Condamnat să fie rezervă Horaţiu Moldovan pierde naţionala! Are în față, la Oviedo, portarul-revelație al Spaniei și Europei
Horațiu Moldovan așteaptă încă debutul la Oviedo Foto: Imago
Stranieri

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 01.10.2025, ora 12:53
  • Horațiu Moldovan, 27 de ani, nu a jucat niciun meci oficial la Oviedo, fiind mascat de Aaron Escandell, goalkeeperul cel mai performant în acest start de sezon în principalele cinci campionate continentale. 

Horațiu Moldovan era titularul naționalei când a venit la Oviedo, în iulie, împrumutat de Atletico pentru acest sezon.

Moldovan rămâne în afara naționalei pentru că nu joacă deloc la Oviedo

Goalkeeperul în vârstă de 27 de ani a rămas numărul 1 al „tricolorilor” și la meciurile din septembrie, 0-3 în amicalul în fața Canadei și 2-2 cu Cipru, în preliminariile CM 2026.

Lucescu a fost nemulțumit de gafa lui Moldovan la 0-3 cu Canada, eroare făcută și pentru că portarul nu joacă la Oviedo Foto: Sport Pictures Lucescu a fost nemulțumit de gafa lui Moldovan la 0-3 cu Canada, eroare făcută și pentru că portarul nu joacă la Oviedo Foto: Sport Pictures
Lucescu a fost nemulțumit de gafa lui Moldovan la 0-3 cu Canada, eroare făcută și pentru că portarul nu joacă la Oviedo Foto: Sport Pictures

Dar, aproape sigur, nu va mai fi în poartă și la dubla din octombrie. Mircea Lucescu ar plănui să renunțe la el pentru testul contra Moldovei și decisivul cu Austria.

2,2 milioane de euro
valorează Horațiu Moldovan, conform Transfermarkt

Pierde naționala pentru că nu joacă la echipa de club. Deloc! Nu are nicio partidă oficială la asturieni.

Escandell îl blochează pe Moldovan la Oviedo. Decisiv cu Valencia

Deși e mai tânăr și cu o cotă mai bună decât Aaron Escandell (30 de ani, estimat la un milion de euro), totuși, spaniolul a fost preferat până acum de antrenorul Veljko Paunovic.

Aaron Escandell e din vara lui 2024 la Oviedo, promovând sezonul trecut în LaLiga Foto: Imago Aaron Escandell e din vara lui 2024 la Oviedo, promovând sezonul trecut în LaLiga Foto: Imago
Aaron Escandell e din vara lui 2024 la Oviedo, promovând sezonul trecut în LaLiga Foto: Imago

Escandell e în formă, salvându-i pe alb-albaștri de mai multe ori, în special în ultima etapă, la 2-1 în deplasarea de la Valencia.

În minutul 75, când adversarii conduceau, Aaron a apărat un penalty, evitând două goluri diferență și oferindu-i șansa lui Oviedo să întoarcă scorul și să câștige.

Escandell, portarul numărul 1 în Top 5 Europa

Nu a fost doar MVP pe „Mestalla”. Escandell, transferat gratis de la UD Las Palmas în 2024, este momentan portarul cu cele mai multe parade din primele cinci campionate ale Europei, evidențiază Marca.

38 de parade
a avut Aaron Escandell în primele șapte etape jucate în LaLiga. În medie, una la 16 minute

Mascat de goalkeeperul iberic, Moldovan va avea o misiune dificilă să apere în acest sezon la Oviedo.

