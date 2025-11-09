Criză adâncită la FCU Craiova A pierdut procesul de la FIFA. Adrian Mititelu trebuie să plătească zeci de mii de euro

Exclusă din competiții și intrată în concordat preventiv din cauza problemelor financiare, FCU Craiova a mai primit o notă de plată consistentă.

FIFA a obligat recent clubul patronat de Adrian Mititelu (57 de ani) să-i plătească 30.000 de euro fostului jucător Sekou Sidibe (24 de ani).

FIFA a tranșat litigiul dintre Sekou Sidibe și FCU Craiova

Potrivit motivării Camerei de Soluționare a Litigiilor din cadrul FIFA, extrema ivoriană, cu cetățenie belgiană, avea contract cu FCU Craiova până la 30 iunie 2025.

La 9 decembrie 2024, conform documentului, Sidibe și FCU Craiova au semnat un acord privind rezilierea contractului, prin care clubul se obliga să-i plătească jucătorului suma de 30.000 de euro, în două tranșe:

10.000 de euro la 20 decembrie 2024

20.000 de euro la 31 ianuarie 2025.

Această sumă reprezintă echivalentul a trei salarii lunare ale lui Sidibe, care după plecarea din Bănie a semnat cu La Louviere, în prima ligă din Belgia.

Adrian Mititelu a fost somat de două ori

Neprimind banii la termen, Sidibe a trimis mai întâi o notificare de plată restantă către FCU Craiova pentru suma de 10.000 de euro, stabilind un termen de 10 zile pentru achitare.

Ulterior, pe 6 februarie 2025, jucătorul a trimis o a doua notificare către FCU Craiova pentru întreaga sumă de 30.000 de euro, acordând clubului un termen de 5 zile pentru achitarea datoriei, însă acesta nu a răspuns și nu a efectuat suma restantă.

Sidibe a jucat trei ani la FCU Craiova

Judecătorul unic al Camerei de Soluționare a Litigiilor a constatat că FCU Craiova nu și-a respectat obligațiile financiare și a mai dispus ca Sidibe să primească și dobândă de 5% pe an, calculată până la plata efectivă.

Sekou Sidibe a fost transferat la Adrian Mititelu în 2021 și, de-a lungul celor trei ani la FCU Craiova, a jucat 104 meciuri și a înscris 13 goluri.

Sekou Sidibe FOTO Sport Pictures

FCU Craiova este în concordat preventiv

Intrată în derivă financiară după retrogradarea din Liga 1 la finalul sezonului 2023-2024, echipa lui Adrian Mititelu a fost exclusă din competiții de FRF din cauza datoriilor.

Din octombrie, FCU Craiova a intrat în concordat preventiv, o procedură legală care îi permite să-și reorganizeze datoriile înainte de a ajunge în insolvență.

În practică, această măsură suspendă temporar toate executările silite împotriva clubului și deschide calea către un plan de restructurare a obligațiilor financiare.

Ce se întâmplă cu datoria lui Sidibe

În cazul lui Sekou Sidibe, suma restantă de 30.000 de euro rămâne datorie legală a clubului. Totuși, odată cu deschiderea concordatului preventiv, Sidibe nu poate solicita executarea imediată a plății.

Plata va trebui să se facă conform planului de reorganizare aprobat de creditori și confirmat de instanță, iar dobânda de 5% pe an stabilită de FIFA continuă să curgă până la achitarea efectivă a sumei.

Astfel, Sidibe rămâne creditor al clubului, iar obligația de plată este valabilă, dar se va executa în cadrul procedurii de concordat, care protejează temporar clubul de presiunea executării silite.

Sidibe a refuzat FCSB

În vara lui 2024, după ce FCU Craiova a retrogradat din Liga 1, Sidibe a fost aproape de un transfer la FCSB, însă mutarea a picat.

Clubul bucureștean i-a oferit fotbalistului un salariu lunar de 10.000 de euro, fără posibilitate de negociere, sumă pe care Sidibe o considera egală cu cea pe care o primea deja la FCU Craiova.

Fotbalistul și-a dorit și alte beneficii, precum mașină de serviciu și apartament pus la dispoziție, însă nu a ajuns la un acord cu FCSB și s-a întors la Craiova.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport