Omagiat de suporteri Imagini impresionante de la înmormântarea lui Emeric Ienei

Emeric Ienei a fost înmormântat sâmbătă, 8 noiembrie 2025, la Oradea, după ce s-a stins din viață miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani.

Ceremonia s-a desfășurat cu onoruri militare, Ienei fiind general de brigadă în retragere, titlu acordat în 1998.

Imagini impresionante de la înmormântarea lui Emeric Ienei

Sicriul a fost depus la Capela Orășenească, iar cortegiul funerar s-a îndreptat apoi către Cimitirul Rulikowski.

În timpul ceremoniei funerare, mai mulți suporteri ai Peluzei Sud Steaua și membri ai grupării AS47 au aprins fumigene roșii.

„Nea Imi, de sus să știi, noi mereu te vom iubi!”, au strigat suporterii, în timp ce torțele roșii luminau traseul spre locul de veci, conform gsp.ro.

La funeralii au fost prezenți reprezentanți ai ambelor cluburi care revendică moștenirea Stelei. George Ogăraru, șeful academiei din Ghencea, și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, au fost văzuți la câțiva metri distanță.

Foști jucători ai Stelei și ai echipei naționale, printre ei Ladislau Boloni, Marius Lăcătuș, Gabi Balint, Tudorel Stoica, Dumitru Stângaciu, Iosif Rotariu, Miodrag Belodedici și Adrian Bumbescu, au stat la catafalcul antrenorului care le-a marcat carierele.

De asemenea, conducerea Federației Române de Fotbal a fost prezentă. Președintele FRF, Răzvan Burleanu, alături de Gabriel Bodescu și Mihai Stoichiță au adus un ultim omagiu.

EMERICH JENEI 🖤🖤 Emerich Jenei, tehnicianul legendar al Stelei din anii 80-90, a fost înmormântat astăzi, cu onoruri... Posted by Steaua București on Saturday, November 8, 2025

Performanțele lui Emeric Ienei

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic, județul Arad.

În cariera sa de fotbalist, Ienei a evoluat pentru echipe importante precum Flamura Roșie Arad (actuala UTA), Steaua București și Kayserispor în Turcia.

Ca fotbalist, Ienei a obținut trei titluri de campion și patru Cupe ale României.

6 meciuri a strâns Ienei pentru echipa națională a României, ca fotbalist

Și-a început cariera de antrenor în sezonul 1972-1973, ca secund la Steaua București. Cu timpul, a reușit să câștige de șase ori Liga 1, patru Cupe ale României și Cupa Campionilor Europeni.

Legenda Stelei a condus naționala României la două turnee finale:

Campionatul Mondial din 1990

Campionatul European din 2000

Între 1992 și 1993, a pregătit și naționala Ungariei.

Pentru cucerirea Cupei Campionilor Europeni din 1986 alături de Steaua București, Ienei a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă de președintele Traian Băsescu.

În 2017, Ienei a fost onorat prin decret prezidențial de Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler.

