Îndemn pentru McLaren Fost pilot de Formula 1, după tensiunile dintre Norris și Piastri: „Să-i lase să concureze fără interferențe”

- Martin Brundle (66 de ani), fost pilot de Formula 1, a îndemnat McLaren să schimbe regulile după incidentul dintre Lando Norris și Oscar Piastri din primul tur al al Marelui Premiu de la Singapore.
Norris a reușit să-l depășească pe Piastri, între cei doi având loc și un contact, chiar în primul viraj al cursei desfășurate pe circuitul Marina Bay.
Deși Piastri s-a plâns echipei, decizia a fost ca incidentul să fie revizuit intern după cursă. Lucru care l-a nemulțumit pe liderul la zi al clasamentului mondial: „Nu e corect! Dacă trebuie să intre în colegul lui ca să evite altă mașină, înseamnă că face o treabă de rahat în a evita accidentul”.
Martin Brundle: „McLaren ar trebui acum să-i lase să concureze fără mânuși”
Martin Brundle a dat de înțeles că relația dintre cei doi piloți ar urma să se schimbe considerabil.
Fostul pilot de Formula 1, în prezent comentator, crede că este momentul ca McLaren să-i lase pe Norris și Piastri să se lupte de la egal la egal pentru titlul mondial.
„Ar fi fost o ședință de informare intensă a echipei după cursă și nu am nicio îndoială că dinamica dintre cei doi piloți McLaren se va schimba irevocabil de acum înainte. Era doar o chestiune de timp.
Poate că McLaren ar trebui acum să-i lase pe cei doi piloți ai săi să concureze, fără mănuși, fără interferențe.
Orice posibil conflict nuclear va fi atenuat de necesitatea de a termina cursele, de a obține puncte, de a evita sancțiunile FIA în cursă, de a-l împiedica Verstappen să îi ajungă din urmă”, a spus Martin Brundle, citat de marca.com
Norris și Piastri au încheiat în Singapore pe locurile 3 și 4, dar a fost suficient pentru a aduce al doilea titlu mondial consecutiv pentru McLaren.
Următoarea cursă din Formula 1 va avea loc în Statele Unite, duminică, 19 octombrie
Clasamentul cursei
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
Clasament general - piloți
- Oscar Piastri (McLaren) - 336p
- Lando Norris (McLaren) - 314p
- Max Verstappen (Red Bull) - 273p
- George Russell (Mercedes) - 237p
- Charles Leclerc (Ferrari) - 173p
Clasament general - constructori
- McLAREN - 650p
- Mercedes - 325p
- Ferrari - 300p
- Red Bull - 290p
- Williams - 102p