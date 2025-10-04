„E mai lent ca mine” Basarab Panduru critică evoluția unui dinamovist: „Nu ştiu de ce îl bagi”

Basarab Panduru (55 de ani), fostul jucător al echipei naționale, s-a arătat nemulțumit de evoluția lui Charalampos Kyriakou (30 de ani) din partida cu Unirea Slobozia, scor 1-0 pentru Dinamo.

Mijlocașul cipriot a fost introdus pe teren la pauza meciului de la Clinceni, în locul lui Milanov. Tot atunci a ieșit și Gnahore, înlocuit de Mărginean.

Basarab Panduru îl critică pe Kyriakou: „E mai lent ca mine”

Fostul internațional s-a declarat surprins de decizia lui Zeljko Kopic și a făcut o comparație între cipriot și Eddy Gnahore, unul dintre cei mai buni jucători ai „câinilor”.

„Nu ştiu de ce îl bagi pe Kyriakou şi îl scoţi pe el (n.r. pe Gnahore) şi ce vrei cu Kyriakou, că e mai lent la mine.

Orice gândeşti, fără Gnahore nu poţi să gândeşti. Dacă are probleme, da. El nu e jucător de înlocuit niciodată cu Kyriakou.

Nu mai avea nevoie de șesar și avea nevoie de optar? Kyriakou ce e? Te ajută Kyriakou și nu te ajută...”, a declarat Panduru, conform orangesport.ro.

Kyriakou, transferat de Dinamo în această vară

Aseară, Kyriakou a ieșit în evidență și cu un ritual înainte să intre pe teren, când și-a dat cu mir pe corp, pentru a fi protejat de accidentări:

Mijlocașul cipriot a ajuns la trupa din „Ștefan cel Mare” în pauza de mercato din vară, fiind liber de contract după despărțirea de Apollon Limassol.

El a jucat 12 meciuri în tricoul alb-roșu, timp în care a oferit și o pasă de gol, la partida câștigată de Dinamo în fața celor de la Metaloglobus, scor 1-0.

De-a lungul carierei sale, cipriotul a mai evoluat la Estoril Praia, în sezonul 2017/2018, fiind împrumutat de la Apollon. Conform transfermarkt.com, cota sa este de 500.000 de euro.

