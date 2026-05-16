„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”

Cicinho (45 de ani), fost fundaș la cluburi precum Real Madrid și AS Roma, a făcut dezvăluiri tulburătoare despre lupta sa cu dependența de alcool, într-un interviu acordat publicației Gazzetta dello Sport.

Brazilianul a recunoscut că problemele au început încă de când avea doar 13 ani.

Potrivit fostului internațional brazilian, primul contact cu alcoolul s-a transformat rapid într-o dependență care avea să-i marcheze întreaga carieră.

„ M-am autodistrus. Cu cât creșteam, cu atît beam mai mult”

Fostul fundaș spune că stilul de viață dezordonat l-a însoțit încă de la începutul carierei profesioniste.

„Am gustat berea și m-am îndrăgostit de ea ca de o femeie. Cu cât creșteam, cu atât beam mai mult. M-am autodistrus cu alcoolul”, e mărturia teribilă a fostului apărător.

În perioada petrecută la Botafogo, Cicinho ajunsese să consume zilnic cantități uriașe de alcool.

Când am ajuns la Botafogo, în 2001, beam douăzeci de beri și zece caipirinha pe zi. La 17 ani am început chiar să fumez. Așa vedeam eu fotbalul: voiam să ajung în vârf, să câștig mulți bani și să mă distrez.. Cicinho

Nici măcar transferul la Real Madrid, în 2005, nu a schimbat situația. Din contră, Cicinho spune că faima și banii i-au alimentat și mai mult excesele.

Fotbalistul organiza petreceri în vila sa din Madrid și mergea la antrenamente după nopți întregi în care bea fără măsură.

„A fost și mai rău. M-au adus să fiu noul Michel Salgado, iar eu mi-am spus: «Perfect, acum pot petrece pentru totdeauna». Mi-am cumpărat mașini, haine și organizam petreceri acasă.

Aproape niciodată nu ieșeam, pentru că în Madrid erau paparazzi peste tot. Așa că beam în vila mea cu prietenii. Stăteam mereu acasă. Mă culcam la patru dimineața și ajungeam beat la antrenamentul de la opt.

Înainte să plec, beam trei sau patru cafele și fumam un pachet de țigări ca să ascund mirosul de alcool. Iar pe teren eram foarte bun. Nici măcar Fabio Capello nu bănuia nimic”.

Transferul la AS Roma, facilitat de Francesco Totti, i-a oferit un nou început din punct de vedere sportiv. Totuși, accidentările și depresia l-au împins din nou spre alcool.

„Mi-a spus: «Noi suntem Galactici, vino aici». Mă înțelegeam foarte bine cu Luciano Spalletti și jucam mult. Apoi, în 2009, m-am accidentat din nou la genunchi și am recăzut în excese. Atunci mi-am dat seama că sufeream de depresie, deși nu voiam să recunosc asta”.

La Roma am stabilit un record: 70 de beri și 15 caipirinha într-o singură zi. În plus, două pachete de țigări. Cicinho

Fostul fundaș a descris perioada petrecută la Roma drept cea mai dificilă din viața sa. El susține că într-o singură zi a consumat 70 de beri și 15 cocktailuri caipirinha, pe lângă două pachete de țigări.

În cele din urmă, sprijinul soției și terapia l-au ajutat să își schimbe complet viața.

Cicinho spune că nu a mai consumat alcool de aproape 15 ani, iar în prezent trăiește în Brazilia, unde lucrează ca analist TV și se apropie de o carieră religioasă ca pastor evanghelic:

„Am redescoperit sensul vieții și acum sunt fericit. Cred profund în Dumnezeu: El te ajută să te cureți de rău”.

