Trebuia să fie convocat Dobre? Președintele de la Rapid spune că atacantul e mult mai bun decât Miculescu: „Nu există comparație”

- Victor Angelescu (41 de ani), președintele clubului Rapid, consideră că Alex Dobre (27 de ani) ar fi meritat convocarea la națională mai mult decât David Miculescu (24 de ani), jucătorul de la FCSB.
- Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
Selecționerul Mircea Lucescu a decis să nu îi convoace pe fostul portar al Rapidului, Horațiu Moldovan, și pe atacantul Alex Dobre, fiind înlocuiți în lot de alți doi jucători ai giuleștenilor: portarul Marian Aioani și Claudiu Petrila.
Victor Angelescu, președintele Rapidului, contestă lotul lui Lucescu: „Dobre e mai bun decât Miculescu”
Victor Angelescu a afirmat că Alex Dobre ar fi meritat să fie convocat de Lucescu în locul lui David Miculescu.
„Nu cred că există niciun fel de comparație între Dobre și Miculescu. Dobre e mult mai bun decât Miculescu. Dobre e de departe cea mai bună bandă dreapta.
Și cifrele o spun, din toate punctele de vedere, viteză, forță. Miculescu e un jucător foarte bun, dar Dobre e clar că e cel mai bun jucător al Rapidului în momentul de față, e unul dintre cei mai buni jucători de campionat.
Are 9 goluri, 0 penalty-uri și, dacă nu mă înșel, toate din acțiune. E unul dintre cei mai buni din campionat", a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.
Cifrele lui Alex Dobre:
- Alex Dobre a înscris 11 goluri în 17 partide în acest sezon
- El a adunat cinci selecții la echipa națională, trei dintre ele în ultimele patru meciuri
- În total, a acumulat 229 de minute la națională
Cifrele lui David Miculescu:
- David Miculescu a jucat 26 de partide pentru FCSB în sezonul 2025-2026, în care a marcat 5 goluri și a oferit o pasă decisivă
- El are, de asemenea, cinci prezențe la echipa națională, toate în ultimele șase meciuri
- Totuși, a strâns doar 93 de minute în total
Lotul final pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino
PORTARI
- Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);
FUNDAȘI
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6);
MIJLOCAȘI
- Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);
ATACANȚI
- Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Austria
|6 (19-3)
|15
|2. Bosnia
|6 (13-5)
|13
|3. România
|6 (11-6)
|10
|4. Cipru
|7 (11-9)
|8
|5. San Marino
|7 (1-32)
|0