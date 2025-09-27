Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!

Ionuț Radu (Celta Vigo) și Ștefan Târnovanu (FCSB) se desprind în cursa pentru titularizare la meciul decisiv al naționalei contra Austriei, din 12 octombrie. Amândoi au jucat foarte bine și joi, în Europa League.

Se așteaptă ca Mircea Lucescu să facă o schimbare la portarii naționalei pentru meciurile de luna viitoare, amicalul cu Moldova (9 octombrie) și marele duel al preliminariilor CM contra Austriei (12 octombrie), ambele pe Arena Națională.

Iese Moldovan din grupul portarilor

Momentan, trei nume apar pe lista preliminară a stranierilor: Horațiu Moldovan (Oviedo), Răzvan Sava (Udinese), Ionuț Radu (Celta Vigo).

Cum selecționerul ar fi decis să-i dea acum o șansă lui Radu și cum Ștefan Târnovanu (FCSB) nu va lipsi, cel care va ieși din lotul definitiv va fi, foarte probabil, Moldovan.

Singurul care nu a evoluat la echipa de club în acest sezon. Și nu a convins deloc la 0-3 cu Canada și 2-2 cu Cipru.

Mircea Lucescu, la 2-2 cu Cipru, ultimul joc al naționalei. Foto: Sport Pictures

Fără Moldovan, cei care luptă pentru titularizare sunt Radu și Târnovanu. Sava a fost inconstant la Udinese.

Jocul celor doi în Europa League i-a ajutat și mai mult în această cursă.

Radu, mereu printre „remarcați” la Celta. Și joi, chiar dacă a pierdut cu Stuttgart

Radu, 28 de ani, 4 selecții, e cel mai în formă goalkeeper român în actuala stagiune.

După un retur excelent în Serie A la Venezia, în primăvară, Ionuț s-a transferat la Celta și a devenit numărul 1 indiscutabil pentru antrenorul Claudio Giraldez.

Radu l-a blocat pe Demirovic (stânga, căpitanul lui Stuttgart) Foto: Imago

Etapă de etapă, printre cei mai buni jucători ai galicienilor în LaLiga.

Și joi, a salvat echipa de câteva ori. Două parade de efect în prima repriză, la lovitura de cap din 6 metri a lui Chema și la șutul lui Assignon, de la marginea careului.

Nu a greșit la cele două goluri primite cu Stuttgart (1-2), în Germania.

Deși Celta a pierdut, cotidianul local La Voz de Galicia i-a ales pe el și pe Borja Iglesias (vârful a intrat și a înscris unicul gol al spaniolilor) drept „remarcații” meciului. Mereu a fost printre remarcați la „Celestes”.

630 de minute a apărat Ionuț Radu în acest sezon la Celta: 7 meciuri integralist (6 în campionat, 1 în Europa League)

Împotriva Moldovei și Austriei, e ocazia întoarcerii lui după doi ani la națională.

Târnovanu, MVP cu Go Ahead. Constant la lot de trei ani, dar are numai 3 meciuri

Târnovanu, 25 de ani, 3 selecții, a fost omul meciului la Go Ahead Eagles - FCSB 0-1, în Europa League.

Două superblocaje în prima repriză, la șuturile lui Suray și Deijl. Mereu atent după pauză, mai ales în fața lui Breum.

Târnovanu, deasupra tuturor la meciul de la Deventer, 1-0 cu Go Ahead Foto: Imago

Portarul a alternat însă în acest sezon aparițiile foarte bune cu momente de ezitare.

A evoluat totuși cel mai mult dintre goalkeeperii noștri.

18 meciuri are Ștefan Târnovanu la FCSB în toate competițiile în 2025-2026 (1.598 de minute)

Târnovanu a fost constant convocat în lotul naționalei în ultimii trei ani, dar a jucat numai de trei ori la „tricolori”.

20 noiembre 2022 - 90 de minute la 5-0 în amicalul cu Moldova (Chișinău), promovat de Edward Iordănescu.

promovat de Edward Iordănescu. 9 septembrie 2024 - 90 de minute la 3-1 cu Lituania, pe „Steaua”, în Liga Națiunilor C, cu Mircea Lucescu selecționer.

în Liga Națiunilor C, cu Mircea Lucescu selecționer. 18 noiembrie 2024 - 23 de minute la 4-1 cu Cipru (Arena Națională), tot în Nations League, tot cu Lucescu pe bancă.

