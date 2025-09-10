 „S-a făcut mult caz” Horațiu Moldovan, despre gafa cu Canada și speranțele la Mondial: „Comentează oameni care n-au nicio treabă cu fenomenul” +10 foto
Horațiu Moldovan FOTO: SportPictures
Nationala

„S-a făcut mult caz” Horațiu Moldovan, despre gafa cu Canada și speranțele la Mondial: „Comentează oameni care n-au nicio treabă cu fenomenul”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 10.09.2025, ora 00:37
alt-text Actualizat: 10.09.2025, ora 00:59
  • Cipru - România 2-2. Horațiu Moldovan (27 de ani) considera că soarta partidei era rezolvată după „dubla” lui Denis Drăguș (26 de ani).
  • Portarul naționalei a vorbit și despre gafa făcută în meciul amical cu Canada, 0-3

România a remizat contra Ciprului, la Nicosia, în etapa #6 a preliminariilor Campionatului Mondial 2026, 2-2.

Pentru „tricolori”, Denis Drăguș a marcat o „dublă”, în minutele 2 și 18, în timp ce Cipru a punctat prin Loizou, în minutul 29, și Charalampous, în minutul 76.

Cipru - România 2-2 „Tricolorii” lui Mircea Lucescu, rezultat jenant în Cipru 
Citește și
Cipru - România 2-2 „Tricolorii” lui Mircea Lucescu, rezultat jenant în Cipru
Citește mai mult
Cipru - România 2-2 „Tricolorii” lui Mircea Lucescu, rezultat jenant în Cipru 

Horațiu Moldovan, surprins de rezultatul obținut la Nicosia: „Fotbalul ne-a pedepsit”

Întrebat dacă se aștepta ca România să nu obțină victoria la Nicosia, după ce a condus cu 2 goluri, portarul „tricolorilor”, Horațiu Moldovan a spus:

„După 2-0, după cum am văzut din teren, chiar credeam că o să rezolvăm meciul din prima repriză și nu o să mai avem emoții repriza a doua.

Nu știu ce s-a întâmplat. Parcă am devenit altă echipă după 2-0 și fotbalul ne-a pedepsit”, a spus Horațiu Moldovan la Digi Sport Special.

Goalkeeper-ul României crede că selecționata pregătită de Mircea Lucescu se va califica la barajul pentru accederea la Cupa Mondială din Canada, SUA și Mexic.

„Cred că au mai fost momente și înainte de EURO (n.r. - 2024), când am făcut 0-0 acasă. Cum am ajuns în situația asta, chiar noi o să putem să o scoatem la capăt.

Nu e nimic pierdut, practic. Jucăm șansa până la final în această grupă și după, dacă nu se poate, jucăm baraj”, a continuat portarul provenit de la Real Oviedo.

Moldovan despre eroarea făcută cu Canada: „Oameni care n-au nicio treabă cu fenomenul îşi dau cu părerea”

„S-a făcut mult caz după gafă. În toată lumea gafează portari mai mari decât Horaţiu Moldovan (n.r. a vorbit la persoana a treia despre el însuși), dar aşa au considerat oamenii care au comentat gafa.

Au fost şi încurajări, dar e deranjant că oameni care n-au nicio treabă cu fenomenul comentează, îşi dau cu părerea. Îi mulţumesc selecţionerului că a mers pe mâna mea.

A fost decizia mea (n.r. la gafă), m-am blocat, am luat o decizie proastă, dar a fost un amical", a mai spus Horaţiu Moldovan.

Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1
Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1

Galerie foto (10 imagini)

Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1
+10 Foto
labels.photo-gallery

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria3 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

Panduru a făcut iureș Fostul internațional a răbufnit, după  remiza din Cipru : „Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?” + l-a tras la răspundere pe Lucescu
Nationala
00:14
Panduru a făcut iureș Fostul internațional a răbufnit, după remiza din Cipru: „Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?” + l-a tras la răspundere pe Lucescu
Citește mai mult
Panduru a făcut iureș Fostul internațional a răbufnit, după  remiza din Cipru : „Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?” + l-a tras la răspundere pe Lucescu
Bancu, out cu Austria  Nicușor Bancu, suspendat pentru cumul de cartonașe » Ce opțiuni are Lucescu pentru postul de fundaș stânga
Nationala
22:47
Bancu, out cu Austria Nicușor Bancu, suspendat pentru cumul de cartonașe » Ce opțiuni are Lucescu pentru postul de fundaș stânga
Citește mai mult
Bancu, out cu Austria  Nicușor Bancu, suspendat pentru cumul de cartonașe » Ce opțiuni are Lucescu pentru postul de fundaș stânga

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
cipru romania horatiu moldovan preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
Calcule pentru Mondial Ce șanse are acum România, după egalul rușinos cu Cipru
Nationala
09:44
Calcule pentru Mondial Ce șanse are acum România, după egalul rușinos cu Cipru
Citește mai mult
Calcule pentru Mondial Ce șanse are acum România, după egalul rușinos cu Cipru
Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională
Nationala
09:38
Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională
Citește mai mult
Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională
Fanii nu-l mai vor pe Lucescu Suporterii au strigat „demisia!”: „Joci fără Mitriță, fără Baiaram. Vrem o explicație”
Nationala
08:56
Fanii nu-l mai vor pe Lucescu Suporterii au strigat „demisia!”: „Joci fără Mitriță, fără Baiaram. Vrem o explicație”
Citește mai mult
Fanii nu-l mai vor pe Lucescu Suporterii au strigat „demisia!”: „Joci fără Mitriță, fără Baiaram. Vrem o explicație”
 I-a cerut demisia lui Lucescu în direct  Mesaj la finalul meciului cu Cipru: „Gică Hagi, te așteptăm!”
Nationala
00:21
I-a cerut demisia lui Lucescu în direct Mesaj la finalul meciului cu Cipru: „Gică Hagi, te așteptăm!”
Citește mai mult
 I-a cerut demisia lui Lucescu în direct  Mesaj la finalul meciului cu Cipru: „Gică Hagi, te așteptăm!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:58
Probleme pentru FCSB Campioanei României i s-a accidentat unul dintre jucătorii de bază: „Îl doare când merge”
Probleme pentru FCSB Campioanei României i s-a accidentat unul dintre  jucătorii de bază: „Îl doare când merge”
09:38
Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională
Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională
09:44
Calcule pentru Mondial Ce șanse are acum România, după egalul rușinos cu Cipru
Calcule pentru Mondial Ce șanse are acum România, după egalul rușinos cu Cipru
10:30
„Am fi meritat victoria” Selecționerul Ciprului, nemulțumit de egalul cu România: „Am fost cea mai bună echipă”
„Am fi meritat victoria” Selecționerul Ciprului, nemulțumit de egalul cu România: „Am fost cea mai bună echipă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Top stiri din sport
Musi a aruncat banderola Căpitanul României U21 , nervos după ce a fost schimbat în partida cu San Marino U21
Nationala
00:56
Musi a aruncat banderola Căpitanul României U21, nervos după ce a fost schimbat în partida cu San Marino U21
Citește mai mult
Musi a aruncat banderola Căpitanul României U21 , nervos după ce a fost schimbat în partida cu San Marino U21
Panduru a făcut iureș Fostul internațional a răbufnit, după  remiza din Cipru : „Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?” + l-a tras la răspundere pe Lucescu
Nationala
00:14
Panduru a făcut iureș Fostul internațional a răbufnit, după remiza din Cipru: „Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?” + l-a tras la răspundere pe Lucescu
Citește mai mult
Panduru a făcut iureș Fostul internațional a răbufnit, după  remiza din Cipru : „Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?” + l-a tras la răspundere pe Lucescu
Cipru - România 2-2 „Tricolorii” lui Mircea Lucescu, rezultat jenant în Cipru 
Campionatul Mondial
09.09
Cipru - România 2-2 „Tricolorii” lui Mircea Lucescu, rezultat jenant în Cipru
Citește mai mult
Cipru - România 2-2 „Tricolorii” lui Mircea Lucescu, rezultat jenant în Cipru 
Ronaldo, de record Cristiano, gol istoric marcat împotriva Ungariei.  Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz
Campionatul Mondial
00:07
Ronaldo, de record Cristiano, gol istoric marcat împotriva Ungariei. Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz
Citește mai mult
Ronaldo, de record Cristiano, gol istoric marcat împotriva Ungariei.  Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 12 rapid 14 Universitatea Craiova 3 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
10.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share