Blănuță este outsider Ce a spus un coleg de la Dinamo Kiev despre postările pro-ruse ale românului

Nazar Voloșin (22 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo Kiev a dezvăluit că Vladislav Blănuță (23 de ani) nu s-a integrat în vestiarul vicecampioanei Ucrainei.

Oleksandr Șovkovski (50 de ani), antrenorul celor de la Dinamo Kiev, este pregătit să schimbe primul „11” dacă jucătorii săi nu dau randament.

Vladislav Blănuță este în conflict cu suporterii echipei sale, după ce ucrainenii au descoperit că fotbalistul a distribuit mai multe mesaje pro-ruse pe rețelele de socializare.

Vladislav Blănuță nu s-a integrat la Dinamo Kiev: „Nu am comunicat prea bine”

La sfârșitul duelului terminat la egalitate între Obolon și Dinamo Kiev, 2-2, mijlocașul oaspeților, Nazar Voloșin, a fost întrebat despre cum relaționează cu nou-venitul Vladislav Blănuță.

„ S-a antrenat pentru prima dată cu noi ieri, așa că încă nu am comunicat prea bine, așa că nu pot spune nimic încă.

Desigur, când un jucător care vine la noi repostează astfel de videoclipuri pe rețelele sale de socializare nu e prea bine, dar vom vedea ce se întâmplă în continuare, ce spune despre asta, cum se comportă”, a declarat Nazar Voloșin, potrivit sport.ua.

Românul a fost introdus în minutul 79 al duelului, însă a fost ținta suporterilor celor de la Dinamo Kiev. Ultrașii vicecampioanei Ucrainei au afișat un banner pe care scria: „Diavolul Blănuță”.

Bannerul „Diavolul Blănuță” FOTO: Telegram Dynamivets

Șovkovski, pregătit să facă schimbări: „Vor urmări cum se descurcă alți jucători”

Remiza obținută pe terenul celor de la Obolon l-a dezamăgit pe antrenorul vicecampioanei Ucrainei, Oleksandr Șovkovski.

Tehnicianul a observat problemele de motivație ale elevilor săi încă de la încălzire.

„Am convenit asupra a ceea ce vom face și cum vom face. Dar chiar înainte de meci am observat că exista o oarecare inconsecvență. Și le-am spus jucătorilor despre asta chiar înainte să iasă pe teren, înainte de începerea meciului.

În același timp, ne-am creat ocazii excelente de a marca mai mult, lucru de care ar fi trebuit să ne dăm seama.

Dar greșelile în luarea deciziilor și o greșeală în ultimele minute au dus la un gol ratat și la pierderea unor puncte importante”, a declarat Oleksandr Șovkovski, conform sursei menționate anterior.

Antrenorul oaspeților a subliniat că este dispus să schimbe radical primul „11” dacă jucătorii trimiși în teren nu vor da randamentul dorit:

Înainte de meci, le-am spus că ar trebui să fie responsabili pentru nivelul lor. Dacă nu fac asta, atunci în următorul meci vor urmări cum se descurcă alți jucători pe teren. Poți planifica orice, dar cursul meciului își face propriile ajustări Oleksandr Sovkovski, antrenor Dinamo Kiev

VIDEO Momentul în care suporterii celor de la Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre banca favoriților

