„FRF să pună piciorul în prag” Șeful AFAN intervine după solicitarea făcută de Dinamo: „Să semneze că nu vor să joace la Clinceni!”

Emilian Hulubei (46 de ani), președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România (AFAN), a criticat FRF, după ce oficialii lui Dinamo s-au plâns de starea stadionului de la Clinceni.

Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a transmis vineri, după victoria cu Unirea Slobozia, că meciul nu ar fi trebuit să aibă loc, având în vedere starea gazonului.

Șeful AFAN i-a răspuns oficialului lui Dinamo: „Șefii echipelor să semneze că nu vor să joace la Clinceni”

Unirea Slobozia și Dinamo au jucat pe un teren aproape impracticabil, după ce gazonul a fost inundat ca urmare a ploilor abundente de dinaintea și din timpul meciului.

„E clar că trebuie luate unele decizii și îl înțeleg pe domnul Nicolescu. Toți șefii echipelor din prima ligă trebuie să se unească și să strângă semnături că nu mai sunt de acord ca echipele lor să joace în prima ligă pe acest stadion de la Clinceni. Trebuie strânse semnături de la toate cluburile

Și mai mai sunt probleme și cu acel stadion de la Buzău. FRF trebuie să pună piciorul în prag și să nu mai dea licențe echipelor care cer să joace în prima ligă pe aceste stadioane, ca cel din Clinceni sau Buzău… dar, la Buzău văd că nu mai e cazul.

Însă, FRF… ca să nu supere echipele din prima ligă face concesii și ne trezim cu licențe acordate și arene omologate, ca cea din Clinceni”, a declarat Emilian Hulubei, conform prosport.ro.

Șeful AFAN a subliniat că stadioanele care nu respectă standardele pentru prima ligă nu ar trebui să mai primească omologare.

„Acest stadion din Clinceni nu mai trebuie omologat pentru prima ligă. Nu e prima dată când lumea se plânge de condițiile de joc de aici.

Voi vedea ce este de făcut și cu ce poate AFAN să se implice față de cele solicitate de domnul Nicolescu.

Echipele care solicită licență, și se înscriu cu dosarul de licențiere cu un stadion cum e cel de la Clinceni, nu trebuie să o mai primească.

Stadionul din Clinceni nu mai trebuie omologat pentru prima ligă”, a mai spus Hulubei.

Ce a declarat Andrei Nicolescu: „O să vorbesc la AFAN. Nu se poate așa ceva”

Imediat după meci, conducătorul „câinilor” a criticat faptul că meciul s-a disputat în ciuda stării gazonului de la Clinceni și a cerut intervenția AFAN.

„În prima repriză nu trebuia să se joace. Cred că trebuie să tragem un semnal de alarmă. Eu nu vreau să fiu părtaș la așa ceva. În primul rând pentru sănătatea jucătorilor și în al doilea rând că ne compromitem toți, de la Federație până la cluburi.

Nu putem așa, la nivelul ăsta, dacă vrem să progresăm. Eu nu vreau să mă compromit... O să vorbesc la AFAN, cineva de acolo ar fi trebuit să intervină și să spună că nu se poate așa ceva. E vorba de integritatea jucătorilor.

Regulamentul e simplu, arbitrul dă drumul la meci, dar există alte foruri care coordonează acest lucru și nu trebuia jucat. În prima repriză n-a fost fotbal, în a doua așa și așa”, a declarat Andrei Nicolescu.

