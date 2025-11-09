„Toți vorbim maghiară” Fotbalistul lui Csikszereda, comentarii despre România în presa din Ungaria: „Nu suntem cel mai bine tratați” +18 foto
Marton Eppel FOTO: Raed Krisha (GOLAZO.ro)
„Toți vorbim maghiară” Fotbalistul lui Csikszereda, comentarii despre România în presa din Ungaria: „Nu suntem cel mai bine tratați”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 09.11.2025, ora 09:00
alt-text Actualizat: 09.11.2025, ora 09:21
  • Marton Eppel (34 de ani), atacantul lui Csikszereda, a vorbit pentru presa din Ungaria despre experiențele de care are parte în România.

Eppel a dezvăluit că la formația antrenată de Robert Ilyeș se vorbește doar în limba maghiară și a catalogat-o pe Csikszereda ca fiind „o echipă maghiară pe lângă 15 echipe românești”.

Marton Eppel, interviu în presa din Ungaria: „La Csikszereda toți vorbim maghiară”

Eppel a ajuns la Csikszereda în această vară, fiind transferat de la Nyregyhaza, echipă din prima ligă maghiară.

„Mă simt foarte bine. Am doi copii, o soție, așa că nu mă uit doar la fotbal când schimb echipa. Îmi place foarte mult aici, la Miercurea Ciuc.

Fiica mea merge la o grădiniță maghiară, fiul meu este încă mic, nu știe unde suntem, dar ne place foarte mult să fim aici.

Campionatul este bun, Liga 1 este poate mai tactică (n.r. - comparativ cu campionatul Ungariei), dar sunt mai mulți jucători buni aici care pot decide meciurile.

Mă simt complet ca acasă, ca și cum aș fi într-o localitate de provincie din Ungaria. Vorbim maghiară în oraș și în vestiar, iar antrenorul vorbește maghiară cu noi. Sunt câțiva jucători cărora trebuie să li se traducă în engleză, dar totul se întâmplă în maghiară la club și în afara clubului”, a declarat Eppel, conform origo.hu.

8 goluri
a marcat Marton Eppel în cele 16 meciuri disputate în tricoul lui Csikszereda

„Csikszereda e o echipă maghiară pe lângă 15 formații românești”

Atacantul a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă Csikszereda, echipă din Ținutul Secuiesc, în prima ligă a României.

„Situația e clară: există o echipă maghiară pe lângă 15 echipe românești, deci nu suntem cel mai bine tratați, dar sincer, nu am avut încă o experiență prea negativă.

Pentru meciurile mai serioase, există o atenție sporită a poliției și câteva măsuri de securitate, dar nu e ceva rău deocamdată”, a mai spus Eppel.

Dinamo - Csikszereda, meci (3).jpeg
Dinamo - Csikszereda, meci (3).jpeg

15:33
