Ianis Hagi, aproape de gol FOTO.  Cum s-a descurcat în primul meci ca titular în Turcia » Gică, în tribune

Ianis Hagi (26 de ani) a fost titular pentru Alanyaspor în remiza cu Bașakșehir (1-1).

Mijlocașul român a fost aproape să înscrie de două ori.

După debutul reușit în Superliga Turciei, când a contribuit la faza golului decisiv din victoria cu 2-1 împotriva celor de la Konyaspor, jucătorul a fost acum ales titular de tehnicianul Joao Pereira.

Ianis Hagi a fost aproape să înscrie de două ori în meciul cu Bașakșehir

În minutul 15 al partidei, Ianis Hagi a fost aproape să înscrie cu un șut de la distanță. L-a luat prin surprindere pe portarul Muhammed Sengezer, care a scăpat mingea, însă acesta a reușit, în cele din urmă, să o prindă.

Totul s-a petrecut sub privirile tatălui său, Gheorghe Hagi, legenda României și a celor de la Galatasaray, care a asistat la meciul disputat în Istanbul.

Bașakșehir a deschis scorul în minutul 29, prin Shomurodov.

În finalul primei reprize, Ianis a executat o lovitură liberă, însă mingea a trecut pe lângă poartă.

Alanyaspor a egalat în startul reprizei secunde, datorită reușitei lui Uchenna Ogundu.

Apoi, în minutul 59, românul a avut parte de cea mai importantă ocazie. Mingea a ricoșat în fața lui Ianis, în careu, dar acesta a șutat slab, dintr-o poziție ideală, și balonul a trecut pe lângă poartă.

Hagi a văzut un cartonaș galben în minutul 65, iar după doar câteva secunde antrenorul său a luat decizia de a-l înlocui cu Steve Mounie.

Ce urmează pentru Alanyaspor

În urma acestui rezultat, echipa lui Hagi a urcat pe locul șapte, cu nouă puncte acumulate în cele șase meciuri jucate. Bașakșehir se află pe locul zece, cu șase puncte.

Alanyaspor urmează să înfrunte un adversar dificil pe 26 septembrie: Galatasaray, echipa cu care tatăl său a cucerit Cupa UEFA.

VIDEO: Golul de 2-1 marcat de Botoșani împotriva FCSB-ului

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport