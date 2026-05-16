Xabi Alonso și-a dat acordul Spaniolul a bătut palma cu o echipă din Premier League » Nu e Liverpool!
Publicat: 16.05.2026, ora 20:48
Actualizat: 16.05.2026, ora 20:54
  • Xabi Alonso (44 de ani) și-a dat acordul și va fi noul antrenor al celor de la Chelsea.

Liber de contract de mai bine de patru luni, după despărțirea de Real Madrid, Xabi Alonso revine în Premier League, însă nu la Liverpool!

20:50 Xabi Alonso a semnat cu Chelsea

Potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, spaniolul a ajuns la un acord cu Chelsea, la scurt timp după ce londonezii au pierdut finala Cupei Angliei, 0-1 cu Manchester City.

Alonso va semna un contract pe patru ani cu londonezii, iar anunțul oficial urmează să fie făcut în orele ce urmează.

Xabi Alonso, favorit să preia Chelsea

Chelsea a rămas fără antrenor după despărțirea de Liam Rosenior, iar fostul mijlocaș spaniol a devenit principala țintă a conducerii londonezilor, scrie telegraph.co.uk.

Negocierile dintre cele două părți sunt în toi, iar o decizie finală va fi luată după finala Cupei Angliei, deoarece formația de pe Stamford Bridge își dorește să numească rapid un principal.

Alonso a impresionat ca antrenor la Bayern Leverkusen, formație cu care a reușit să câștige Bundesliga, Cupa Germaniei, dar și Supercupa Germaniei.

Andoni Iraola, Marco Silva și Oliver Glasner, pe lista lui Chelsea

Chelsea și-a luat și măsuri de precauție. În cazul în care negocierile cu Alonso nu se vor materializa, londonezii au alte trei nume pe listă:

  • Andoni Iraola de la Bournemouth
  • Marco Silva de la Fulham
  • Oliver Glasner de la Crystal Palace.
Până la numirea unui nou antrenor, Chelsea este condusă de Calum McFarlane, cel care a preluat interimatul după plecarea lui Rosenior.

Cu două etape înainte de finalul sezonului din Premier League, londonezii sunt pe locul 9, cu 49 de puncte, 4 față de Brighton, formație ce ocupă poziția 7, ultima care asigură calificarea în cupele europene.

Pentru a-și salva sezonul, Chelsea are nevoie de o victorie în finala cu Manchester City din Cupa Angliei.

