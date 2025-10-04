„Nu mai amânați votul!” Scrisoarea experților către UEFA. Panou anti-Israel în Madrid: „Genocid” » De ce interdicția sportivă poate avea efect
Întreaga Europă protestează împotriva Israelului Foto: Imago
Diverse

„Nu mai amânați votul!” Scrisoarea experților către UEFA. Panou anti-Israel în Madrid: „Genocid” » De ce interdicția sportivă poate avea efect

Theodor Jumătate
Publicat: 04.10.2025, ora 16:32
Actualizat: 04.10.2025, ora 16:39
  • Israel este ținta protestelor masive în toată Europa.
  • 30 de experți au trimis o cerere specială forului european.
  • Mesajul lansat de luni în capitala Spaniei. Comparația cu Africa de Sud.

Cele mai importante puncte ale Europei sunt asaltate de manifestații masive pro-palestiniene și anti-Israel, mai ales după ce raportul ONU a conchis că e genocid în Gaza la doi ani de la începutul războiului.

Scrisoarea celor 30 de experți: „UEFA nu trebuie să fie complice la genocid”

Campania globală încearcă să influențeze și fotbalul. „Game over Israel”, grupul de protest la care participă și foștii mari jucători Eric Cantona, Gary Lineker și Walter Zenga, a trimis în ultimele zile o scrisoare la UEFA cerând forului european să nu mai întârzie votul pentru excluderea Israelului. Amânat după planul de pace anunțat de Donald Trump.

Mesajul care a apărut la New York va fi repetat la Madrid Foto: Instagram Mesajul care a apărut la New York va fi repetat la Madrid Foto: Instagram
Mesajul care a apărut la New York va fi repetat la Madrid Foto: Instagram

Potrivit The Times, printre cei care au semnat acea scrisoare sunt 30 de experți, inclusiv Elisa von Joeden-Forgey, director executiv al Institutului Lemkin pentru Prevenirea Genocidului, și profesorul Richard Falk, de la universitatea Princeton, fost raportor special ONU pentru drepturile omului în teritoriile palestiniene.

UEFA nu trebuie să fie complice la genocid, la încălcarea flagrantă a dreptului internațional. Mesajul experților pentru UEFA

Mesaj pentru UEFA și federații: „Fără genocid pe teren”

Grupul „Game over Israel” va avea de luni alt panou într-un mare oraș mondial.

La Madrid, în Plaza de Lavapies, se va vedea un mesaj puternic.

„Israelul comite genocid. Federații de fotbal: boicotați Israelul! Fără genocid pe teren”.

421 de fotbaliști
palestinieni ar fi fost uciși de forțele israeliene, care au distrus infrastructura sportivă din Gaza

Același panou electronic a apărut luna trecută la New York, în plin Times Square.

Experții amintesc UEFA că boicotul sportiv împotriva Africii de Sud a contribuit la stoparea apartheidului. Segregarea rasială instituționalizată care a lovit statul african între 1948 și începutul anilor 1990.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

UEFA israel madrid africa de sud fotbal palestina protest razboi gaza
Știrile zilei din sport
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Mai multe știri de ultimă oră

