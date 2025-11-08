„Nu am fost un exemplu bun” Alex Dobre spune ce l-a împins de la spate în meciul cu FC Argeș + A comentat neconvocarea la națională +26 foto
Alex Dobre foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

„Nu am fost un exemplu bun" Alex Dobre spune ce l-a împins de la spate în meciul cu FC Argeș + A comentat neconvocarea la națională

Ștefan Neda
Publicat: 08.11.2025, ora 23:43
Actualizat: 08.11.2025, ora 23:47
  • Rapid - FC Argeș 2-0. Alexandru Dobre (27 de ani) a comentat victoria obținută pe Giulești din etapa #16 a Ligii 1.
  • Atacantul giuleștenilor susține că a fost motivat de prestația sa modestă din remiza cu Universitatea Craiova, 2-2 în etapa precedentă.

Rapid a profitat de pasul greșit făcut vineri de Botoșani și a urcat pe primul loc în Liga 1, Alex Dobre fiind cel care a deschis scorul în partida de sâmbătă seara.

Rapid - FC Argeș 2-0. Alex Dobre: „Nu am fost un exemplu bun”

„Mă bucur enorm pentru victoria din această seară. Sunt foarte fericit și este o mândrie să fiu alături de acești băieți, de staff și de munca pe care o depunem zi de zi și mă bucur că în această seară am obținut cele 3 puncte.

Aveam nevoie pentru că în meciul cu Craiova nu am avut o performanță bună și a trebuit să muncesc din nou mult, să mă concentrez, să dau tot ce aveam mai bun din mine, să fac faza de atac, să fac faza defensivă, să fiu mult mai implicat, pentru că în meciul trecut nu am fost și am simțit că mi-am lăsat echipa și nu am fost un exemplu bun.

Suntem o echipă care, din punctul meu de vedere, progresează din ce în ce mai mult, de la meci la meci, începem să fim mult mai constanți în ceea ce facem și, dacă vom scoate maximul din fiecare oportunitate, fiecare șansă pe care o avem, cu siguranță vom fi acolo sus”, a spus Dobre, la Digi Sport.

Rapid - FC Argeș
Rapid - FC Argeș

Galerie foto (26 imagini)

Rapid - FC Argeș FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro) Rapid - FC Argeș Rapid - FC Argeș Rapid - FC Argeș FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro) Rapid - FC Argeș
+26 Foto
labels.photo-gallery

Alex Dobre, după ce nu a fost convocat la națională

Întrebat despre cum se simte după ce nu a prins lotul echipei naționale pentru meciurile cu Bosnia și San Marino, Dobre a răspuns:

„Ce vreau să zic este că sunt profesionist, sunt chemat - bine, nu sunt chemat - iarăși bine. Asta este datoria mea, să joc cât mai bine, să îmi ajut echipa, iar dacă au nevoie de serviciile mele, voi fi acolo. Dacă nu au, la fel de bine.

Nu sunt dezamăgit deloc și prefer să nu comentez acest subiect. Prefer să nu comentez nimic despre națională”, a încheiat Dobre.

VIDEO. „Torpila" lui Alexandru Pașcanu din victoria cu FC Argeș

rapid bucuresti Echipa Nationala Universitatea Craiova fc arges alex dobre
