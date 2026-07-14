Folarin Balogun (25 de ani), atacantul Statelor Unite, a explicat că decizia luată de FIFA de a-i suspenda sancțiunea primită la CM 2026 a afectat naționala pregătită de Mauricio Pochettino (54 de ani).

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La presiunile președintelui Donald Trump, FIFA a suspendat aplicarea sancțiunii primite de Folarin Balogun, eliminat în meciul SUA - Bosnia (2-0), din 16-imile Campionatului Mondial.

Ulterior, atacantul american a fost eligibil pentru duelul cu Belgia (1-4) din optimi, iar acea decizie a stârnit mai multe acuzații de favoritism.

Folarin Balogun: „ Mi-am dat seama că totul va genera foarte multe controverse”

FIFA nu a anulat complet suspendarea, ci a amânat-o „pentru o perioadă de probă de un an” și i-a aplicat lui Balogun o amendă de 40.000 de dolari.

Acum, atacantul celor de la AS Monaco a recunoscut că întreaga situație și-a pus amprenta asupra naționalei Statelor Unite înainte de meciul cu Belgia.

„Prima mea reacție a fost una de bucurie, pentru că puteam reveni în echipă.

Dar, pe măsură ce am început să mă gândesc mai bine la ce se întâmplase, mi-am dat seama că totul va genera foarte multe controverse”, a spus în primă parte Balogun în emisiunea „CBS Mornings”, citat de abola.pt.

Americanul a continuat: „Puteam vedea în privirile colegilor mei un anumit grad de nervozitate, pentru că era o situație cu totul neobișnuită.

Pe măsură ce meciul se apropia, am încercat să mă concentrez cât de bine am putut, dar a fost dificil. Erau foarte multe discuții în jurul nostru și este greu să ignori așa ceva”.

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Președintele Comisiei de Disciplină a decis. Nu a consultat pe nimeni!

Conform ziarului „The Times”, decizia în privința lui Balogun a fost luată exclusiv de președintele de Disciplină a FIFA, Mohammad al-Kamali. Acesta nu s-ar fi consultat cu niciunul dintre ceilalți 17 membri ai comisiei.

Publicația din Anglia scrie că, de-a lungul timpului, mai multe cazuri disciplinare au fost decise de un singur membru al comisiei FIFA, de obicei vicepreședintele columbian Jorge Palacio.

Totuși, Kamali, care este din Emiratele Arabe Unite, nu fusese niciodată singurul arbitru într-un caz ajuns la comisia de disciplină, conform concluziei trase de ziarul „The Times” în urma analizării a peste 100 de cazuri anterioare.

Cazurile disciplinare mai importante sunt soluționate, în general, de un grup format din trei membri ai comisiei.

FIFA a refuzat să răspundă la întrebările The Times cu privire la faptul că Kamali ar fi luat decizia de unul singur.

Totodată, Kamali a refuzat să răspundă la mai multe întrebări legate de decizia sa în cazul Balogun, atunci când a fost chestionat de BBC.

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Trump a sunat la FIFA. Imediat, pedeapsa lui Balogun a fost suspendată

În ziua meciului dintre SUA și Belgia, președintele american Donald Trump a confirmat că a intervenit telefonic pentru a solicita o reevaluare a cartonașului roșu. La rândul său, președintele FIFA Gianni Infantino a confirmat că Trump a sunat, dar a susținut că decizia nu a fost influențată de intervenția președintelui.

Decizia a stârnit reacții vehemente în lumea fotbalului. UEFA a declarat că s-a „depășit o limită”, calificând decizia drept „fără precedent, de neînțeles și nejustificabilă”.

Belgia a depus un apel împotriva deciziei, care a fost respins de FIFA. Belgia a zdrobit apoi SUA, cu Balogun pe teren.

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