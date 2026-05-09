Caz bizar în Ligue 1 Aubameyang, exclus din lot după o glumă proastă făcută unui oficial de la Marseille » Explicațiile fotbalistului

Pierre-Emerick Aubameyang (36 de ani) a fost exclus din lotul celor de la Olympique Marseille, după un conflict cu un oficial al clubului.

Întâmplarea care i-a adus mari probleme atacantului gabonez a avut loc joi seara, la finalul unei sesiuni de antrenament.

Aubameyang a fost exclus din lot după un incident cu un membru din staff

Aubameyang a fost pus pe glume la finalul pregătirii și a creat agitație la centrul de antrenament, în mai multe încăperi, alături de alți 10 colegi care l-au urmat.

Atacantul african a luat apoi un extinctor și a intrat în camera lui Bob Tahri, coordonatorul sportiv al clubului, pe care l-a stropit cu spumă, continuând apoi și cu patul și lucrurile acestuia, informează lequipe.fr.

Oficialul nu a „gustat” deloc gluma lui Aubameyang și i-a informat pe cei din conducerea lui OM despre această întâmplare.

Vineri, jucătorul și câțiva membri din staff și din conducere s-au întâlnit, iar acesta s-a ales cu o excludere din lot pentru partida cu Le Havre, programată duminică, de la ora 22:00, deși i-a prezentat scuze lui Tahri și a susținut că doar intenționa să destindă atmosfera.

Marseille se află pe locul 7 în clasament, la un punct în spatele ultimei poziții care duce în cupele europene, cu două etape înainte de final.

