul civilizat de astăzi, spiritul Iranului rămâne viu și neclintit” se arată în prima parte a mesajului.

Acesta continuă cu hashtagurile #168 și #minab, o trimitere la victimele ucise în urma unui atac aerian american asupra unei școli din Minab, pe 28 februarie, în prima zi a războiului declanșat de SUA împotriva Iranului.

„Am venit la Los Angeles cu mândrie, am concurat cu onoare și am plecat cu demnitate. Mulțumim, Los Angeles, pentru ospitalitate.

Și mulțumim fiecărui iranian care și-a dat inima, vocea și sufletul pentru Iran pe parcursul acestor 180 de minute. Fie ca pacea, respectul și prietenia să domnească între toate națiunile”, se mai arată în mesaj.

Mesajul lăsat de Iranieni în vestiarul SoFi Stadium

Imnul Iranului, huiduit din nou în SUA

Așa cum s-a întâmplat și la meciul de debut la turneul final (2-2 cu Noua Zeelandă), imnul Iranului a fost huiduit și la duelul cu Belgia, scrie independent.co.uk.

Crainicul stadionului le ceruse fanilor să „aplaude pentru pace”, dar reacția celor din tribune a fost reținută.

De altfel, naționala Iranului s-a confruntat cu nenumărate problemele de la sosirea în America de Nord pentru turneul final.

Totul a început a început încă de la sosirea în SUA, în special pentru câțiva jucători. Controalele autorităților au durat mai mult decât ar fi trebuit, iar această situație s-a repetat și la plecare, conform Federației Iraniene de Fotbal.

Ulterior, după meciul de debut, naționala Iranului a întâmpinat dificultăți pe aeroportul din Los Angeles. Căpitanul Mehdi Taremi și fundașul stânga Saeed Al-Hawie au fost supuși unor controale suplimentare, iar un alt fotbalist a aflat că avea viza expirată.

Mai mult decât atât, la finalul meciului cu Noua Zeelandă, jucătorii au avut la dispoziție doar un minut pentru recuperarea în băile cu gheață, deși durata optimă ar fi fost de aproximativ 12 minute, deoarece au fost somați să elibereze zona.

În ultima etapă din grupe, Iran va întâlni Egipt, într-un meci cu calificarea pe masă. Partida este programată sâmbătă, de la 6:00 (ora României), pe Lumen Field din Seattle.

Clasament Grupa G

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Egipt 2 4 2. Iran 2 2 3. Belgia 2 2 4. Noua Zeelandă 2 1

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