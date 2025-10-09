Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!

ROMÂNIA - MOLDOVA. La primul meci cu numărul 10 și cu banderola pe braț la națională, Ianis Hagi s-a remarcat în prima repriză, cu o bară și golul pentru 2-1.

Până la pauză, decarul a suportat intrările foarte tari ale moldovenilor. În frunte cu Rață, căpitanul lor. Mijlocașul lui FC Argeș avertiza: „Va fi prietenie în tribună, nu pe teren”.

Pentru Ianis Hagi, a fost un meci istoric. Mai fusese o dată căpitan, tot la un amical, împotriva lui Liechtenstein, anul trecut, la 0-0 în Ghencea.

Atunci nu avea însă numărul 10. Acum, cu Moldova, pe Arena Națională, avea și banderola, și era decar, ca tatăl său.

Moldova a jucat dur cu Ianis Hagi. „Pe teren, nu va fi meciul prieteniei”

Ianis nu a avut însă deloc o misiune ușoară joi seară, pentru că moldovenii au intrare tare la el. În duelurile cu Hagi, au depășit limita agresivității.

„Va fi meciul prieteniei. Pe teren, nu va fi la fel”, a avertizat căpitanul Vadim Rață la conferință.

Și așa fost pe teren. În prima repriză, l-au dat jos pe căpitanul „tricolorilor” de trei ore, cu intrări dure, pe picior, nu pe minge.

Forov, fundașul dreapta, l-a făcut să muște din iarbă de durere, lângă tușă. S-a înfuriat Hagi, a împins adversarul, apoi a acceptat cu greu scuzele sale.

Rață l-a trântit și el în iarbă. L-a bătut pe piept de câteva ori, în semn de părere de rău.

Puțin mai târziu, mijlocașul Borș a procedat identic. Fault!

Hagi a răspuns Moldovei: gol până la pauză

Până la pauză, Hagi a răspuns pe teren, cu faze periculoase, cu execuții foarte bune.

A tras în transversală, după ce a driblat și portarul.

Iar înainte de pauză, a fost la locul potrivit, în centrul careului mareu, la superpasa filtrantă a lui Moruțan. Finalizare perfectă.

Era 2-1 la pauză mai ales datorită lui.

7 goluri și 7 assisturi are acum Ianis Hagi în 48 de selecții la națională

VIDEO. Imnul României înainte de meciul cu Moldova

