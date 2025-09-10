Cipru - România 2-2. Horațiu Moldovan (27 de ani) considera că soarta partidei era rezolvată după „dubla” lui Denis Drăguș (26 de ani).

Portarul naționalei a vorbit și despre gafa făcută în meciul amical cu Canada, 0-3

România a remizat contra Ciprului, la Nicosia, în etapa #6 a preliminariilor Campionatului Mondial 2026, 2-2.

Pentru „tricolori”, Denis Drăguș a marcat o „dublă”, în minutele 2 și 18, în timp ce Cipru a punctat prin Loizou, în minutul 29, și Charalampous, în minutul 76.

Horațiu Moldovan, surprins de rezultatul obținut la Nicosia: „Fotbalul ne-a pedepsit”

Întrebat dacă se aștepta ca România să nu obțină victoria la Nicosia, după ce a condus cu 2 goluri, portarul „tricolorilor”, Horațiu Moldovan a spus:

„După 2-0, după cum am văzut din teren, chiar credeam că o să rezolvăm meciul din prima repriză și nu o să mai avem emoții repriza a doua.

Nu știu ce s-a întâmplat. Parcă am devenit altă echipă după 2-0 și fotbalul ne-a pedepsit ”, a spus Horațiu Moldovan la Digi Sport Special.

Goalkeeper-ul României crede că selecționata pregătită de Mircea Lucescu se va califica la barajul pentru accederea la Cupa Mondială din Canada, SUA și Mexic.

„Cred că au mai fost momente și înainte de EURO (n.r. - 2024), când am făcut 0-0 acasă. Cum am ajuns în situația asta, chiar noi o să putem să o scoatem la capăt.

Nu e nimic pierdut, practic. Jucăm șansa până la final în această grupă și după, dacă nu se poate, jucăm baraj”, a continuat portarul provenit de la Real Oviedo.

Moldovan despre eroarea făcută cu Canada: „Oameni care n-au nicio treabă cu fenomenul îşi dau cu părerea”

„S-a făcut mult caz după gafă. În toată lumea gafează portari mai mari decât Horaţiu Moldovan (n.r. a vorbit la persoana a treia despre el însuși), dar aşa au considerat oamenii care au comentat gafa.

Au fost şi încurajări, dar e deranjant că oameni care n-au nicio treabă cu fenomenul comentează, îşi dau cu părerea. Îi mulţumesc selecţionerului că a mers pe mâna mea.

A fost decizia mea (n.r. la gafă), m-am blocat, am luat o decizie proastă, dar a fost un amical", a mai spus Horaţiu Moldovan.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 3 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

