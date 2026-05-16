„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Campionate

„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”

alt-text Publicat: 16.05.2026, ora 18:11
  • Cicinho (45 de ani), fost fundaș la cluburi precum Real Madrid și AS Roma, a făcut dezvăluiri tulburătoare despre lupta sa cu dependența de alcool, într-un interviu acordat publicației Gazzetta dello Sport.

Brazilianul a recunoscut că problemele au început încă de când avea doar 13 ani.

Potrivit fostului internațional brazilian, primul contact cu alcoolul s-a transformat rapid într-o dependență care avea să-i marcheze întreaga carieră.

Xabi Alonso și-a dat acordul Spaniolul a bătut palma cu o echipă din Premier League » Nu e Liverpool!
Citește și
Xabi Alonso și-a dat acordul Spaniolul a bătut palma cu o echipă din Premier League » Nu e Liverpool!
Citește mai mult
Xabi Alonso și-a dat acordul Spaniolul a bătut palma cu o echipă din Premier League » Nu e Liverpool!

M-am autodistrus. Cu cât creșteam, cu atît beam mai mult”

Fostul fundaș spune că stilul de viață dezordonat l-a însoțit încă de la începutul carierei profesioniste.

„Am gustat berea și m-am îndrăgostit de ea ca de o femeie. Cu cât creșteam, cu atât beam mai mult. M-am autodistrus cu alcoolul”, e mărturia teribilă a fostului apărător.

În perioada petrecută la Botafogo, Cicinho ajunsese să consume zilnic cantități uriașe de alcool.

Când am ajuns la Botafogo, în 2001, beam douăzeci de beri și zece caipirinha pe zi. La 17 ani am început chiar să fumez. Așa vedeam eu fotbalul: voiam să ajung în vârf, să câștig mulți bani și să mă distrez.. Cicinho

Nici măcar transferul la Real Madrid, în 2005, nu a schimbat situația. Din contră, Cicinho spune că faima și banii i-au alimentat și mai mult excesele.

Fotbalistul organiza petreceri în vila sa din Madrid și mergea la antrenamente după nopți întregi în care bea fără măsură.

„A fost și mai rău. M-au adus să fiu noul Michel Salgado, iar eu mi-am spus: «Perfect, acum pot petrece pentru totdeauna». Mi-am cumpărat mașini, haine și organizam petreceri acasă.

Aproape niciodată nu ieșeam, pentru că în Madrid erau paparazzi peste tot. Așa că beam în vila mea cu prietenii. Stăteam mereu acasă. Mă culcam la patru dimineața și ajungeam beat la antrenamentul de la opt.

Înainte să plec, beam trei sau patru cafele și fumam un pachet de țigări ca să ascund mirosul de alcool. Iar pe teren eram foarte bun. Nici măcar Fabio Capello nu bănuia nimic”.

Transferul la AS Roma, facilitat de Francesco Totti, i-a oferit un nou început din punct de vedere sportiv. Totuși, accidentările și depresia l-au împins din nou spre alcool.

„Mi-a spus: «Noi suntem Galactici, vino aici». Mă înțelegeam foarte bine cu Luciano Spalletti și jucam mult. Apoi, în 2009, m-am accidentat din nou la genunchi și am recăzut în excese. Atunci mi-am dat seama că sufeream de depresie, deși nu voiam să recunosc asta”.

La Roma am stabilit un record: 70 de beri și 15 caipirinha într-o singură zi. În plus, două pachete de țigări. Cicinho

Fostul fundaș a descris perioada petrecută la Roma drept cea mai dificilă din viața sa. El susține că într-o singură zi a consumat 70 de beri și 15 cocktailuri caipirinha, pe lângă două pachete de țigări.

În cele din urmă, sprijinul soției și terapia l-au ajutat să își schimbe complet viața.

Cicinho spune că nu a mai consumat alcool de aproape 15 ani, iar în prezent trăiește în Brazilia, unde lucrează ca analist TV și se apropie de o carieră religioasă ca pastor evanghelic:

„Am redescoperit sensul vieții și acum sunt fericit. Cred profund în Dumnezeu: El te ajută să te cureți de rău”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Real Madrid as roma alcool cicinho
Știrile zilei din sport
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Campionate
16.05
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Citește mai mult
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
Campionate
16.05
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
Citește mai mult
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Superliga
16.05
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Citește mai mult
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”
Nationala
16.05
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului: „Mă așteptam să îmi spună în față”
Citește mai mult
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:04
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
12:11
Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League
Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League
12:43
Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”
Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”
11:58
„Cerințele mele sunt mari, mari de tot!” Pancu nu îl înțelege pe Varga: „Azi te înjură, mâine te pupă”. În ce condiții continuă la CFR
„Cerințele mele sunt mari, mari de tot!” Pancu nu îl înțelege pe Varga: „Azi te înjură, mâine te pupă”. În ce condiții continuă la CFR
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
Campionate
16.05
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
Citește mai mult
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Campionate
16.05
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Citește mai mult
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
Stranieri
16.05
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
Citește mai mult
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja
B365
16.05
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja
Citește mai mult
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 34 rapid 17 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share