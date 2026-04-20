„Acum este momentul tău” Gică Popescu, mesaj rapid pentru Hagi, noul selecționer al României: „Ești perfect!”

Gică Popescu (58 de ani), președintele și acționarul majoritar al Farului, a reacționat după ce Gheorghe Hagi (61 de ani) a fost prezentat oficial în funcția de selecționer al României.

În cadrul unei conferințe de presă de luni, care a avut loc la sediul Federației Române de Fotbal, Gică Hagi a fost prezentat oficial în funcția de selecționer.

Gică Popescu, mesaj pentru Hagi: „Știu cât de mult ți-ai dorit să antrenezi naționala"

Imediat după ce Gheorghe Hagi a fost numit oficial selecționerul României, Gică Popescu, colegul său din „Generația de Aur”, a transmis:

„Știu cât de mult ți-ai dorit să antrenezi naționala, dar și cât de mult meriți să fii din nou acolo. Nu doar că ești cel mai potrivit pentru jobul ăsta; ești perfect, iar acum este momentul tău.

Ai dat atât de multe pentru țara asta și vei continua să o faci, cu aceeași pasiune, responsabilitate și mândrie de a reprezenta milioane de români.

În calitate de coechipier, prieten și familie, îți doresc să ai puterea și liniștea de care ai nevoie. Noi trebuie doar să avem răbdare și să credem din nou.

Succes, Gică! Hai, România!”, a scris Gică Popescu pe Facebook.

Hagi a mai fost selecționer al României, dar doar pentru o scurtă perioadă în 2001. A preluat naționala după plecarea lui Boloni, însă a pierdut barajul pentru Mondial cu Slovenia, 1-2 în deplasare, 1-1 în Ghencea, după care a demisionat.

La acel moment avea doar 36 de ani și se retrăsese din cariera de fotbalist de numai două luni.

Meciurile României cu Gheorghe Hagi pe bancă:

5 septembrie 2001: Ungaria - România 0-2

6 octombrie 2001: România - Georgia 1-1

10 noiembrie 2001: Slovenia - România 2-1

14 noiembrie 2001: România - Slovenia 1-1

„Regele” a semnat un contract de patru ani cu Federația Română de Fotbal, iar principalul său obiectiv pe banca naționalei este calificarea la următorul turneu final, adică EURO 2028, exact cum a transmis Răzvan Burleanu.

