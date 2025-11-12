Trebuia să fie convocat Dobre? Președintele de la Rapid spune că atacantul e mult mai bun decât Miculescu: „Nu există comparație”

Victor Angelescu (41 de ani), președintele clubului Rapid, consideră că Alex Dobre (27 de ani) ar fi meritat convocarea la națională mai mult decât David Miculescu (24 de ani), jucătorul de la FCSB.

Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Selecționerul Mircea Lucescu a decis să nu îi convoace pe fostul portar al Rapidului, Horațiu Moldovan, și pe atacantul Alex Dobre, fiind înlocuiți în lot de alți doi jucători ai giuleștenilor: portarul Marian Aioani și Claudiu Petrila.

Victor Angelescu, președintele Rapidului, contestă lotul lui Lucescu: „Dobre e mai bun decât Miculescu”

Victor Angelescu a afirmat că Alex Dobre ar fi meritat să fie convocat de Lucescu în locul lui David Miculescu.

„Nu cred că există niciun fel de comparație între Dobre și Miculescu. Dobre e mult mai bun decât Miculescu. Dobre e de departe cea mai bună bandă dreapta.

Și cifrele o spun, din toate punctele de vedere, viteză, forță. Miculescu e un jucător foarte bun, dar Dobre e clar că e cel mai bun jucător al Rapidului în momentul de față, e unul dintre cei mai buni jucători de campionat.

Are 9 goluri, 0 penalty-uri și, dacă nu mă înșel, toate din acțiune. E unul dintre cei mai buni din campionat", a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

2,3 milioane de euro este cota de piață a lui Alex Dobre, cu 200.000 de euro mai mică decât cea a lui David Miculescu, evaluat la 2,5 milioane, conform transfermarkt.com

Cifrele lui Alex Dobre:

Alex Dobre a înscris 11 goluri în 17 partide în acest sezon

El a adunat cinci selecții la echipa națională, trei dintre ele în ultimele patru meciuri

În total, a acumulat 229 de minute la națională

Cifrele lui David Miculescu:

David Miculescu a jucat 26 de partide pentru FCSB în sezonul 2025-2026, în care a marcat 5 goluri și a oferit o pasă decisivă

El are, de asemenea, cinci prezențe la echipa națională, toate în ultimele șase meciuri

Totuși, a strâns doar 93 de minute în total

Lotul final pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 6 (19-3) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 6 (11-6) 10 4. Cipru 7 (11-9) 8 5. San Marino 7 (1-32) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport