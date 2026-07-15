Spania, prima finalistă CM 2026 Mbappe și Dembele, fără răspuns în fața lui Yamal! +30 foto
Franța - Spania / Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Spania, prima finalistă CM 2026 Mbappe și Dembele, fără răspuns în fața lui Yamal!

alt-text Alexandru Smeu , Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 00:08
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 00:13
  • Spania s-a calificat în finala CM 2026, după ce a învins Franța, scor 2-0, într-un meci disputat la Dallas.
  • Selecționata lui Luis de la Fuentes se va duela pentru trofeu cu Anglia sau Argentina.
  • A doua semifinală va avea loc miercuri, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Spania va juca o finală de Mondial pentru doar a doua oară în istorie! Prima, disputată în 2010, a fost câștigată în fața Olandei, după un gol marcat de Iniesta în minutul 116. A fost 1-0.

„Lovitura e foarte puternică” FOTO. Un fost arbitru a analizat pentru  GOLAZO.ro penalty-ul primit de Spania
Citește și
„Lovitura e foarte puternică” FOTO. Un fost arbitru a analizat pentru GOLAZO.ro penalty-ul primit de Spania
Citește mai mult
„Lovitura e foarte puternică” FOTO. Un fost arbitru a analizat pentru  GOLAZO.ro penalty-ul primit de Spania

Spania, prima finalistă CM 2026: 2-0 cu Franța

Spania a fost mai periculoasă încă din primele minute ale partidei, însă Baena a șutat direct în zid dintr-o lovitură liberă din poziție excelentă, în minutul 10.

Ibericii au rămas în atac și au deschis scorul în minutul 22: Digne l-a lovit pe Yamal în careu, iar Oyarzabal a executat perfect penalty-ul dictat de arbitrul Ivan Barton.

Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (30 imagini)

Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
+30 Foto
labels.photo-gallery

Șapte minute mai târziu, Deschamps a primit o lovitură grea: a rămas fără Saliba. Fundașul lui Arsenal s-a accidentat și a fost înlocuit cu mai puțin experimentatul Lacroix.

Mbappe nu a avut răspuns. Starul francezilor a fost prins de mai multe ori în poziții neregulamentare. O singură dată a păcălit ieșirile la ofsaid ale spaniolilor, în minutul 42, însă Unai Simon a fost pe fază, a ieșit la timp din careu și l-a blocat.

Jocul rapid de pase al spaniolii i-a surprins din nou pe adversari în minutul 58: Pedro Porro i-a pasat lui Dani Olmo, acesta i-a retrimis mingea cu o deviere superbă, iar fundașul dreapta l-a învins pe Maignan și a făcut 2-0.

Deschamps a făcut toate schimbările până în minutul 72, însă fără succes. Doue, Mbappe și Dembele s-au întrecut în ratări, iar defensiva ibericilor nu a cedat până la final!

  • Marea finală a Mondialului va avea loc duminică, de la 22:00 (ora României), pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey. Spania se va duela cu învingătoarea duelului dintre Anglia și Argentina.
  • Învinsa din a doua semifinală va juca împotriva Franței în finala mică a competiției, la Miami, partidă programată tot pe 19 iulie, de la ora 00:00.

Yamal îl domină pe Mbappe! Spania surclasează Franța

Până în prezent, au avut loc 11 dueluri între Lamina Yamal și Kylian Mbappe, iar echipele spaniolului (naționala și Barcelona) s-au impus de 9 ori.

Pe lângă victoria de la Dallas, Spania câștigase și ultimele două confruntări directe cu Franța.

În semifinala de la EURO 2024, Spania a trecut de Franța, scor 2-1 și a cucerit marele trofeu, după ce a trecut și de Anglia cu același scor.

Ulterior, cele două echipe s-au întâlnit și în semifinalele Ligiii Națiunilor. Campioana europeană s-a impus la capătul unui meci cu 9 goluri!

A fost 5-4 pentru naționala condusă de Luis de la Fuente. În finală, „Furia Roja” avea să fie învinsă de Portugalia, 2-2 (3-5 d.pen).

Dezastru pentru Spania Capitolul la care ibericii stau mai rău decât România la Mondial
Citește și
Dezastru pentru Spania Capitolul la care ibericii stau mai rău decât România la Mondial
Citește mai mult
Dezastru pentru Spania Capitolul la care ibericii stau mai rău decât România la Mondial

Franța - Spania 0-2

  • A marcat: Oyarzabal '22 (penalty), Porro '58

Final de meci! Spania s-a calificat în finala CM 2026!

Min. 90+7 - Dembele e blocat din nou de Unai Simon, iar Mbappe trage peste poartă de la marginea careului.

Min. 90+5 - Dembele trage pe lângă Cucurella, însă mingea se duce pe centrul porții și Unai Simon prinde fără probleme.

Repriza secundă a fost prelungită cu 7 minute.

Min. 89 - Doue obține o lovitură liberă la marginea careului, însă Mbappe ratează complet ținta.

Min. 86 - Unai Simon, din nou întins pe gazon. După duelul cu Theo Hernandez din urmă cu câteva minute, de această dată a fost faultat de Mbappe.

Min. 84 - Ultimele schimbări și la Spania: Llorente și Nico Williams i-au înlocuit pe Porro și Baena.

Min. 81 - Unai Simon iese din poartă pentru a-l întâmpina pe Mbappe, respinge direct la Doue, însă jucătorul lui PSG nu și-a putut stăpâni emoțiile, a ezitat și a trimis un șut slab, în primul adversar.

Min. 77 - Încă două schimbări la Spania: Dani Olmo și Fabian Ruiz au ieșit, Mikel Merino și Pedri au intrat.

Min. 76 - Lamine Yamal îl faultează dur pe Kylian Mbappe. A intrat prin alunecare, având ca țintă piciorul francezului, nu mingea.

Min. 74 - Luis de la Fuente îl schimbă pe Oyarzabal cu Ferran Torres.

Min. 72 - Deschamps efecutează și ultimele modificări: Digne și Olise au ieșit, Theo Hernandez și Cherki au intrat.

Min. 67 - Mbappe șutează la colțul lung, Cucurella deviază în corner.

Min. 64 - Mbappe își închide unghiul, însă Unai Simon nu riscă și respinge în corner.

Min. 61 - Lamine Yamal înscrie, dar golul este anulat pentru ofsaid. Înainte de a trimite mingea în poartă, starul Barcelonei l-a întors pe toate părțile pe Digne.

Min. 58 - Gol Spania! Porro pasează la marginea careului pentru Olmo, acesta îi retrimite mingea cu o deviere excelentă, iar fundașul dreapta al ibericilor face 2-0!

Min. 57 - Deschamps face a treia schimbare: Doue intră în locul lui Barcola.

Min. 52 - Oyarzabal șutează peste poartă de la marginea careului.

Min. 50 - Intrări dure în primele minute ale reprizei secunde. Fabian Ruiz și Lacroix scapă deocamdată doar cu avertismente verbale.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Schimbare la Franța: Rabiot a ieșit, Kone a intrat.

Pauză la Dallas! Spania conduce cu 1-0, grație golului marcat de Oyarzabal din lovitură liberă.

Prima repriză a fost prelungită cu 6 minute.

Min. 44 - Barton acordă inițial lovitură liberă la marginea careului pentru un presupus fault al lui Fabian Ruiz asupra lui Dembele, însă se răzgândește rapid. O fază care a stârnit, pe rând, nemulțumirea ambelor echipe.

Min. 42 - Mbappe e lansat bine de această dată, însă Unai Simon iese inspirat în afara careului și respinge la timp.

Min. 41 - Mbappe este prins de două ori în ofsaid în doar câteva secunde.

Min. 38 - Ocazie uriașă ratată de Spania! Olmo pasează cu călcâiul pentru Yamal, starul Barcelonei îl găsește pe Fabian Ruiz în fața porții, însă Upamecano blochează șutul mijlocașului de la PSG. Corner.

Min. 37 - Porro încearcă să-l surprindă pe Maignan cu un voleu de la mare distanță, dar mingea se duce departe de poartă.

Min. 36 - Barcola își ignoră coechipierii, caută o poziție de șut, o găsește la marginea careului, dar trage peste poartă.

Min. 34 - Franța tremură din nou. Baena primește o pasă peste apărare, începe o cursă de la jumătatea terenului, dar este blocat în ultimul moment de Maignan. Era oricum ofsaid!

Min. 31 - Cartonaș galben primit de Cucurella, după un fault dur.

Min. 29 - Lovitură grea primită de Deschamps! Saliba se accidentează și este înlocuit cu Lacroix.

Min. 22 - Gol Spania! Maignan ghicește colțul, dar nu poate opri șutul puternic și foarte bine plasat al lui Oyarzabal.

Min. 20 - Penalty pentru Spania! Arbitrul arată punctul de la 11 metri după ce Digne l-a lovit pe Yamal, încercând să degajeze. Francezul nu l-a văzut pe starul iberic, care venea din spate!

Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (30 imagini)

Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
+30 Foto
labels.photo-gallery

Min. 16 - Mbappe pleacă pe cont propriu spre poarta adversară, dar nu este urmat de coechipieri și nu poate duce faza la capăt.

Min. 10 - Arbitrul întârzie executarea loviturii libere: nu avea spray-ul la el. Baena trage direct în zid.

Min. 8 - Spania primește o lovitură liberă la marginea careului, după un fault al lui Rabiot asupra lui Olmo. Francezul nu este mulțumit, însă arbitrul își menține decizia și îi dă cartonaș galben.

Min. 1 - Meciul a început!

  • Stadion: Dallas Stadium
  • Arbitru: Ivan Barton (El Salvador)

Echipele de start

  • Franța: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Rabiot, Tchouameni - Dembele, Olise, Barcola - Mbappe
  • Rezerve: Risser, Samba - Akliouche, Cherki, Doue, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Kante, Konate, Kone, Lacroix, Mateta, Thuram, Zaire-Emery
  • Selecționer: Didier Deschamps
  • Spania: Unai Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal
  • Rezerve: J. Garcia, Raya - E. Garcia, Gavi, Grimaldo, Iglesias, Llorente, Merino, Munoz, Pedri, Pino, Pubill, F. Torres, N. Williams, Zubimendi
  • Selecționer: Luis de la Fuente

21:30 Se apropie lovitura de start!

Fanii fac spectacol în tribunele stadionului din Dallas! Jucătorii celor două echipe se încălzesc. Mbappe și Yamal salută suporterii.

Galerie foto (12 imagini)

Franța - Spania, imagini înainte de prima semifinală de la CM 2026 (Foto: IMAGO) Franța - Spania, imagini înainte de prima semifinală de la CM 2026 (Foto: IMAGO) Franța - Spania, imagini înainte de prima semifinală de la CM 2026 (Foto: IMAGO) Franța - Spania, imagini înainte de prima semifinală de la CM 2026 (Foto: IMAGO) Franța - Spania, imagini înainte de prima semifinală de la CM 2026 (Foto: IMAGO)
+12 Foto
labels.photo-gallery

21:23 Arbitru controversat: cine e Ivan Barton

„Centralul” din El Salvador este o figură controversată în cercurile CONCACAF. Mulți suporteri au fost uimiți de faptul că a fost desemnat să arbitreze o semifinală a Cupei Mondiale, scrie The Athletic.

„Vă spun de pe acum, e un arbitru prost”, a fost avertismentul pentru jucători al lui Gregg Berhalter, fost selecționer al naționalei SUA, înainte de meciul cu Panama din cadrul Copa America 2024.

Cu un an înainte, Barton acordase 4 cartonașe roșii în semifinala Ligii Națiunilor CONCACAF dintre SUA și Mexic. După o încăierare, i-a eliminat pe Sergino Dest, Weston McKennie, Cesar Montes și Gerardo Arteaga.

La începutul CM 2026, Barton l-a eliminat pe paraguayanul Miguel Almiron pentru că și-a acoperit gura în dialogul cu un adversar din meciul cu Turcia.

21:13 Yamal, avantaj moral în fața lui Mbappe

Până în prezent au avut loc 10 dueluri între Lamina Yamal și Kylian Mbappe, iar echipele spaniolului (naționala și Barcelona) s-au impus de 8 ori.

20:55 Imagini de pe stadion

Cu o oră și puțin înainte de startul meciului, FIFA a publicat imagini cu arena din Dallas.

@fifaworldcup Are you ready? 🇫🇷 v 🇪🇸 😮‍💨 #FIFAWorldCup ♬ Dai Dai - JOKER & Shakira

20:35 Echipa de start a Franței

Didier Deschamps face două schimbări față de meciul cu Maroc din sferturi: Kone și Doue sunt înlocuiți cu Tchouameni și Barcola.

  • Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Rabiot, Tchouameni - Dembele, Olise, Barcola - Mbappe

20:20 Echipa de start a Spaniei

Luis de la Fuente folosește același prim „11” ca în meciul cu Belgia din sferturile de finală: l-a preferat din nou pe Fabian Ruiz în fața lui Pedri.

  • Unai Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal

19:45 Lamine Yamal tachinează Franța

Starul Spaniei a postat trei fotografii pe Instastory: în una dintre el poartă o pălărie de cowboy, iar în celelalte sunt momente din ultimele două confruntări cu Franța.

  • golul prin care a egalat în semifinalele EURO 2024 (s-a terminat 2-1 pentru Spania)
  • celebrarea sa după golul de 5-1 din semifinalele Ligii Națiunilor 2025 (5-4 pentru Spania)
Foto: Instagram @lamineyamal Foto: Instagram @lamineyamal
Foto: Instagram @lamineyamal

Parcursul celor două naționale la Campionatul Mondial

  • Franța a încheiat grupa I cu maximum de puncte, în timp ce Spania și-a câștigat și ea grupa, cu 7 puncte, după remiza extrem de surprinzătoare cu Capul Verde din primul meci (0-0)
  • În 16-imi, cele două selecționate au învins cu același scor, 3-0. Franța pe Suedia, iar Spania pe Austria.
  • Scenariul s-a repetat și în optimi. „Les Bleus” au învins Paraguay, scor 1-0, în timp ce Spania a reușit o victorie identică în fața Portugaliei.
  • În sferturi, Franța și Spania au trecut de Maroc (2-0), respectiv Belgia (2-1).

Pentru iberici va fi prima semifinală de Campionat Mondial din 2010 încoace. Legendarul Carles Puyol era eroul Spaniei în meciul câștigat la limită cu Germania, scor 1-0.

În marea finală, selecționata antrenată la acea vreme de Vicente del Bosque învingea Olanda în prelungiri, tot cu 1-0, și punea mâna pe primul ei titlu mondial din istorie.

De partea cealaltă, Franța are o statistică formidabilă. „Cocoșii galici” nu au mai pierdut în semifinalele unui Campionat Mondial din 1986, când au fost învinși cu 2-0 de Germania.

De atunci, francezii au mai ajuns de patru ori în „careul de ași”, de fiecare dată reușind să obțină calificarea în marea finală.

  • 1998 - au câștigat trofeul
  • 2006 - învinși de Italia (1-1, 3-5 d.pen)
  • 2018 - au câștigat trofeul
  • 2022 - învinși de Argentina (3-3, 2-4 d.pen)

Programul ultimelor meciuri de la CM 2026

  • Franța - Spania, 14 iulie, de la ora 22:00
  • Anglia - Argentina, 15 iulie, de la ora 22:00
  • Finala mică, 19 iulie, de la ora 00:00
  • Finala mare, 19 iulie, de la ora 22:00

Citește și

346.000 de dolari! Sumele absurde cerute de FIFA pentru bilete la semifinala Franța - Spania » Care este cea mai accesibilă variantă
Campionatul Mondial
10:40
346.000 de dolari! Sumele absurde cerute de FIFA pentru bilete la semifinala Franța - Spania » Care este cea mai accesibilă variantă
Citește mai mult
346.000 de dolari! Sumele absurde cerute de FIFA pentru bilete la semifinala Franța - Spania » Care este cea mai accesibilă variantă
Mourinho, subiect de film  Când va fi lansat documentarul despre cariera lui „The Special One” » De la ce idee a pornit totul
Diverse
23:35
Mourinho, subiect de film Când va fi lansat documentarul despre cariera lui „The Special One” » De la ce idee a pornit totul
Citește mai mult
Mourinho, subiect de film  Când va fi lansat documentarul despre cariera lui „The Special One” » De la ce idee a pornit totul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Una dintre vocile din PSD cele mai aspre la adresa guvernării Bolojan avertizează ce arată sondajele interne în cazul alegerilor anticipate: „Va fi greu să nu nominalizeze un premier AUR” 
Una dintre vocile din PSD cele mai aspre la adresa guvernării Bolojan avertizează ce arată sondajele interne în cazul alegerilor anticipate: „Va fi greu să nu nominalizeze un premier AUR” 
Una dintre vocile din PSD cele mai aspre la adresa guvernării Bolojan avertizează ce arată sondajele interne în cazul alegerilor anticipate: „Va fi greu să nu nominalizeze un premier AUR” 
anglia franta spania argentina cm 2026
Știrile zilei din sport
„Am redus bugetul CSA Steaua cu 7,9%” O singură firmă și-a manifestat interesul de a investi în echipa Armatei!
Liga 2
15.07
„Am redus bugetul CSA Steaua cu 7,9%” O singură firmă și-a manifestat interesul de a investi în echipa Armatei!
Citește mai mult
„Am redus bugetul CSA Steaua cu 7,9%” O singură firmă și-a manifestat interesul de a investi în echipa Armatei!
De ce a câștigat Spania Thierry Henry explică lecția de fotbal primită de naționala lui Deschamps în semifinala CM 2026 „Au pasat ca și cum francezii nici nu erau acolo”
Campionate
15.07
De ce a câștigat Spania Thierry Henry explică lecția de fotbal primită de naționala lui Deschamps în semifinala CM 2026 „Au pasat ca și cum francezii nici nu erau acolo”
Citește mai mult
De ce a câștigat Spania Thierry Henry explică lecția de fotbal primită de naționala lui Deschamps în semifinala CM 2026 „Au pasat ca și cum francezii nici nu erau acolo”
Fenomenalul Rodri! Performanța incredibilă pe care căpitanul Spaniei a reușit-o la CM 2026
Campionatul Mondial
15.07
Fenomenalul Rodri! Performanța incredibilă pe care căpitanul Spaniei a reușit-o la CM 2026
Citește mai mult
Fenomenalul Rodri! Performanța incredibilă pe care căpitanul Spaniei a reușit-o la CM 2026
Furie în Spania  Șeful federației a răbufnit după ce a aflat cât costă cel mai ieftin bilet pentru finala CM 2026
Campionatul Mondial
15.07
Furie în Spania Șeful federației a răbufnit după ce a aflat cât costă cel mai ieftin bilet pentru finala CM 2026
Citește mai mult
Furie în Spania  Șeful federației a răbufnit după ce a aflat cât costă cel mai ieftin bilet pentru finala CM 2026
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:32
De ce va juca Argentina finala CM Secretele campionilor în fața Angliei: schimbările lui Scaloni, filosofia „Nu cedăm niciodată” și Messi
De ce va juca Argentina finala CM Secretele campionilor în fața Angliei: schimbările lui Scaloni, filosofia „Nu cedăm niciodată” și Messi
00:40
Când se joacă Spania - Argentina, finala CM 2026 Totul despre marele show de pe MetLife Stadium + Premieră istorică la pauza meciului
Când se joacă Spania - Argentina, finala CM 2026 Totul despre marele show de pe MetLife Stadium + Premieră istorică la pauza meciului
00:28
Messi, greu de retras! Noile borne atinse de argentinian după semifinala cu Anglia » Dan Petrescu, inclus într-un top alături de Enzo Fernandez
Messi, greu de retras!  Noile borne atinse de argentinian după semifinala cu Anglia » Dan Petrescu, inclus într-un top alături de Enzo Fernandez
00:00
Argentina a răpus Anglia! Campioana mondială a întors fabulos semifinala în ultimele minute » Messi, decisiv cu două pase de gol
Argentina a răpus Anglia! Campioana mondială a întors fabulos semifinala în ultimele minute » Messi, decisiv cu două pase de gol
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!
La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude
Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui
Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră
Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Top stiri
Cum arată noile tricouri ale lui FCSB   FOTO Numele și numărul echipamentului principal sunt în culorile rivalei + Model inedit pentru al doilea
Superliga
15.07
Cum arată noile tricouri ale lui FCSB FOTO Numele și numărul echipamentului principal sunt în culorile rivalei + Model inedit pentru al doilea
Citește mai mult
Cum arată noile tricouri ale lui FCSB   FOTO Numele și numărul echipamentului principal sunt în culorile rivalei + Model inedit pentru al doilea
Clauză anti exclusivitate Voyo!  FCSB a anunțat Pro TV că nu renunță sub nici o formă la obligativitatea ca meciul din Conference să fie și la TV
Conference League
15.07
Clauză anti exclusivitate Voyo! FCSB a anunțat Pro TV că nu renunță sub nici o formă la obligativitatea ca meciul din Conference să fie și la TV
Citește mai mult
Clauză anti exclusivitate Voyo!  FCSB a anunțat Pro TV că nu renunță sub nici o formă la obligativitatea ca meciul din Conference să fie și la TV
Franța, ținta glumelor! FOTO. Cele mai bune meme-uri după eliminarea naționalei lui Deschamps » Nici Mbappe nu a scăpat
Campionatul Mondial
15.07
Franța, ținta glumelor! FOTO. Cele mai bune meme-uri după eliminarea naționalei lui Deschamps » Nici Mbappe nu a scăpat
Citește mai mult
Franța, ținta glumelor! FOTO. Cele mai bune meme-uri după eliminarea naționalei lui Deschamps » Nici Mbappe nu a scăpat
Parcul Pallady intră la vot în Consiliul Local al Sectorului 3. Proiectul prevede modernizarea Drumului Gura Crivățului, amenajarea de spații verzi și locuri de parcare
B365
15.07
Parcul Pallady intră la vot în Consiliul Local al Sectorului 3. Proiectul prevede modernizarea Drumului Gura Crivățului, amenajarea de spații verzi și locuri de parcare
Citește mai mult
Parcul Pallady intră la vot în Consiliul Local al Sectorului 3. Proiectul prevede modernizarea Drumului Gura Crivățului, amenajarea de spații verzi și locuri de parcare

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 10 rapid 7 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share