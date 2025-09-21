Man, uitat pe bancă în derby Românul a fost din nou rezervă neutilizată la PSV » Meciul cu Ajax a avut un final încins
Dennis Man/ Foto: IMAGO
alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 21.09.2025, ora 18:55
alt-text Actualizat: 21.09.2025, ora 18:55
  • PSV - AJAX 2-2. Dennis Man (27 de ani) a fost rezervă neutilizată la gazde în derby-ul disputat în etapa a șasea din campionatul olandez.
  • A fost a două rundă consecutivă în care antrenorul Peter Bosz (61 de ani) nu s-a bazat pe român.

Dennis Man a debutat în Liga Campionilor la mijlocul săptămânii, însă Bosz a decis să nu îi acorde minute în partida de duminică.

PSV - AJAX 2-2. Dennis Man, rezervă neutilizată în derby

Tehnicianul olandez l-a preferat ca extremă dreapta pe veteranul Ivan Perisic (36 de ani), care a fost integralist.

Puștiul Esmir Bajraktarevic (20 de ani), concurent pe post cu Man, a fost și el trimis pe gazon în minutul 40, când Ruben van Bommel (21 de ani) a ieșit accidentat. Fiind un jucător polivalent, bosniacul a fost folosit în flancul stâng al ofensivei.

Cu Dennis Man rămas pe bancă, PSV a deschis scorul după doar 7 minute, prin marocanul Ismael Saibari. Ajax a egalat până la pauză, după ce Kenneth Taylor a transformat un penalty, în minutul 31.

Gazdele partidei au trecut din nou la conducere în actul secund. Fundașul Yarek Gasiorowski a marcat în minutul 81 și părea că PSV va lua toate cele trei puncte.

Cu toate acestea, „lăncierii” au revenit încă o dată pe tabelă și au restabilit egalitatea prin Oscar Gloukh, cu un minut înainte de finalul timpului regulamentar.

S-a terminat 2-2, iar în urma acestui rezultat PSV ocupă locul 2, cu 13 puncte, în timp ce Ajax este pe 3, cu 12. Lider e Feyenoord, cu 15 puncte și un meci mai puțin disputat.

100 de minute
a adunat Dennis Man în tricoul lui PSV. A jucat în trei meciuri după transferul de la Parma

Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
