Arbitri români în preliminarii Horațiu Feșnic a fost delegat la un meci din calificările pentru CM 2026

Horațiu Feșnic (36 de ani) a fost desemnat de UEFA să conducă meciul dintre Andorra și Albania din etapa #9 a Grupei K, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Meciul va avea loc pe 13 noiembrie, de la 21:45, pe Estadi de la FAF din orașul Encamp.

Feșnic va fi asistat de Valentin Avram și Alexandru Cerei, iar Rareș Vidican va îndeplini rolul de arbitru de rezervă.

În camera VAR, Ovidiu Hațegan va fi arbitrul principal, asistat de Adrian Sorin Costreie.

UEFA l-a desemnat ca observator pentru arbitri pe elvețianul Alain Bieri, iar delegat UEFA va fi portughezul Carlos Filipe de Sa Lucas.

Clasamentul în Grupa K de la Campionatul Mondial:

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Anglia 6 18 2 Albania 6 11 3 Serbia 6 10 4 Letonia 7 5 5 Andorra 7 1

În acest sezon, Feșnic a condus 13 meciuri, dintre care opt în Superliga și două în Conference League.

În competițiile europene, el a arbitrat partidele Utrecht – Olympique Lyon 0-1 și Stuttgart – Feyenoord 2-0.

Cel mai important meci din Liga 1 pe care l-a arbitrat a fost Dinamo – FCSB, câștigat de „câini” cu 4-3.

FOTO: Dinamo - FCSB 4-3

