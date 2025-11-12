Arbitri români în preliminarii Horațiu Feșnic a fost delegat la un meci din calificările pentru CM 2026 +25 foto
Horațiu Feșnic. Foto: Sportpictures
Arbitri români în preliminarii Horațiu Feșnic a fost delegat la un meci din calificările pentru CM 2026

  • Horațiu Feșnic (36 de ani) a fost desemnat de UEFA să conducă meciul dintre Andorra și Albania din etapa #9 a Grupei K, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Meciul va avea loc pe 13 noiembrie, de la 21:45, pe Estadi de la FAF din orașul Encamp.

Horațiu Feșnic, desemnat la un meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026

Feșnic va fi asistat de Valentin Avram și Alexandru Cerei, iar Rareș Vidican va îndeplini rolul de arbitru de rezervă.

În camera VAR, Ovidiu Hațegan va fi arbitrul principal, asistat de Adrian Sorin Costreie.

UEFA l-a desemnat ca observator pentru arbitri pe elvețianul Alain Bieri, iar delegat UEFA va fi portughezul Carlos Filipe de Sa Lucas.

Clasamentul în Grupa K de la Campionatul Mondial:

LocEchipaMeciuriPuncte
1Anglia618
2Albania611
3Serbia610
4Letonia75
5Andorra71

În acest sezon, Feșnic a condus 13 meciuri, dintre care opt în Superliga și două în Conference League.

În competițiile europene, el a arbitrat partidele Utrecht – Olympique Lyon 0-1 și Stuttgart – Feyenoord 2-0.

Cel mai important meci din Liga 1 pe care l-a arbitrat a fost Dinamo – FCSB, câștigat de „câini” cu 4-3.

FOTO: Dinamo - FCSB 4-3

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share