Moment bizar la CM 2026 FOTO. Eroul Paraguayului, surprins când „fură” ceasul arbitrului în meciul cu Turcia! +14 foto
Matias Galarza i-a „furat” ceasul arbitrului și l-a pus la mână/ Foto: captură video Antena Play
Campionatul Mondial

Moment bizar la CM 2026 FOTO. Eroul Paraguayului, surprins când „fură” ceasul arbitrului în meciul cu Turcia!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.06.2026, ora 12:09
alt-text Actualizat: 22.06.2026, ora 12:35
  • Momentul în care Matias Galarza (24 de ani), eroul Paraguayului din meciul cu Turcia (1-0), „fură” ceasul arbitrului și îl pune la mână a devenit viral pe rețelele de socializare.
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Marcator al celui mai rapid gol de până acum la această ediție a Campionatului Mondial - mingea a intrat în poartă după la 64 de secunde de la începerea meciului -, mijlocașul sud-americanilor a fost protagonistul unui videoclip care face vâlvă pe rețelele de socializare.

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FOTO. Matias Galarza a „furat” ceasul arbitrului în timpul meciului Paraguay - Turcia 1-0

La intrarea în prelungirile primei reprize, „centralul” din El Salvador, Ivan Barton, și-a pierdut ceasul în timp ce încerca să calmeze spiritele pe teren, după un meleu iscat între cele două echipe.

Galarza a observat ceasul pe gazon și, în loc să-l returneze arbitrului, l-a luat de pe jos, l-a pus la mână și a început să apese pe butoane.

Galarza a „furat” ceasul arbitrului în timpul meciului Turcia - Paraguay FOTO Captură video Antena Play
Galarza a „furat” ceasul arbitrului în timpul meciului Turcia - Paraguay FOTO Captură video Antena Play

Galerie foto (14 imagini)

Galarza a „furat” ceasul arbitrului în timpul meciului Turcia - Paraguay FOTO Captură video Antena Play Galarza a „furat” ceasul arbitrului în timpul meciului Turcia - Paraguay FOTO Captură video Antena Play Galarza a „furat” ceasul arbitrului în timpul meciului Turcia - Paraguay FOTO Captură video Antena Play Galarza a „furat” ceasul arbitrului în timpul meciului Turcia - Paraguay FOTO Captură video Antena Play Galarza a „furat” ceasul arbitrului în timpul meciului Turcia - Paraguay FOTO Captură video Antena Play
+14 Foto
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Preocupat să îi despartă pe jucători, Barton nu și-a dat seama că și-a pierdut ceasul. După câteva minute, când spiritele se calmaseră, acesta i-a fost înapoiat de Galarza.

Scena s-a viralizat rapid și a stârnit reacții aprinse pe rețelele de socializare.

  • „Cel mai nebun moment de până acum din de la această Cupă Mondială”.
  • „A fost premiul lui pentru că a marcat”
  • „Fotbalul a devenit un reality show”
  • „Momentul ăsta a intrat deja în istorie”, au fost câteva reacții ale fanilor, potrivit The Sun.
3.000.000 de euro
este cota lui Matias Galarza, potrivit Transfermarkt

Originar din Asuncion, capitala Paraguayului, Galarza este legitimat la River Plate, dar a evoluat în sezonul precedent la Atlanta United, sub formă de împrumut.

Almiron, eliminat după ce și-a pus mâna la gură

În urma meleului din prelungirile primei reprize, Almiron i-a spus ceva lui Mert Muldur în mijlocul incidentelor.

În contextul în care decarul sud-americanilor avea mâna la gură, turcul s-a plâns imediat arbitrului Ivan Barton, oar „centralul” din El Salvador a fost chemat de VAR să revadă momentul.

Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay. Fotografii: Imago+capturi TV
Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay. Fotografii: Imago+capturi TV

Galerie foto (6 imagini)

Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay. Fotografii: Imago+capturi TV Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay
+6 Foto
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Barton a comunicat apoi la microfon ce s-a întâmplat și l-a trimis la vestiare pe Almiron.

Era minutul 45+3, la 1-0 pentru Paraguay, care a jucat a doua repriză în inferioritate numerică.

Așa s-a încheiat meciul, cu acest scor. După două înfrângeri, 0-2 cu Australia și 0-1 cu Paraguay, Turcia nu mai are nicio șansă de calificare.

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