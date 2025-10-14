Lovitură pentru Arsenal!   Martin Odegaard, out șase săptămâni » Infirmeria „tunarilor” e plină

- Martin Odegaard (26 de ani), mijlocașul celor de la Arsenal, a suferit o accidentare la genunchiul stâng și ar urma să fie indisponibil pentru aproximativ șase săptămâni.
Fotbalistul norvegian a suferit accidentarea în partida dintre Arsenal și West Ham, încheiată cu victoria „tunarilor” scor 2-0. În minutul 30, acesta s-a prăbușit pe gazon, acuzând dureri la genunchi.
Martin Odegaard s-a accidentat și va lipsi șase săptămâni
În partida de Premier League, Odegaard a încercat de două ori să continue meciul după intervențiile echipei medicale, însă a fost în cele din urmă înlocuit de Martin Zubimendi.
Mikel Arteta a precizat că mijlocașul a părăsit stadionul purtând o orteză la genunchi, conform theguardian.com.
Săptămâna trecută, Arsenal a confirmat că investigațiile medicale au evidențiat o leziune la ligamentul colateral medial în cazul lui Odegaard, însă nu va fi necesară o intervenție chirurgicală.
Fotbalistul n-a putut juca în partida cu Israel (5-0) din preliminariile Campionatului Mondial și nu va juca nici în partida cu Noua Zeelandă, care se va disputa astăzi, de la 19:00.
Ce partide va rata Odegaard:
- 18 octombrie: Fulham - Arsenal (Premier League)
- 21 octombrie: Arsenal - Atletico Madrid (Liga Campionilor)
- 26 octombrie: Arsenal - Crystal Palace (Premier League)
- 29 octombrie: Arsenal - Brighton (Cupa Ligii Angliei)
- 1 noiembrie: Burnley - Arsenal (Premier League)
- 4 noiembrie: Slavia Praga - Arsenal (Liga Campionilor)
- 8 noiembrie: Sunderland - Arsenal (Premier League)
Arsenal speră ca Odegaard să se recupereze pentru meciul cu Tottenham
Odegaard a mai lipsit în acest sezon din cauza unei accidentări la umăr și a fost indisponibil aproape două luni.
Arsenal speră ca mijlocașul norvegian să revină pe teren la derby-ul nord-londonez cu Tottenham, programat pe 23 noiembrie.
Pentru a acoperi absența sa, Mikel Arteta va miza pe creativitatea lui Eberechi Eze și pe tânărul Ethan Nwaneri, potrivit sursei citate.
Odegaard se adaugă listei jucătorilor accidentați a lui Arsenal, care îi mai include pe:
- Gabriel Jesus,
- Kai Havertz
- Noni Madueke.
- Piero Hincapie