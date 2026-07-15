Spania, prima finalistă CM 2026 Mbappe și Dembele, fără răspuns în fața lui Yamal!

Spania s-a calificat în finala CM 2026, după ce a învins Franța, scor 2-0, într-un meci disputat la Dallas.

Selecționata lui Luis de la Fuentes se va duela pentru trofeu cu Anglia sau Argentina.

A doua semifinală va avea loc miercuri, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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Spania va juca o finală de Mondial pentru doar a doua oară în istorie! Prima, disputată în 2010, a fost câștigată în fața Olandei, după un gol marcat de Iniesta în minutul 116. A fost 1-0.

Spania, prima finalistă CM 2026: 2-0 cu Franța

Spania a fost mai periculoasă încă din primele minute ale partidei, însă Baena a șutat direct în zid dintr-o lovitură liberă din poziție excelentă, în minutul 10.

Ibericii au rămas în atac și au deschis scorul în minutul 22: Digne l-a lovit pe Yamal în careu, iar Oyarzabal a executat perfect penalty-ul dictat de arbitrul Ivan Barton.

Șapte minute mai târziu, Deschamps a primit o lovitură grea: a rămas fără Saliba. Fundașul lui Arsenal s-a accidentat și a fost înlocuit cu mai puțin experimentatul Lacroix.

Mbappe nu a avut răspuns. Starul francezilor a fost prins de mai multe ori în poziții neregulamentare. O singură dată a păcălit ieșirile la ofsaid ale spaniolilor, în minutul 42, însă Unai Simon a fost pe fază, a ieșit la timp din careu și l-a blocat.

Jocul rapid de pase al spaniolii i-a surprins din nou pe adversari în minutul 58: Pedro Porro i-a pasat lui Dani Olmo, acesta i-a retrimis mingea cu o deviere superbă, iar fundașul dreapta l-a învins pe Maignan și a făcut 2-0.

Deschamps a făcut toate schimbările până în minutul 72, însă fără succes. Doue, Mbappe și Dembele s-au întrecut în ratări, iar defensiva ibericilor nu a cedat până la final!

Marea finală a Mondialului va avea loc duminică, de la 22:00 (ora României), pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey. Spania se va duela cu învingătoarea duelului dintre Anglia și Argentina.

Învinsa din a doua semifinală va juca împotriva Franței în finala mică a competiției, la Miami, partidă programată tot pe 19 iulie, de la ora 00:00.

Yamal îl domină pe Mbappe! Spania surclasează Franța

Până în prezent, au avut loc 11 dueluri între Lamina Yamal și Kylian Mbappe, iar echipele spaniolului (naționala și Barcelona) s-au impus de 9 ori.

Pe lângă victoria de la Dallas, Spania câștigase și ultimele două confruntări directe cu Franța.

În semifinala de la EURO 2024, Spania a trecut de Franța, scor 2-1 și a cucerit marele trofeu, după ce a trecut și de Anglia cu același scor.

Ulterior, cele două echipe s-au întâlnit și în semifinalele Ligiii Națiunilor. Campioana europeană s-a impus la capătul unui meci cu 9 goluri!

A fost 5-4 pentru naționala condusă de Luis de la Fuente. În finală, „Furia Roja” avea să fie învinsă de Portugalia, 2-2 (3-5 d.pen).

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Franța - Spania 0-2

A marcat: Oyarzabal '22 (penalty), Porro '58

Final de meci! Spania s-a calificat în finala CM 2026!

Min. 90+7 - Dembele e blocat din nou de Unai Simon, iar Mbappe trage peste poartă de la marginea careului.

Min. 90+5 - Dembele trage pe lângă Cucurella, însă mingea se duce pe centrul porții și Unai Simon prinde fără probleme.

Repriza secundă a fost prelungită cu 7 minute.

Min. 89 - Doue obține o lovitură liberă la marginea careului, însă Mbappe ratează complet ținta.

Min. 86 - Unai Simon, din nou întins pe gazon. După duelul cu Theo Hernandez din urmă cu câteva minute, de această dată a fost faultat de Mbappe.

Min. 84 - Ultimele schimbări și la Spania: Llorente și Nico Williams i-au înlocuit pe Porro și Baena.

Min. 81 - Unai Simon iese din poartă pentru a-l întâmpina pe Mbappe, respinge direct la Doue, însă jucătorul lui PSG nu și-a putut stăpâni emoțiile, a ezitat și a trimis un șut slab, în primul adversar.

Min. 77 - Încă două schimbări la Spania: Dani Olmo și Fabian Ruiz au ieșit, Mikel Merino și Pedri au intrat.

Min. 76 - Lamine Yamal îl faultează dur pe Kylian Mbappe. A intrat prin alunecare, având ca țintă piciorul francezului, nu mingea.

Min. 74 - Luis de la Fuente îl schimbă pe Oyarzabal cu Ferran Torres.

Min. 72 - Deschamps efecutează și ultimele modificări: Digne și Olise au ieșit, Theo Hernandez și Cherki au intrat.

Min. 67 - Mbappe șutează la colțul lung, Cucurella deviază în corner.

Min. 64 - Mbappe își închide unghiul, însă Unai Simon nu riscă și respinge în corner.

Min. 61 - Lamine Yamal înscrie, dar golul este anulat pentru ofsaid. Înainte de a trimite mingea în poartă, starul Barcelonei l-a întors pe toate părțile pe Digne.

Min. 58 - Gol Spania! Porro pasează la marginea careului pentru Olmo, acesta îi retrimite mingea cu o deviere excelentă, iar fundașul dreapta al ibericilor face 2-0!

Min. 57 - Deschamps face a treia schimbare: Doue intră în locul lui Barcola.

Min. 52 - Oyarzabal șutează peste poartă de la marginea careului.

Min. 50 - Intrări dure în primele minute ale reprizei secunde. Fabian Ruiz și Lacroix scapă deocamdată doar cu avertismente verbale.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Schimbare la Franța: Rabiot a ieșit, Kone a intrat.

Pauză la Dallas! Spania conduce cu 1-0, grație golului marcat de Oyarzabal din lovitură liberă.

Prima repriză a fost prelungită cu 6 minute.

Min. 44 - Barton acordă inițial lovitură liberă la marginea careului pentru un presupus fault al lui Fabian Ruiz asupra lui Dembele, însă se răzgândește rapid. O fază care a stârnit, pe rând, nemulțumirea ambelor echipe.

Min. 42 - Mbappe e lansat bine de această dată, însă Unai Simon iese inspirat în afara careului și respinge la timp.

Min. 41 - Mbappe este prins de două ori în ofsaid în doar câteva secunde.

Min. 38 - Ocazie uriașă ratată de Spania! Olmo pasează cu călcâiul pentru Yamal, starul Barcelonei îl găsește pe Fabian Ruiz în fața porții, însă Upamecano blochează șutul mijlocașului de la PSG. Corner.

Min. 37 - Porro încearcă să-l surprindă pe Maignan cu un voleu de la mare distanță, dar mingea se duce departe de poartă.

Min. 36 - Barcola își ignoră coechipierii, caută o poziție de șut, o găsește la marginea careului, dar trage peste poartă.

Min. 34 - Franța tremură din nou. Baena primește o pasă peste apărare, începe o cursă de la jumătatea terenului, dar este blocat în ultimul moment de Maignan. Era oricum ofsaid!

Min. 31 - Cartonaș galben primit de Cucurella, după un fault dur.

Min. 29 - Lovitură grea primită de Deschamps! Saliba se accidentează și este înlocuit cu Lacroix.

Min. 22 - Gol Spania! Maignan ghicește colțul, dar nu poate opri șutul puternic și foarte bine plasat al lui Oyarzabal.

Min. 20 - Penalty pentru Spania! Arbitrul arată punctul de la 11 metri după ce Digne l-a lovit pe Yamal, încercând să degajeze. Francezul nu l-a văzut pe starul iberic, care venea din spate!

Min. 16 - Mbappe pleacă pe cont propriu spre poarta adversară, dar nu este urmat de coechipieri și nu poate duce faza la capăt.

Min. 10 - Arbitrul întârzie executarea loviturii libere: nu avea spray-ul la el. Baena trage direct în zid.

Min. 8 - Spania primește o lovitură liberă la marginea careului, după un fault al lui Rabiot asupra lui Olmo. Francezul nu este mulțumit, însă arbitrul își menține decizia și îi dă cartonaș galben.

Min. 1 - Meciul a început!

Stadion: Dallas Stadium

Dallas Stadium Arbitru: Ivan Barton (El Salvador)

Echipele de start

Franța: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Rabiot, Tchouameni - Dembele, Olise, Barcola - Mbappe

Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Rabiot, Tchouameni - Dembele, Olise, Barcola - Mbappe Rezerve: Risser, Samba - Akliouche, Cherki, Doue, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Kante, Konate, Kone, Lacroix, Mateta, Thuram, Zaire-Emery

Selecționer: Didier Deschamps

Spania: Unai Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal

Unai Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal Rezerve: J. Garcia, Raya - E. Garcia, Gavi, Grimaldo, Iglesias, Llorente, Merino, Munoz, Pedri, Pino, Pubill, F. Torres, N. Williams, Zubimendi

Selecționer: Luis de la Fuente

Fanii fac spectacol în tribunele stadionului din Dallas! Jucătorii celor două echipe se încălzesc. Mbappe și Yamal salută suporterii.

„Centralul” din El Salvador este o figură controversată în cercurile CONCACAF. Mulți suporteri au fost uimiți de faptul că a fost desemnat să arbitreze o semifinală a Cupei Mondiale, scrie The Athletic.

„Vă spun de pe acum, e un arbitru prost”, a fost avertismentul pentru jucători al lui Gregg Berhalter, fost selecționer al naționalei SUA, înainte de meciul cu Panama din cadrul Copa America 2024.

Cu un an înainte, Barton acordase 4 cartonașe roșii în semifinala Ligii Națiunilor CONCACAF dintre SUA și Mexic. După o încăierare, i-a eliminat pe Sergino Dest, Weston McKennie, Cesar Montes și Gerardo Arteaga.

La începutul CM 2026, Barton l-a eliminat pe paraguayanul Miguel Almiron pentru că și-a acoperit gura în dialogul cu un adversar din meciul cu Turcia.

Până în prezent au avut loc 10 dueluri între Lamina Yamal și Kylian Mbappe, iar echipele spaniolului (naționala și Barcelona) s-au impus de 8 ori.

Cu o oră și puțin înainte de startul meciului, FIFA a publicat imagini cu arena din Dallas.

Didier Deschamps face două schimbări față de meciul cu Maroc din sferturi: Kone și Doue sunt înlocuiți cu Tchouameni și Barcola.

Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Rabiot, Tchouameni - Dembele, Olise, Barcola - Mbappe

C’est parti ! Nos Bleus prennent la direction du Dallas Stadium, concentrés sur l’objectif 🏟️💪#FRAESP | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/53SalUh2BV — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 14, 2026

Luis de la Fuente folosește același prim „11” ca în meciul cu Belgia din sferturile de finală: l-a preferat din nou pe Fabian Ruiz în fața lui Pedri.

Unai Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal

🚨 OFICIAL | Nuestro once ante Francia.



¡Queremos estar en la final! #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/HG73ITkT4M — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 14, 2026

Starul Spaniei a postat trei fotografii pe Instastory: în una dintre el poartă o pălărie de cowboy, iar în celelalte sunt momente din ultimele două confruntări cu Franța.

golul prin care a egalat în semifinalele EURO 2024 (s-a terminat 2-1 pentru Spania)

celebrarea sa după golul de 5-1 din semifinalele Ligii Națiunilor 2025 (5-4 pentru Spania)

Foto: Instagram @lamineyamal

Parcursul celor două naționale la Campionatul Mondial

Franța a încheiat grupa I cu maximum de puncte, în timp ce Spania și-a câștigat și ea grupa, cu 7 puncte, după remiza extrem de surprinzătoare cu Capul Verde din primul meci (0-0)

În 16-imi, cele două selecționate au învins cu același scor, 3-0. Franța pe Suedia, iar Spania pe Austria.

Scenariul s-a repetat și în optimi. „Les Bleus” au învins Paraguay, scor 1-0, în timp ce Spania a reușit o victorie identică în fața Portugaliei.

În sferturi, Franța și Spania au trecut de Maroc (2-0), respectiv Belgia (2-1).

Pentru iberici va fi prima semifinală de Campionat Mondial din 2010 încoace. Legendarul Carles Puyol era eroul Spaniei în meciul câștigat la limită cu Germania, scor 1-0.

În marea finală, selecționata antrenată la acea vreme de Vicente del Bosque învingea Olanda în prelungiri, tot cu 1-0, și punea mâna pe primul ei titlu mondial din istorie.

De partea cealaltă, Franța are o statistică formidabilă. „Cocoșii galici” nu au mai pierdut în semifinalele unui Campionat Mondial din 1986, când au fost învinși cu 2-0 de Germania.

De atunci, francezii au mai ajuns de patru ori în „careul de ași”, de fiecare dată reușind să obțină calificarea în marea finală.

1998 - au câștigat trofeul

2006 - învinși de Italia (1-1, 3-5 d.pen)

2018 - au câștigat trofeul

2022 - învinși de Argentina (3-3, 2-4 d.pen)

Programul ultimelor meciuri de la CM 2026

Franța - Spania, 14 iulie, de la ora 22:00

Anglia - Argentina, 15 iulie, de la ora 22:00

Finala mică, 19 iulie, de la ora 00:00

Finala mare, 19 iulie, de la ora 22:00

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