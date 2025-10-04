Ianis Hagi, prestație de senzație! VIDEO+FOTO: Gol fabulos și pasă decisivă înainte de revenirea la echipa națională » Ce notă a primit +11 foto
Ianis Hagi
Ianis Hagi, prestație de senzație! VIDEO+FOTO: Gol fabulos și pasă decisivă înainte de revenirea la echipa națională » Ce notă a primit

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 16:55
alt-text Actualizat: 04.10.2025, ora 18:26
  • Genclerbirligi - Alanyaspor 2-2. Ianis Hagi (26 de ani) a reușit un gol de senzație pentru formația sa.
  • Internaționalul român a marcat din lovitură liberă, în minutul 14, iar în partea secundă și-a trecut în cont și o pasă decisivă.

Titular pentru a doua oară de la transferul în Turcia, Ianis Hagi s-a remarcat rapid în deplasarea din etapa a opta a Super Ligii Turciei.

Min. 73 Penalty făcut de Ianis Hagi

Hagi și-a busculat un adversar în propriul careu, iar arbitrul a dictat imediat penalty. Niang a reușit să marcheze golul egalizator și să stabilească scorul final.

Ianis Hagi, prestație de senzație! VIDEO+FOTO: Gol fabulos și pasă decisivă înainte de revenirea la echipa națională » Ce notă a primit

Ulterior, mijlocașul român a primit nota 7.5 pentru evoluția sa, potrivit celor de la sofascore.com.

Rezumatul VIDEO:

Min. 69 Ianis Hagi a reușit și o pasă decisivă!

Ianis l-a lansat perfect pe Hwang Ui-Jo, care a scăpat singur cu portarul și a marcat pentru 2-1.

Min. 51 Ianis, ratare uriașă

Hagi a avut șansa să înscrie din nou după un contraatac rapid. S-a demarcat în fața porții și putea profita de devierea nefericită a unui fundaș advers, însă nu a prins cadrul porții.

Ianis Hagi, prestație de senzație! VIDEO+FOTO: Gol fabulos și pasă decisivă înainte de revenirea la echipa națională » Ce notă a primit

Genclerbirligi - Alanyaspor. Gol de senzație reușit de Ianis Hagi

Ianis Hagi a fost inclus în primul „11” pentru partida de astăzi și a înscris primul său gol în tricoul celor de la Alanyaspor.

Internaționalul român a marcat dintr-o lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri, cu o execuție în vinclul porții adverse, în minutul 14.

Reușita vine chiar înaintea revenirii la echipa națională, pentru „dubla” cu Moldova și Austria, pentru care Mircea Lucescu a anunțat chiar astăzi lotul final.

La ultima acțiune a naționalei, Ianis Hagi a absentat din cauză că nu își găsise încă o echipă de club la care să aibă meciuri în picioare.

Galerie foto (11 imagini)

Golul lui Ianis Hagi în Genclerbirligi - Alanyaspor Golul lui Ianis Hagi în Genclerbirligi - Alanyaspor Golul lui Ianis Hagi în Genclerbirligi - Alanyaspor Golul lui Ianis Hagi în Genclerbirligi - Alanyaspor Golul lui Ianis Hagi în Genclerbirligi - Alanyaspor
+11 Foto
