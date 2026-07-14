Victor Pițurcă (70 de ani), fostul selecționer al României, a analizat situația marilor echipe din Superliga înaintea startului noului sezon.

Fostul mare fotbalist român s-a arătat surprins de problemele de la Dinamo.

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Dinamo a rămas fără fotbaliști precum Kennedy Boateng și Eddy Gnahore, ultimul ajuns între timp la FCSB, iar Pițurcă spune că modul în care clubul a gestionat contractele este greu de explicat.

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„Dinamo cred că a scăzut mult pentru că a pierdut cei mai buni jucători. E de neînțeles ce se întâmplă la Dinamo.

Sunt niște oameni care investesc acolo milioane de euro și nu înțeleg cum pierd jucători liberi. Nu se poate așa ceva. Se întâmplă ceva cu conducerea lui Dinamo.

Dacă ai 3-4 jucători valoroși, cu 1-2 ani înainte negociezi prelungirea contractelor să nu plece liberi, faci tot posibilă să rămână. Mi se pare o mare problemă”, a declarat Pițurcă, potrivit fanatik.ro.

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În privința luptei pentru titlu, fostul selecționer. o vede în continuare favorită pe Universitatea Craiova.

Oltenii au început sezonul cu un nou trofeu, după ce au câștigat Supercupa României în fața celor de la U Cluj, scor 1-1, 5-3 la penalty-uri.

„Craiova cred că e în continuare favorita la titlu și iată că au câștigat și Supercupa. Nu știu ce se întâmplă cu FCSB și cum va arăta jocul echipei. Asta e valabil și pentru Rapid.

FCSB și cu actualul lot se poate bate la campionat. Să fim serioși, nu e nicio echipă să spui că nu îi poți face față. Și Craiova a avut probleme cu U Cluj și nu trebuie nici ei neglijați mai ales că au reușit un rezultat bun cu Dinamo Kiev”, a mai spus selecționerul.

Olaru e pierdere foarte importantă pentru FCSB pentru că era liderul echipei alături de Tănase. Coman a plecat într-un campionat mai slab dar nu se impune și nu știu cât de bine e să se întoarcă în România. Și el și Drăguș sunt jucători foarte valoroși, de echipa națională și sigur că ar crește mult valoarea FCSB-ului. Vor mai veni jucători, dar depinde cine. Victori Pițurcă, fost selecționer al României

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