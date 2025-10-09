Îndemn pentru McLaren Fost pilot de Formula 1, după tensiunile dintre Norris și Piastri: „Să-i lase să concureze fără interferențe”

Martin Brundle (66 de ani), fost pilot de Formula 1, a îndemnat McLaren să schimbe regulile după incidentul dintre Lando Norris și Oscar Piastri din primul tur al al Marelui Premiu de la Singapore.

Norris a reușit să-l depășească pe Piastri, între cei doi având loc și un contact, chiar în primul viraj al cursei desfășurate pe circuitul Marina Bay.

Deși Piastri s-a plâns echipei, decizia a fost ca incidentul să fie revizuit intern după cursă. Lucru care l-a nemulțumit pe liderul la zi al clasamentului mondial: „Nu e corect! Dacă trebuie să intre în colegul lui ca să evite altă mașină, înseamnă că face o treabă de rahat în a evita accidentul”.

Martin Brundle: „McLaren ar trebui acum să-i lase să concureze fără mânuși”

Martin Brundle a dat de înțeles că relația dintre cei doi piloți ar urma să se schimbe considerabil.

Fostul pilot de Formula 1, în prezent comentator, crede că este momentul ca McLaren să-i lase pe Norris și Piastri să se lupte de la egal la egal pentru titlul mondial.

„Ar fi fost o ședință de informare intensă a echipei după cursă și nu am nicio îndoială că dinamica dintre cei doi piloți McLaren se va schimba irevocabil de acum înainte. Era doar o chestiune de timp.

Poate că McLaren ar trebui acum să-i lase pe cei doi piloți ai săi să concureze, fără mănuși, fără interferențe.

Orice posibil conflict nuclear va fi atenuat de necesitatea de a termina cursele, de a obține puncte, de a evita sancțiunile FIA în cursă, de a-l împiedica Verstappen să îi ajungă din urmă”, a spus Martin Brundle, citat de marca.com

Norris și Piastri au încheiat în Singapore pe locurile 3 și 4, dar a fost suficient pentru a aduce al doilea titlu mondial consecutiv pentru McLaren.

Următoarea cursă din Formula 1 va avea loc în Statele Unite, duminică, 19 octombrie

Clasamentul cursei

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams)

Clasament general - piloți

Oscar Piastri (McLaren) - 336p Lando Norris (McLaren) - 314p Max Verstappen (Red Bull) - 273p George Russell (Mercedes) - 237p Charles Leclerc (Ferrari) - 173p

Clasament general - constructori

McLAREN - 650p Mercedes - 325p Ferrari - 300p Red Bull - 290p Williams - 102p

