De la cine a învățat Ianis Hagi  Internaționalul român, după ce a marcat un gol superb din lovitură liberă: „Am avut cel mai bun profesor” +11 foto
Ianis Hagi. Captură BeinSports Turcia
De la cine a învățat Ianis Hagi Internaționalul român, după ce a marcat un gol superb din lovitură liberă: „Am avut cel mai bun profesor”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 21:11
alt-text Actualizat: 04.10.2025, ora 21:14
  • Ianis Hagi (26 de ani), mijlocașul celor de la Alanyaspor, a vorbit despre influența tatălui său, Gheorghe Hagi (60 de ani) asupra sa.

Ianis Hagi a marcat primul gol din lovitură liberă în Turcia, în egalul dintre Genclerbirligi și Alanyaspor 2-2.

„Pe urmele tatălui său” Ianis Hagi  a fost comparat cu „Regele” după ce a marcat primul gol din lovitură liberă în Turcia
Ianis Hagi, despre „Rege”: „Am avut cel mai bun profesor”

La sfârșitul partidei, internaționalul român a subliniat că l-au ajutat sfaturile tatălui său pentru a-și îmbunătăți execuțiile din lovituri libere.

E ceva la care lucrez de când eram copil, să-mi perfecționez loviturile libere.

Evident, am avut probabil cel mai bun profesor de la care să învăț (n.r. pe Gheorghe Hagi).

Vă pot spune lucrez la asta, sută la sută, dar de când mă știu am fost capabil să trag și cu stângul, și cu dreptul.

Desigur, tatăl meu m-a învățat de când eram copil. După aceea, am încercat să mă perfecționez în fiecare zi, așa cum am spus.

Dar nu iau lucrurile de bune, asta clar, încă lucrez cu ambele picioare, chiar dacă știu că pot șuta așa”, a spus Ianis Hagi, după meciul de la Eryaman, potrivit BeinSports Turcia.

  • Reușita din meciul cu Genclerbirligi a fost primul gol marcat de Ianis Hagi pentru Alanyaspor.
Golul lui Ianis Hagi în Genclerbirligi - Alanyaspor
Golul lui Ianis Hagi în Genclerbirligi - Alanyaspor

Presa din Turcia l-a comparat pe Ianis Hagi cu tatăl său

Reușita lui Ianis Hagi le-a amintit jurnaliștilor turci de tatăl său, Gheorghe Hagi. Publicațiile din țara semilunei nu au ratat ocazia de a-i compara pe cei doi.

Pe urmele tatălui. Ianis Hagi a înscris primul gol din lovitură liberă în Superliga Turciei la 10640 de zile distanță de primul gol marcat din lovitură liberă de Gheorghe Hagi (17 august 1996)”, au scris jurnaliștii de la BeinSports Turcia, pe X.

Meciul la care fac referire turcii este duelul dintre Galatarasay și Trabzonspor, 1-0, în etapa #2 din Superliga Turciei 1996-1997.

Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
turcia gheorghe hagi ianis hagi alanyaspor
