Lovitură pentru Arsenal!   Martin Odegaard, out șase săptămâni » Infirmeria „tunarilor” e plină
Martin Odegaard. Foto: Imago

Lovitură pentru Arsenal! Martin Odegaard, out șase săptămâni » Infirmeria „tunarilor” e plină

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 14.10.2025, ora 09:55
alt-text Actualizat: 14.10.2025, ora 09:55
  • Martin Odegaard (26 de ani), mijlocașul celor de la Arsenal, a suferit o accidentare la genunchiul stâng și ar urma să fie indisponibil pentru aproximativ șase săptămâni.

Fotbalistul norvegian a suferit accidentarea în partida dintre Arsenal și West Ham, încheiată cu victoria „tunarilor” scor 2-0. În minutul 30, acesta s-a prăbușit pe gazon, acuzând dureri la genunchi.

Trei ani ratați la națională Episoadele controversate ale pariului făcut de Mircea Lucescu la victoria cu Austria
Citește și
Trei ani ratați la națională Episoadele controversate ale pariului făcut de Mircea Lucescu la victoria cu Austria
Citește mai mult
Trei ani ratați la națională Episoadele controversate ale pariului făcut de Mircea Lucescu la victoria cu Austria

Martin Odegaard s-a accidentat și va lipsi șase săptămâni

În partida de Premier League, Odegaard a încercat de două ori să continue meciul după intervențiile echipei medicale, însă a fost în cele din urmă înlocuit de Martin Zubimendi.

Mikel Arteta a precizat că mijlocașul a părăsit stadionul purtând o orteză la genunchi, conform theguardian.com.

Săptămâna trecută, Arsenal a confirmat că investigațiile medicale au evidențiat o leziune la ligamentul colateral medial în cazul lui Odegaard, însă nu va fi necesară o intervenție chirurgicală.

Fotbalistul n-a putut juca în partida cu Israel (5-0) din preliminariile Campionatului Mondial și nu va juca nici în partida cu Noua Zeelandă, care se va disputa astăzi, de la 19:00.

6 săptămâni
ar putea lipsi fotbalistul, conform presei britanice. Acesta ar urma să se întoarcă pe 10 noiembrie, odată cu următoarea pauză internațională

Ce partide va rata Odegaard:

  • 18 octombrie: Fulham - Arsenal (Premier League)
  • 21 octombrie: Arsenal - Atletico Madrid (Liga Campionilor)
  • 26 octombrie: Arsenal - Crystal Palace (Premier League)
  • 29 octombrie: Arsenal - Brighton (Cupa Ligii Angliei)
  • 1 noiembrie: Burnley - Arsenal (Premier League)
  • 4 noiembrie: Slavia Praga - Arsenal (Liga Campionilor)
  • 8 noiembrie: Sunderland - Arsenal (Premier League)

Arsenal speră ca Odegaard să se recupereze pentru meciul cu Tottenham

Odegaard a mai lipsit în acest sezon din cauza unei accidentări la umăr și a fost indisponibil aproape două luni.

Arsenal speră ca mijlocașul norvegian să revină pe teren la derby-ul nord-londonez cu Tottenham, programat pe 23 noiembrie.

Pentru a acoperi absența sa, Mikel Arteta va miza pe creativitatea lui Eberechi Eze și pe tânărul Ethan Nwaneri, potrivit sursei citate.

Odegaard se adaugă listei jucătorilor accidentați a lui Arsenal, care îi mai include pe:

  • Gabriel Jesus,
  • Kai Havertz
  • Noni Madueke.
  • Piero Hincapie

Citește și

„Am băut 9 pahare de brandy la pauză” Dezvăluirile incredibile ale lui Gascoigne despre problemele cu alcoolul + Traumele din copilărie: „A murit în brațele mele”
Diverse
23:03
„Am băut 9 pahare de brandy la pauză” Dezvăluirile incredibile ale lui Gascoigne despre problemele cu alcoolul + Traumele din copilărie: „A murit în brațele mele”
Citește mai mult
„Am băut 9 pahare de brandy la pauză” Dezvăluirile incredibile ale lui Gascoigne despre problemele cu alcoolul + Traumele din copilărie: „A murit în brațele mele”
Revine Croitoru? O echipă din Liga 2 ar vrea să-și demită antrenorul pentru a-l aduce
Liga 2
21:52
Revine Croitoru? O echipă din Liga 2 ar vrea să-și demită antrenorul pentru a-l aduce
Citește mai mult
Revine Croitoru? O echipă din Liga 2 ar vrea să-și demită antrenorul pentru a-l aduce

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
accidentare Premier League arsenal Mikel Arteta martin odegaard
Știrile zilei din sport
FCSB e iar anchetată de UEFA! Ce riscă roș-albaștrii după meciul cu Young Boys. Când e așteptată decizia
Europa League
11:09
FCSB e iar anchetată de UEFA! Ce riscă roș-albaștrii după meciul cu Young Boys. Când e așteptată decizia
Citește mai mult
FCSB e iar anchetată de UEFA! Ce riscă roș-albaștrii după meciul cu Young Boys. Când e așteptată decizia
„Există fotografii care îl contrazic” Un comandant de avion demontează teoriile conspirației lansate de un fotbalist celebru
Diverse
10:50
„Există fotografii care îl contrazic” Un comandant de avion demontează teoriile conspirației lansate de un fotbalist celebru
Citește mai mult
„Există fotografii care îl contrazic” Un comandant de avion demontează teoriile conspirației lansate de un fotbalist celebru
Chiricheș revine pe lista UEFA Veteranul care va face 36 de ani luna viitoare îl va înlocui pe Mihai Popescu pentru meciurile FCSB din Europa League
Europa League
12:41
Chiricheș revine pe lista UEFA Veteranul care va face 36 de ani luna viitoare îl va înlocui pe Mihai Popescu pentru meciurile FCSB din Europa League
Citește mai mult
Chiricheș revine pe lista UEFA Veteranul care va face 36 de ani luna viitoare îl va înlocui pe Mihai Popescu pentru meciurile FCSB din Europa League
Încă un record doborât de Messi Argentinianul a făcut din nou spectacol și l-a depășit pe Neymar în fruntea unui top important
Campionate
10:31
Încă un record doborât de Messi Argentinianul a făcut din nou spectacol și l-a depășit pe Neymar în fruntea unui top important
Citește mai mult
Încă un record doborât de Messi Argentinianul a făcut din nou spectacol și l-a depășit pe Neymar în fruntea unui top important
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:17
George Copos, investiție în Brașov Fostul finanțator de la Rapid va redeschide două atracții turistice importante
George Copos, investiție în Brașov Fostul finanțator de la Rapid va redeschide două atracții turistice importante
17:24
„A fost tentant” Rivalul lui David Popovici, despre invitația de a participa la competiția în care sportivii se pot dopa
„A fost tentant”  Rivalul lui David Popovici, despre invitația de a participa la competiția în care  sportivii se pot dopa
17:28
Lopetegui, luat la țintă FOTO . Antrenorul Qatarului a rămas întins pe teren în meciul în care i-a „furat” calificarea lui Olăroiu
Lopetegui, luat la țintă FOTO . Antrenorul Qatarului a rămas întins pe teren în meciul în care i-a „furat” calificarea lui Olăroiu
16:28
Cristian Geambașu Cazul Răzvan Marin
Cristian Geambașu Cazul Răzvan Marin
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Top stiri din sport
Ronaldo, încă un record Starul portughez a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor pentru Mondial
Campionatul Mondial
14.10
Ronaldo, încă un record Starul portughez a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor pentru Mondial
Citește mai mult
Ronaldo, încă un record Starul portughez a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor pentru Mondial
Olăroiu a ratat calificarea directă la CM 2026! EAU, înfrângere dramatică în fața Qatarului! Ce șanse mai are Oli să meargă la Mondial
Campionatul Mondial
14.10
Olăroiu a ratat calificarea directă la CM 2026! EAU, înfrângere dramatică în fața Qatarului! Ce șanse mai are Oli să meargă la Mondial
Citește mai mult
Olăroiu a ratat calificarea directă la CM 2026! EAU, înfrângere dramatică în fața Qatarului! Ce șanse mai are Oli să meargă la Mondial
Farsa făcută lui MM Stoica, pe radarul poliției Apelul făcut de forțele de ordine: „Opriți-vă , apar situații periculoase”
Diverse
14.10
Farsa făcută lui MM Stoica, pe radarul poliției Apelul făcut de forțele de ordine: „Opriți-vă, apar situații periculoase”
Citește mai mult
Farsa făcută lui MM Stoica, pe radarul poliției Apelul făcut de forțele de ordine: „Opriți-vă , apar situații periculoase”
Panică la Dinamo FOTO. Musi, schimbat la naționala U21 după o intrare inconștientă! Primele detalii despre starea jucătorului
Nationala
14.10
Panică la Dinamo FOTO. Musi, schimbat la naționala U21 după o intrare inconștientă! Primele detalii despre starea jucătorului
Citește mai mult
Panică la Dinamo FOTO. Musi, schimbat la naționala U21 după o intrare inconștientă! Primele detalii despre starea jucătorului

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 18 rapid 8 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
15.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share