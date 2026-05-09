Acuzații de blat în handbal  Buzăul arată cu degetul spre  Suceava și Dinamo: „Să le dea premii pentru cel mai bun scenariu și cel mai bun regizor”
Foto: Captură YouTube/AHC Potaissa Turda
Handbal

alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 20:55
alt-text Actualizat: 09.05.2026, ora 20:58
  • Acuzații în handbalul românesc, după partida dintre CSU Suceava și CS Dinamo de vineri, în cadrul grupelor de la turneul final masculin „Juniori 1”, disputat la Turda.
  • Clubul HC Buzău semnalează un potențial blat între cele două echipe, în scopul de a se putea califica amândouă în semifinalele competiției.
  • Cum reacționează antrenorul echipei CSU Suceava, Vasile Boca, mai jos în articol.

În această săptămână, în sala „Nova PG Arena din Turda”, au fost programate meciurile din grupe și din fazele eliminatorii ale turneului național de handbal masculin dedicat juniorilor 1, adică cei născuți nu mai devreme de 2007.

CSU Suceava și CS Dinamo s-au întâlnit, vineri, în faza grupelor. Echipele se puteau califica împreună în semifinale, ceea ce s-a și întâmplat.

HC Buzău acuză un potențial blat la meciul dintre CSU Suceava și CS Dinamo

În acest context, HC Buzău a ratat calificarea în semifinalele competiției.

Meciul Dinamo - Suceava a lăsat mult de dorit și multe semne de întrebare. Să se acorde două premii speciale de la UNATC, pentru cel mai bun scenariu și cel mai bun regizor! Georgian Băducu, președintele HC Buzău, pentru Handbal Mania

Sâmbătă, formația din Buzău a emis un comunicat pe rețelele de socializare, însoțit de o imagine creată cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

„Suntem un club care a investit enorm în sectorul de copii și juniori, încercând să creștem nu doar sportivi, ci și caractere frumoase și puternice, insuflând acestor viitori componenți ai echipei de seniori valori morale, respect și principii sănătoase.

HC Buzău este un club ale cărui performanțe au fost construite întotdeauna pe valori morale și pe standarde înalte, principii pe care le considerăm mai importante chiar decât rezultatele sportive, mai ales atunci când misiunea noastră este de a le transmite noilor generații.

Privim cu tristețe faptul că unele competitoare aleg, în cursa pentru medalii, să sacrifice inclusiv demnitatea și valorile care ar trebui să definească sportul. Medaliile au valoare doar atunci când sunt obținute corect, prin muncă, respect și fair-play.

HC Buzău va rămâne fidel adevăratelor valori ale sportului, pentru că obiectivul nostru nu este doar să formăm sportivi de excepție, ci și oameni care să reprezinte cu onoare comunitatea din care fac parte.

Pentru noi, caracterul va cântări întotdeauna mai mult decât orice podium. Capu' sus, Lupișorii!”, a transmis HC Buzău pe Facebook.

Ce s-a întâmplat în meciul dintre CSU Suceava și CS Dinamo

CS Dinamo a învins-o, vineri, pe CSU Suceava cu scorul de 38-36. Totuși, în minutul 54 sucevenii conduceau cu scorul de 33-29.

Vasile Boca, antrenorul echipei CSU Suceava, a cerut în acel moment un time-out. După aceea, echipa lui a primit nu mai puțin de trei goluri în decurs de un minut.

Dinamo a egalat, iar apoi s-a desprins la două goluri și a câștigat partida, rezultat care le-a avantajat pe ambele echipe și s-au calificat în semifinale, iar HC Buzău a ratat prezența în penultimul act.

VIDEO. CSU Suceava - CS Dinamo 36-38

Vasile Boca: „Nu am schimbat absolut nimic, am jucat la fel”

Vasile Boca, antrenorul echipei CSU Suceava, a reacționat după acuzațiile de blat care au fost aduse de către cei de la HC Buzău.

„În ultima lună, nu am avut la dispoziție toată echipa pentru pregătiri [...], șase dintre copiii mei au avut Campionatul Mondial al Liceelor.

Joi, doi jucători foarte, foarte buni, doi centri foarte dinamici, foarte «explozivi», s-au accidentat... Practic, la turneul ăsta eu sunt venit cu nouă juniori 1 și șapte juniori 2, majoritatea juniorilor 2 fiind an mic.

Am jucat trei meciuri la rând aproape cu același prim «7». Vă rog frumos să vă uitați la meciul nostru direct cu Buzăul. În minutul 43, conduceam cu șase goluri. De la șase goluri pentru noi, au reușit să ne egaleze. Am câștigat pe final, foarte, foarte chinuit. (n.r. 33-31 în favoarea lui CSU Suceava).

După aceea, cu Dinamo, o echipă foarte puternică, având copii adunați din absolut toată țara, am condus până în minutul 54. Acolo am pus un time-out fiindcă băieții mei erau, efectiv, sufocați! Nu mai puteau! Le-am cerut să liniștească jocul. [...]

Finalul a fost cu adevărat dramatic, 38-36 pentru ei, dar vă rog frumos să vă uitați... Când ne dă Dinamo ultimul ei gol și mai erau zece secunde, noi repunem de la centru cât de repede putem, plecăm să le dăm gol, iar extrema ratează. Cum poate cineva să creadă că, dacă noi am fi vrut să pierdem la două goluri, am fi forțat atacul ăla?!

În ultimele 20 de minute, ei, efectiv, nici nu-și mai simțeau picioarele”, a declarat Vasile Boca, pentru gsp.ro.

  • Azi, Potaissa Turda - HC Buzău 35-43, meci pentru locurile 5-6, a fost precedat de un protest al fanilor buzoieni. De asemenea, echipa a intrat cu 3 minute întârziere pe teren, scrie handbalmania.ro:
Vasile Boca: „Sub nicio formă nu a fost așa ceva, ar fi incredibil!”

Vasile Boca a continuat și a exclus varianta că ar fi existat un blat la acel meci:

„Nu vreau să amestec copiii, dar orice copil care a fost pe teren poate fi intervievat, poate fi anchetat pentru a spune ce li s-a cerut la ultimul time-out, cum am pregătit meciul și ce am vrut să obținem. Sub nicio formă nu a fost așa ceva, ar fi incredibil! Nimeni nu crede așa ceva!

Într-adevăr, cei de la Buzău au început să arunce cu noroi, fac tot felul de presiuni pe aici, după ce au fost eliminați, că au fost jocuri de culise. Așa ceva (n.r. un aranjament) nu s-ar putea face fără o colaborare cu copiii și, probabil, fără o colaborare cu arbitrii. Ar fi imposibil să iasă.

Acuzațiile sunt total nefondate! Pe fond de epuizare, n-am reușit să mai gestionăm finalurile, unde picăm fizic. [...]

Eu i-aș întreba pe cei de la Buzău... Cum au putut să revină în meciul cu noi de la șase goluri? Dacă ei au putut să revină de la șase, atunci de ce n-ar fi putut să revină Dinamo de la trei? Sau dacă ar fi fost o înțelegere, de ce am fi atacat noi la ultima fază și ne-am fi dus să atacăm decisiv?”.

