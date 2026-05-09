A debutat la 14 ani! FOTO. Jucătorul lui CS Dinamo a doborât un record la primul meci în Liga 2

Alexandru Anghel (14 de ani) a devenit cel mai tânăr portar român care a debutat în primele două ligi din România. Acesta va împlini 15 ani peste 10 zile, pe 19 mai!

Fotbalistul celor de la CS Dinamo a fost introdus pe teren în minutul 88 al partidei cu ASA Târgu Mureș de sâmbătă, scor 1-3.

Play-out-ul din Liga a 2-a a luat sfârșit, iar CS Dinamo a încheiat Grupa A pe locul 6, cu 25 de puncte.

Astfel, echipa antrenată de Ionel Dănciulescu va disputa un baraj de menținere în liga secundă cu CSC Șelimbăr, clasată pe aceeași poziție în grupa B, în dublă manșă (16/23 mai).

Alexandru Anghel scrie istorie în România!

În minutul 88 al meciului de pe stadionul de la Buftea, tânărul portar Alexandru Anghel a fost introdus pe teren în locul lui David Dincă.

Astfel, fotbalistul celor de la CS Dinamo a devenit cel mai tânăr portar care a debutat în primele două ligi din România. Anghel va împlini 15 ani pe 19 mai.

„Un moment istoric în fotbalul românesc! Pentru Dinamo intră pe teren cel mai tânăr portar debutant din istoria fotbalului românesc.

Nu a împlinit 15 ani! Cu numărul 13, Alexandru Anghel. Firește, va fi și cel mai tânăr debutant al acestui sezon din Liga 2”, a transmis la stație Ionel Culina, ofițerul de presă și crainicul celor de la CS Dinamo, conform gsp.ro.

Recordul era deținut de Mate Simon, de la Csikszereda, care a debutat în Liga 2 în 2022, la vârsta de 15 ani și 8 luni.

Alexandru Anghel a devenit și al doilea cel mai tânăr jucător care a debutat în Liga 2, în ultimii ani.

Alexandru Nofitovici deține acest record, care a debutat pe 29 noiembrie 2025, în partida dintre CSA Steaua și Ceahlăul Piatra Neamț.

Tot azi s-a produs și debutul atacantului Albert Ianis Neagu-Gafencu, 18 ani, fiul campioanei la canotaj Liliana Gafencu. El este un produs al Academiei Dinamo și e poreclit „Samuraiul”.

Clasamentul în play-out , grupa A

Echipă Meciuri Puncte 1. ASA Târgu Mureș 7 51 2. Metalul Buzău 7 50 3. CSM Slatina 7 43 4. Poli Iași 7 41 5. Gloria Bistrița 7 31 6. CS Dinamo 7 25 7. Ceahlăul 7 20 8. Câmpulung 7 11

