City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii" s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Antoine Semenyo FOTO: IMAGO
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii" s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 16.05.2026, ora 19:32
  • Manchester City a câștigat Cupa Angliei după ce s-a impus în duelul cu Chelsea, scor 1-0.

Cele două formații s-au întâlnit pe Welmbely în ultimul act al competiției.

În semifinale, „cetățenii” o eliminaseră pe Southampton, scor 2-1, în timp ce Chelsea a eliminat-o cu greu pe Leeds, scor 1-0.

Manchester City a câștigat Cupa Angliei

În prima repriză a partidei de pe Wembley, Manchester City a început mai bine, controlând partida încă din primele minute.

„Cetățenii” au reușit să și deschidă scorul în minutul 27, dar reușita lui Haaland a fost anulată după ce din camera VAR s-a constatat că Matheus Nunes, cel care i-a pasat norvegianului, s-a aflat în ofsaid.

După acest moment, tot City a fost formația mai activă până spre finalul reprizei, atunci când Chelsea a avut câteva șanse, dar nu a reușit să treacă de apărarea lui Guardiola.

După o primă repriză încheiată la egalitate, echipa antrenată de Guardiola a reușit să deschidă scorul în partea a doua a meciului, mai exact în minutul 72.

După un atac pozițional, Erling Haaland i-a pasat perfect în careu lui Antoine Semenyo, care a finalizat superb cu călcâiul, învingându-l pe Robert Sanchez.

Deși a încercat să revină pe final de meci, Chelsea nu a mai putut egala, astfel că Manchester City și-a adjudecat trofeul pentru a opta oară în istorie.

Ultima dată când „cetățenii” au câștigat Cupa Angliei s-a întâmplat în 2023, atunci când au învins-o în finală chiar pe rivala din oraș, Manchester United, scor 2-1.

