Învins, dar optimist Vasile Miriuță, convins că Poli Iași se va salva de la retrogradare fără baraj: „Suntem la mâna noastră”

HERMANNSTADT - POLI IAȘI 1-0. Vasile Miriuță (56 de ani), antrenorul oaspeților, este optimist înaintea ultimei etape din play-out, în ciuda înfrângerii suferite la Sibiu.

Poli Iași a suferit a doua înfrângere de la instalarea pe bancă a lui Vasile Miriuță.

Cu toate acestea, antrenorul moldovenilor este convins că echipa sa nu va avea probleme în ceea ce privește salvarea de la retrogradare.

Matematic, pentru a reuși acest lucru, moldovenii au nevoie de o victorie în ultima etapă, cu Petrolul Ploiești, pe teren propriu.

HERMANNSTADT - POLI IAȘI. Vasile Miriuță: „Suntem la mâna noastră”

„Am știut că e un meci greu, contra unei echipe bună. Am avut situațiile noastre în prima repriză. Trebuia să fim mai atenți. Nu aveam voie să primim acel gol, mai ales acea pasă în 16 metri. Trebuia să fim mai atenți.

Suntem la mâna noastră, cum am mai spus. Trebuie să batem acasă. Nu depindem de alte rezultate. Ăsta e un lucru bun. Puteam să scoatem mai mult astăzi, dacă eram mai atenți.

Le-am spus băieților, poate vom avea 3-4 situații de a marca sau ocazii, trebuie să o dăm în poartă, pentru că nu poți să ai multe ocazii, mai ales când joci cu Hermannstadt în deplasare.

Cu toate acestea, nu am ce să le reproșez băieților. Cu ei, am făcut aceste puncte, trebuie să îi pregătesc cât mai bine din toate punctele de vedere și să câștigăm acasă.

Sunt optimist, am mai trecut prin asta. Îmi aduc aminte, chiar aici, la Sibiu, în ultima etapă (n.r. - 2019) atunci când am rămas. Așa se va întâmpla și acum eu am încredere în ei, am încredere în mine și sunt sigur că vom reuși”, a declarat Vasile Miriuță la Digi Sport.

Rareș Ispas: „Eu zic că ne-am autodepășit”

Rareș Ispas (24 de ani), fundașul dreapta al moldovenilor, a vorbit despre evoluția echipei sale din partida cu Hermannstadt.

„Suntem foarte frustrați și dezamăgiți în același timp pentru că am simțit în teren că am făcut un meci destul de bun, am avut ocazii, am avut situații bune, dar, din păcate, plecăm fără niciun punct de aici de la Sibiu și trebuie să ne gândim la meciul următor, să luptăm, pentru că se joacă până la capăt.

Am jucat cu o echipă foarte bună, care este și în finala Cupei, dar eu zic că ne-am autodepășit, am încercat să jucăm de la egal la egal cu ei.

Din păcate, n-am reușit să marcăm și cred eu că acest lucru ne-a dat puțină neîncredere, să zic așa, pentru că dacă reușeam să marcăm un gol și aveam noi 1-0, poate alta era soarta partidei”, a declarat Rareș Ispas

Play-out, etapa #8

Gloria Buzău - Unirea Slobozia 0-3

Sepsi - FC Botoșani 2-0

Farul - UTA 1-2

Hermannstadt - Poli Iași 1-0

Petrolul - Oțelul

Play-out, etapa #9 (ultima)

Unirea Slobozia - Sepsi

FC Botoșani - Hermannstadt

Poli Iași - Petrolul

Oțelul - Farul

UTA - Gloria Buzău

Clasament play-out Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. Hermannstadt* 8 36 2. Oţelul Galaţi 7 31 3. Farul 8 30 4. UTA Arad 8 30 5. Politehnica Iaşi* 8 28 6. Petrolul 7 28 7. FC Botoşani* 8 26 8. Sepsi* 8 26 9. Unirea Slobozia 8 24 10. Gloria Buzău 8 16 *Au beneficiat de rotunjire

Citește și