Mutare surprinzătoare  Dinamo l-a cedat  în Liga 2 pe jucătorul de perspectivă transferat în urmă cu o lună!

Dinamo și Politehnica Timișoara au ajuns la un acord pentru transferul lui Ianis Doană (18 ani), jucătorul adus de la Steaua la finalul sezonului.

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Tânărul mijlocaș ajunsese în Ghencea, sub formă de împrumut de la CSM Reșița în stagiunea anterioară, iar Dinamo a bătut palma pentru transferul său încă din luna mai.

Ianis Doană a fost transferat de Poli Timișoara

Cu toate acestea, după o lună și jumătate, Doană nu a intrat în planurile noului tehnician, Nuno Campos, și a fost cedat din nou în Liga 2, la nou-promovata Poli Timișoara.

„Acord cu Poli Timisoara pentru Ianis Doană! Tânărul mijlocaș își va continua dezvoltarea în noul sezon, în liga secundă.

Dinamo păstrează opțiunea ca, în viitor, să-l aducă înapoi pe Ianis în «Ștefan cel Mare». Mult succes, Ianis!”, a transmis Dinamo, pe pagina de Facebook.

Imediat după, jucătorul a fost prezentat oficial și de clubul bănățean.

„Sunt aici, în Banat, mă bucur că am venit la Timișoara și am venit pentru a ajuta echipa cât mai mult iar, la final, să ne îndeplinim principalul obiectiv – promovarea în prima ligă!

Am auzit că suporterii vin în număr cât mai mare la stadion și că sunt foarte atașați de Poli. Abia aștept meciurile cu ei în tribune”, a spus Ianis Doană, potrivit sspolitehnica.ro.

Cele mai importante transferuri făcute de Poli Timișoara

Andrei Artean, de la U Cluj

Aurelian Chițu, de la Hermannstadt

Ovidiu Popescu, de la UTA Arad

Mihai Dolghi, de la CSM Reșița

Stephan Drăghici, de la Steaua

Ștefan Ștefanovici, de la Poli Iași

Andras Huszti, de la Steaua

Ianis Doană, de la Dinamo

Dan Spătaru, de la U Craiova

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