A rămas cu traume Antonio Rudiger, despre atacurile teroriste de la meciul Franța - Germania:  „A fost un șoc imens” » Trei atacatori s-au detonat lângă stadion

  • Antonio Rudiger (32 de ani) a vorbit despre atacurile teroriste care au avut loc în Paris, pe 13 noiembrie 2015.
  • Fundașul celor de la Real Madrid se afla la acel moment pe arena Stade de France, pentru partida amicală dintre Franța și Germania, 2-0.

Pe teritoriul Franței au fost comise mai multe atacuri teroriste în urmă cu un deceniu, însă cel din urmă cu fix un deceniu a fost unul dintre cele mai grave din Europa ultimilor ani.

Antonio Rudiger: „Ne-a fost tuturor frică în noaptea aceea”

Rudiger a rememorat acel moment îngrozitor, când jucătorii au rămas blocați pe stadion, după ce trei atacuri de tip kamikaze au avut loc în apropierea Stade de France.

„Nu voi uita niciodată acea noapte de la Paris. Multă vreme, nu am înțeles ce se întâmplă cu adevărat, nimeni nu știa cu siguranță.

Când am ajuns în sfârșit în avion, a doua zi dimineață, a fost un moment de mare ușurare. Bineînțeles, ne-a fost tuturor frică în noaptea aceea.

A fost un șoc imens. Dintr-o dată, fotbalul a devenit complet irelevant . Este incredibil să te gândești la ce s-a întâmplat”, a declarat Rudiger, potrivit lapresse.it.

În plus, fundașul german și-a arătat respectul față de jucătorii naționalei Franței, care au rămas alături de ei, în semn de solidaritate.

„Nu voi uita niciodată că echipa națională a Franței a rămas alături de noi în stadion din solidaritate, chiar dacă nu erau obligați. A fost un gest de extremă solidaritate din partea întregii echipe”, a mai spus Rudiger.

În seara zilei de 13 noiembrie 2015, Stade de France a fost una dintre țintele teroriștilor care au acționat la Paris.

Trei atacatori s-au aruncat în aer în apropierea complexului sportiv unde se desfășura meciul amical Franța-Germania.

Un alt grup a deschis focul asupra unor terase din arondismentele 10 și 11 ale Parisului, în timp ce un grup de comando a comis un masacru în sala de concerte Bataclan, în timpul unui concert al formației Eagles of Death Metal.

De-a lungul acelei nopți de teroare, 130 de persoane au murit, dintre care 90 numai la Bataclan.

