De la cine a învățat Ianis Hagi Internaționalul român, după ce a marcat un gol superb din lovitură liberă: „Am avut cel mai bun profesor”

Ianis Hagi (26 de ani), mijlocașul celor de la Alanyaspor, a vorbit despre influența tatălui său, Gheorghe Hagi (60 de ani) asupra sa.

Ianis Hagi a marcat primul gol din lovitură liberă în Turcia, în egalul dintre Genclerbirligi și Alanyaspor 2-2.

Ianis Hagi, despre „Rege”: „Am avut cel mai bun profesor”

La sfârșitul partidei, internaționalul român a subliniat că l-au ajutat sfaturile tatălui său pentru a-și îmbunătăți execuțiile din lovituri libere.

„ E ceva la care lucrez de când eram copil, să-mi perfecționez loviturile libere.

Evident, am avut probabil cel mai bun profesor de la care să învăț (n.r. pe Gheorghe Hagi).

Vă pot spune lucrez la asta, sută la sută, dar de când mă știu am fost capabil să trag și cu stângul, și cu dreptul.

Desigur, tatăl meu m-a învățat de când eram copil. După aceea, am încercat să mă perfecționez în fiecare zi, așa cum am spus.

Dar nu iau lucrurile de bune, asta clar, încă lucrez cu ambele picioare, chiar dacă știu că pot șuta așa”, a spus Ianis Hagi, după meciul de la Eryaman, potrivit BeinSports Turcia.

💬 "Çocukluğumdan beri bu işin tekniği üzerine çalışıyorum. Muhtemelen olabilecek en iyi öğretmenlerden biri de benim öğretmenim..."



🎙 Ianis Hagi, attığı frikik golü ve babası Gheorghe Hagi hakkında konuştu! | #beINSPORTS pic.twitter.com/kqYeGCwOh8 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 4, 2025

Reușita din meciul cu Genclerbirligi a fost primul gol marcat de Ianis Hagi pentru Alanyaspor.

Presa din Turcia l-a comparat pe Ianis Hagi cu tatăl său

Reușita lui Ianis Hagi le-a amintit jurnaliștilor turci de tatăl său, Gheorghe Hagi. Publicațiile din țara semilunei nu au ratat ocazia de a-i compara pe cei doi.

„Pe urmele tatălui. Ianis Hagi a înscris primul gol din lovitură liberă în Superliga Turciei la 10640 de zile distanță de primul gol marcat din lovitură liberă de Gheorghe Hagi (17 august 1996)”, au scris jurnaliștii de la BeinSports Turcia, pe X.

Meciul la care fac referire turcii este duelul dintre Galatarasay și Trabzonspor, 1-0, în etapa #2 din Superliga Turciei 1996-1997.

