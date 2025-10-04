„E mai lent ca mine” Basarab Panduru critică evoluția unui dinamovist:  „Nu ştiu de ce îl bagi” +30 foto
Basarab Panduru și Kyriakou Charalampous FOTO: Montaj GOLAZO.ro
„E mai lent ca mine” Basarab Panduru critică evoluția unui dinamovist: „Nu ştiu de ce îl bagi”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 18:07

Mijlocașul cipriot a fost introdus pe teren la pauza meciului de la Clinceni, în locul lui Milanov. Tot atunci a ieșit și Gnahore, înlocuit de Mărginean.

Basarab Panduru îl critică pe Kyriakou: „E mai lent ca mine”

Fostul internațional s-a declarat surprins de decizia lui Zeljko Kopic și a făcut o comparație între cipriot și Eddy Gnahore, unul dintre cei mai buni jucători ai „câinilor”.

„Nu ştiu de ce îl bagi pe Kyriakou şi îl scoţi pe el (n.r. pe Gnahore) şi ce vrei cu Kyriakou, că e mai lent la mine.

Orice gândeşti, fără Gnahore nu poţi să gândeşti. Dacă are probleme, da. El nu e jucător de înlocuit niciodată cu Kyriakou.

Nu mai avea nevoie de șesar și avea nevoie de optar? Kyriakou ce e? Te ajută Kyriakou și nu te ajută...”, a declarat Panduru, conform orangesport.ro.

Unirea Slobozia - Dinamo
Unirea Slobozia - Dinamo

Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo
Kyriakou, transferat de Dinamo în această vară

Aseară, Kyriakou a ieșit în evidență și cu un ritual înainte să intre pe teren, când și-a dat cu mir pe corp, pentru a fi protejat de accidentări:

Moment bizar la Unirea Slobozia - Dinamo
Moment bizar la Unirea Slobozia - Dinamo

Moment bizar la Unirea Slobozia - Dinamo Moment bizar la Unirea Slobozia - Dinamo Moment bizar la Unirea Slobozia - Dinamo Moment bizar la Unirea Slobozia - Dinamo Moment bizar la Unirea Slobozia - Dinamo
Mijlocașul cipriot a ajuns la trupa din „Ștefan cel Mare” în pauza de mercato din vară, fiind liber de contract după despărțirea de Apollon Limassol.

El a jucat 12 meciuri în tricoul alb-roșu, timp în care a oferit și o pasă de gol, la partida câștigată de Dinamo în fața celor de la Metaloglobus, scor 1-0.

De-a lungul carierei sale, cipriotul a mai evoluat la Estoril Praia, în sezonul 2017/2018, fiind împrumutat de la Apollon. Conform transfermarkt.com, cota sa este de 500.000 de euro.

VIDEO Ce a declarat Zeljko Kopic după Unirea Slobozia - Dinamo 0-1

dinamo bucuresti liga 1 Basarab Panduru Charalampos Kyriakou
stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
