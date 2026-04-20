Scene șocante în Italia VIDEO. Atacantul unei echipe din Serie A s-a luat la bătaie cu un fan după meci! De la ce a pornit scandalul

Nervi după meciul Hellas Verona - AC Milan, scor 0-1! Gift Orban (23 de ani), atacantul gazdelor, s-a luat la bătaie cu un suporter în parcarea de lângă stadion.

Hellas Verona a primit vizita celor de la AC Milan, duminică, în etapa 33 din Serie A. Oaspeții s-au impus cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Adrien Rabiot în minutul 41.

Gift Orban, bătaie cu un suporter după Hellas Verona - AC Milan 0-1

Deși pe teren situația a fost una calmă, un incident a avut loc la finalul partidei, în parcarea stadionului Marcantonio Bentegodi.

Gift Orban, atacant împrumutat de Verona de la Hoffenheim, și-a pierdut cumpătul și s-a luat la bătaie cu un suporter.

Inițial, Orban a refuzat să oprească mașina pentru a face o fotografie cu un suporter. Situația a degenerat în momentul în care fanul respectiv a lovit mașina jucătorului cu palma.

În acel moment, atacantul nigerian a coborât din mașină și l-a atacat pe suporter. Momentul șocant a fost filmat de mai mulți martori, iar forțele de ordine au intervenit pentru a calma situația, scrie corrieredellosport.it.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a identifica circumstanțele producerii incidentului.

🚨🚨 مهاجم هيلاس فيرونا غيفت أوربان، بعد الهزيمة أمام ميلان، كان متوترًا جدًا ورفض التوقف مع الجماهير لالتقاط الصور، لكن أحد المشجعين قام بضرب سيارته، مما دفع المهاجم النيجيري إلى النزول من السيارة والدخول في شجار معه والاعتداء عليه 🫣🔥🟨🟦🇮🇹🇳🇬#SerieA 🇮🇹 #SerieAEnilive 🇮🇹… pic.twitter.com/Zasc6oakjb — Arte Del Calcio (@ArteDelCalcio) April 19, 2026

Gift Orban este împrumutat de Hellas Verona în acest sezon de la formația germană Hoffenheim. Atacantul a înscris 7 goluri și a oferit 3 pase decisive în 29 de meciuri jucate în toate competițiile.

10 milioane de euro este cota de piață a lui Gift Orban, conform Transfermarkt

Comunicatul transmis de Verona

Hellas Verona a reacționat imediat după incidentul în care a fost implicat Gift Orban.

„În legătură cu incidentele care au avut loc după meciul Hellas Verona – AC Milan în parcarea din apropierea Stadionului Bentegodi, în care au fost implicați jucătorul Gift Orban și un grup de suporteri, clubul Hellas Verona FC condamnă categoric această formă de comportament violent.

Clubul va continua să colecteze și să analizeze informațiile relevante”, a notat clubul italian pe site-ul oficial.

În urma rezultatului din etapa 33, AC Milan ocupă locul secund în Serie A, cu 66 de puncte, la 12 puncte distanță de Interul lui Cristi Chivu.

De cealaltă parte, Hellas Verona se află pe penultimul loc în clasament, cu doar 18 puncte acumulate, și riscă să retrogradeze la finalul sezonului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport