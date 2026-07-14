Horațiu Moldovan (28 de ani) a fost împrumutat de Atletico Madrid la Eyupspor, formație din prima ligă a Turciei.

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Este pentru a treia oară când portarul român este trimis sub formă de împrumut la o altă echipă, după transferul din ianuarie 2024 la echipa antrenată de Diego Simeone.

Horațiu Moldovan a semnat cu Eyupspor

Marți, Horațiu Moldovan a fost prezentat de noua sa echipă, Eyupspor, acolo unde va juca în următorul sezon.

„Bun venit, Horațiu Moldovan!

Clubul nostru a ajuns la un acord cu Horațiu Moldovan. Îi urăm acestuia un sezon plin de succese în tricoul violet-galben al echipei noastre”, a scris clubul pe Instagram.

În sezonul trecut, Eyupspor s-a salvat la limită de la retrogradare, după ce a încheiat campionatul pe locul 15, primul care asigură menținerea în primul eșalon.

Moldovan este împrumutat de Atletico Madrid pentru următorul sezon la clubul turc, care are și opțiunea unui transfer definitiv.

Horațiu Moldovan a ajuns la Atletico în ianuarie 2024, atunci când spaniolii plăteau 800.000 de euro Rapidului în schimbul său.

Nu a jucat niciun meci pentru echipa antrenată de Diego Simeone și, după câteva luni, a fost împrumutat la Sassuolo, în Italia, acolo unde a jucat 27 de meciuri într-un sezon.

După ce s-a întors la Madrid, Moldovan a fost din nou trimis sub formă de împrumut, de această dată la Real Oviedo, în sezonul precedent, formație care a retrogradat în liga secundă din Spania. A jucat doar 3 meciuri!

1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Horațiu Moldovan, conform Transfermarkt

Nici în acest sezon nu a fost dorit de Atletico Madrid, iar Moldovan va evolua la Eyupspor. Va concura pentru un post de titular cu Umut Keseci (22 de ani).

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