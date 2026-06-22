Moment bizar la CM 2026 FOTO. Eroul Paraguayului, surprins când „fură” ceasul arbitrului în meciul cu Turcia!

- Momentul în care Matias Galarza (24 de ani), eroul Paraguayului din meciul cu Turcia (1-0), „fură” ceasul arbitrului și îl pune la mână a devenit viral pe rețelele de socializare.
Marcator al celui mai rapid gol de până acum la această ediție a Campionatului Mondial - mingea a intrat în poartă după la 64 de secunde de la începerea meciului -, mijlocașul sud-americanilor a fost protagonistul unui videoclip care face vâlvă pe rețelele de socializare.
FOTO. Matias Galarza a „furat” ceasul arbitrului în timpul meciului Paraguay - Turcia 1-0
La intrarea în prelungirile primei reprize, „centralul” din El Salvador, Ivan Barton, și-a pierdut ceasul în timp ce încerca să calmeze spiritele pe teren, după un meleu iscat între cele două echipe.
Galarza a observat ceasul pe gazon și, în loc să-l returneze arbitrului, l-a luat de pe jos, l-a pus la mână și a început să apese pe butoane.
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Preocupat să îi despartă pe jucători, Barton nu și-a dat seama că și-a pierdut ceasul. După câteva minute, când spiritele se calmaseră, acesta i-a fost înapoiat de Galarza.
Scena s-a viralizat rapid și a stârnit reacții aprinse pe rețelele de socializare.
- „Cel mai nebun moment de până acum din de la această Cupă Mondială”.
- „A fost premiul lui pentru că a marcat”
- „Fotbalul a devenit un reality show”
- „Momentul ăsta a intrat deja în istorie”, au fost câteva reacții ale fanilor, potrivit The Sun.
Originar din Asuncion, capitala Paraguayului, Galarza este legitimat la River Plate, dar a evoluat în sezonul precedent la Atlanta United, sub formă de împrumut.
Almiron, eliminat după ce și-a pus mâna la gură
În urma meleului din prelungirile primei reprize, Almiron i-a spus ceva lui Mert Muldur în mijlocul incidentelor.
În contextul în care decarul sud-americanilor avea mâna la gură, turcul s-a plâns imediat arbitrului Ivan Barton, oar „centralul” din El Salvador a fost chemat de VAR să revadă momentul.
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Barton a comunicat apoi la microfon ce s-a întâmplat și l-a trimis la vestiare pe Almiron.
Era minutul 45+3, la 1-0 pentru Paraguay, care a jucat a doua repriză în inferioritate numerică.
Așa s-a încheiat meciul, cu acest scor. După două înfrângeri, 0-2 cu Australia și 0-1 cu Paraguay, Turcia nu mai are nicio șansă de calificare.