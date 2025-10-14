Lovitură pentru Arsenal!   Martin Odegaard, out șase săptămâni » Infirmeria „tunarilor” e plină

Martin Odegaard (26 de ani), mijlocașul celor de la Arsenal, a suferit o accidentare la genunchiul stâng și ar urma să fie indisponibil pentru aproximativ șase săptămâni.

Fotbalistul norvegian a suferit accidentarea în partida dintre Arsenal și West Ham, încheiată cu victoria „tunarilor” scor 2-0. În minutul 30, acesta s-a prăbușit pe gazon, acuzând dureri la genunchi.

Martin Odegaard s-a accidentat și va lipsi șase săptămâni

În partida de Premier League, Odegaard a încercat de două ori să continue meciul după intervențiile echipei medicale, însă a fost în cele din urmă înlocuit de Martin Zubimendi.

Mikel Arteta a precizat că mijlocașul a părăsit stadionul purtând o orteză la genunchi, conform theguardian.com.

Săptămâna trecută, Arsenal a confirmat că investigațiile medicale au evidențiat o leziune la ligamentul colateral medial în cazul lui Odegaard, însă nu va fi necesară o intervenție chirurgicală.

Fotbalistul n-a putut juca în partida cu Israel (5-0) din preliminariile Campionatului Mondial și nu va juca nici în partida cu Noua Zeelandă, care se va disputa astăzi, de la 19:00.

6 săptămâni ar putea lipsi fotbalistul, conform presei britanice. Acesta ar urma să se întoarcă pe 10 noiembrie, odată cu următoarea pauză internațională

Ce partide va rata Odegaard:

18 octombrie: Fulham - Arsenal (Premier League)

Fulham - Arsenal (Premier League) 21 octombrie: Arsenal - Atletico Madrid (Liga Campionilor)

Arsenal - Atletico Madrid (Liga Campionilor) 26 octombrie: Arsenal - Crystal Palace (Premier League)

Arsenal - Crystal Palace (Premier League) 29 octombrie: Arsenal - Brighton (Cupa Ligii Angliei)

Arsenal - Brighton (Cupa Ligii Angliei) 1 noiembrie: Burnley - Arsenal (Premier League)

Burnley - Arsenal (Premier League) 4 noiembrie: Slavia Praga - Arsenal (Liga Campionilor)

Slavia Praga - Arsenal (Liga Campionilor) 8 noiembrie: Sunderland - Arsenal (Premier League)

Arsenal speră ca Odegaard să se recupereze pentru meciul cu Tottenham

Odegaard a mai lipsit în acest sezon din cauza unei accidentări la umăr și a fost indisponibil aproape două luni.

Arsenal speră ca mijlocașul norvegian să revină pe teren la derby-ul nord-londonez cu Tottenham, programat pe 23 noiembrie.

Pentru a acoperi absența sa, Mikel Arteta va miza pe creativitatea lui Eberechi Eze și pe tânărul Ethan Nwaneri, potrivit sursei citate.

Odegaard se adaugă listei jucătorilor accidentați a lui Arsenal, care îi mai include pe:

Gabriel Jesus,

Kai Havertz

Noni Madueke.

Piero Hincapie

