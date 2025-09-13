Decisiv la debut Ianis Hagi,  impact instant în primele minute pentru Alanyaspor

Konyaspor - Alanyaspor 1-2. Ianis Hagi (26 de ani) a debutat pentru noua sa formație.

Internaționalul român a fost introdus pe parcursul reprizei secunde și a contribuit la faza golului care a adus victoria.

Ianis a ajuns la formația din Super Liga Turciei pe finalul perioadei de mercato și a primit minute încă din primul meci.

Konyaspor - Alanyaspor 1-2 . Ianis Hagi, decisiv la debut

După ce a început jocul din postura de rezervă, Hagi a fost introdus pe teren în minutul 66, în locul lui Kaya.

După 13 minute, chiar la faza golului de 2-1, Ianis a recuperat mingea la 20 de metri de poartă, balonul a ajuns la Ogund, care a încercat să-i paseze tot lui Hagi, în fața porții, însă mingea a fost trimisă prea în spate, ajungând cu noroc la Maestro, care șutează imparabil.

În minutul 83, un alt român a intrat pe teren, dar în tabăra adversă. Ștefănescu a fost introdus și a bifat rapid o ocazie foarte mare, însă șutul său din 6 metri s-a dus departe de poartă.

Ianis Hagi a încercat să-și treacă și el numele pe lista marcatorilor, însă a trimis modest din lovitură liberă, în minutul 90+3.

Două minute mai târziu, acesta a mai recuperat un balon la marginea careului, a plecat spre poartă, dar a fost faultat imediat. A cerut cartonaș roșu pentru adversar, dar arbitrul i-a arătat doar „galben” lui Andzouana.

Internațional de tineret al României Umit Akdag, ajuns și el în această vară la Alanya, a fost integralist în partida de sâmbătă, bifând deja a patra partidă pentru formația sa.

