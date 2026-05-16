„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”

Actrița Hiba Abouk (39 de ani), fosta soție a lui Achraf Hakimi (27 de ani), a oferit o declarație controversată într-o emisiune de la un post spaniol: „Aș avea o aventură de-o noapte cu președintele lui Real Madrid. Pentru o poveste bună, aș face orice”.

Fosta soție a fotbalistului de la PSG a fost invitată în emisiunea La Revuelta, difuzată în prime time de postul public de televiziune RTVE.

Vedeta a venit în platou pentru a promova noua sa piesă de teatru, Cucaracha, în care joacă alături de Esther Acebo și care va avea premiera în luna iunie.

Actrița a vorbit despre pregătirea fizică necesară pentru noua piesă de teatru și a dezvăluit că se antrenează între trei și cinci zile pe săptămână.

Hiba Abouk a abordat și subiectul relațiilor amoroase din trecut, recunoscând că unele experiențe nu au fost tocmai fericite:

„Aș fi putut să mă salvez de 45% dintre ele, dar din toate înveți câte ceva”, a spus aceasta, conform marca.com.

Cel mai comentat moment al serii a fost jocul propus de moderatorul emisiunii, David Broncano, intitulat „Cu cine te-ai căsători, cu cine te-ai culca, pe cine ai refuza”, unde invitații trebuie să aleagă diferite persoane pentru fiecare categorie.

Hiba Abouk a primit trei nume: Florentino Perez, Sydney Sweeney și Lucas (din duo-ul muzical Andy y Lucas).

Răspunsul actriței a surprins publicul și a devenit rapid viral în presa spaniolă:

„L-aș exclude pe Lucas, m-aș căsători cu Sydney Sweeney și aș avea o aventură de-o noapte cu președintele lui Real Madrid. Pentru o poveste bună, aș face orice”.

Cine e Hiba Abouk

Hiba Abouk este o actriță spaniolă cunoscută mai ales pentru rolurile ei din seriale TV spaniole. S-a născut pe 30 octombrie 1986, la Madrid, și are are origini tunisiene și libiene.

A devenit celebră în Spania datorită rolului principal din serialul polițist El Principe, unde a interpretat personajul Fatima Ben Barek. Serialul a avut un mare succes și a transformat-o într-una dintre cele mai populare actrițe spaniole ale momentului.

În ultimii ani, numele ei a apărut frecvent și în presa mondenă, mai ales din cauza relației și a divorțului de fotbalistul Achraf Hakimi, jucător la PSG. Cei doi au împreună doi copii.

