Criză adâncită la FCU Craiova A pierdut procesul de la FIFA. Adrian Mititelu trebuie să plătească zeci de mii de euro
Criză adâncită la FCU Craiova A pierdut procesul de la FIFA. Adrian Mititelu trebuie să plătească zeci de mii de euro

alt-text Publicat: 09.11.2025, ora 09:35
alt-text Actualizat: 09.11.2025, ora 09:37
  • Exclusă din competiții și intrată în concordat preventiv din cauza problemelor financiare, FCU Craiova a mai primit o notă de plată consistentă.

FIFA a obligat recent clubul patronat de Adrian Mititelu (57 de ani) să-i plătească 30.000 de euro fostului jucător Sekou Sidibe (24 de ani).

FIFA a tranșat litigiul dintre Sekou Sidibe și FCU Craiova

Potrivit motivării Camerei de Soluționare a Litigiilor din cadrul FIFA, extrema ivoriană, cu cetățenie belgiană, avea contract cu FCU Craiova până la 30 iunie 2025.

La 9 decembrie 2024, conform documentului, Sidibe și FCU Craiova au semnat un acord privind rezilierea contractului, prin care clubul se obliga să-i plătească jucătorului suma de 30.000 de euro, în două tranșe:

  • 10.000 de euro la 20 decembrie 2024
  • 20.000 de euro la 31 ianuarie 2025.

Această sumă reprezintă echivalentul a trei salarii lunare ale lui Sidibe, care după plecarea din Bănie a semnat cu La Louviere, în prima ligă din Belgia.

Adrian Mititelu a fost somat de două ori

Neprimind banii la termen, Sidibe a trimis mai întâi o notificare de plată restantă către FCU Craiova pentru suma de 10.000 de euro, stabilind un termen de 10 zile pentru achitare.

Ulterior, pe 6 februarie 2025, jucătorul a trimis o a doua notificare către FCU Craiova pentru întreaga sumă de 30.000 de euro, acordând clubului un termen de 5 zile pentru achitarea datoriei, însă acesta nu a răspuns și nu a efectuat suma restantă.

Sidibe a jucat trei ani la FCU Craiova

Judecătorul unic al Camerei de Soluționare a Litigiilor a constatat că FCU Craiova nu și-a respectat obligațiile financiare și a mai dispus ca Sidibe să primească și dobândă de 5% pe an, calculată până la plata efectivă.

Sekou Sidibe a fost transferat la Adrian Mititelu în 2021 și, de-a lungul celor trei ani la FCU Craiova, a jucat 104 meciuri și a înscris 13 goluri.

Sekou Sidibe FOTO Sport Pictures Sekou Sidibe FOTO Sport Pictures
Sekou Sidibe FOTO Sport Pictures

FCU Craiova este în concordat preventiv

Intrată în derivă financiară după retrogradarea din Liga 1 la finalul sezonului 2023-2024, echipa lui Adrian Mititelu a fost exclusă din competiții de FRF din cauza datoriilor.

Din octombrie, FCU Craiova a intrat în concordat preventiv, o procedură legală care îi permite să-și reorganizeze datoriile înainte de a ajunge în insolvență.

În practică, această măsură suspendă temporar toate executările silite împotriva clubului și deschide calea către un plan de restructurare a obligațiilor financiare.

Ce se întâmplă cu datoria lui Sidibe

În cazul lui Sekou Sidibe, suma restantă de 30.000 de euro rămâne datorie legală a clubului. Totuși, odată cu deschiderea concordatului preventiv, Sidibe nu poate solicita executarea imediată a plății.

Plata va trebui să se facă conform planului de reorganizare aprobat de creditori și confirmat de instanță, iar dobânda de 5% pe an stabilită de FIFA continuă să curgă până la achitarea efectivă a sumei.

Astfel, Sidibe rămâne creditor al clubului, iar obligația de plată este valabilă, dar se va executa în cadrul procedurii de concordat, care protejează temporar clubul de presiunea executării silite.

Sidibe a refuzat FCSB

În vara lui 2024, după ce FCU Craiova a retrogradat din Liga 1, Sidibe a fost aproape de un transfer la FCSB, însă mutarea a picat.

Clubul bucureștean i-a oferit fotbalistului un salariu lunar de 10.000 de euro, fără posibilitate de negociere, sumă pe care Sidibe o considera egală cu cea pe care o primea deja la FCU Craiova.

Fotbalistul și-a dorit și alte beneficii, precum mașină de serviciu și apartament pus la dispoziție, însă nu a ajuns la un acord cu FCSB și s-a întors la Craiova.

